الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى الالتزام بمنع تجارب الأسلحة النووية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى الالتزام بمنع تجارب الأسلحة النووية
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى الالتزام بمنع تجارب الأسلحة النووية
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى الالتزام بمنع تجارب الأسلحة النووية

12:32 GMT 30.10.2025
طالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة، بالالتزام بتعهداتها الدولية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد إعلانها استئناف التجارب النووية، وذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه أصدر في وقت سابق، قرارا ببدء استئناف التجارب النووية فورا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إيتكونن، خلال إحاطة في بروكسل، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة، لقد رأينا الإعلان (الرئاسي الأمريكي باستئناف التجارب النووية فورا)، وندعو جميع الأطراف في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى الالتزام بتعهداتهم الدولية، ولا سيّما ما ورد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضافت: نوجّه هذا النداء إلى كل من روسيا والولايات المتحدة.

علق المتحدث باسم الرئساسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن دولًا أخرى يزعم أنها تجري تجارب نووية، قائلا بأنه إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة.
تحليق جوي جماعي فوق ألاسكا خلال لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
خبير: قرار ترامب ببدء تجارب نووية هو تعويض عن شعور بالنقص في ظل النجاحات الروسية
11:47 GMT

وقال بيسكوف للصحفيين: ذكر الرئيس ترامب في بيانه أن دولا أخرى تجري تجارب نووية مزعومة... إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فهذا ليس اختبارا نوويا بأي حال من الأحوال.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان التغيير في الخطاب في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعني أن الحوار الذي بدأ قد وصل إلى طريق مسدود وان اللجوء إلى الأسلحة النووية وحده كفيل بإعادة تنشيط الاتصالات، سواءً على الصعيد الثنائي أو بشأن التسوية الأوكرانية: "لا، هذا لا يعني ذلك".
خبير: "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" يتميزان بمدى غير محدود
