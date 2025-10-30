https://sarabic.ae/20251030/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-واشنطن-إلى-الالتزام-بمنع-تجارب-الأسلحة-النووية-1106555750.html
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى الالتزام بمنع تجارب الأسلحة النووية
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إيتكونن، خلال إحاطة في بروكسل، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة، لقد رأينا الإعلان (الرئاسي الأمريكي باستئناف التجارب النووية فورا)، وندعو جميع الأطراف في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى الالتزام بتعهداتهم الدولية، ولا سيّما ما ورد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".علق المتحدث باسم الرئساسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن دولًا أخرى يزعم أنها تجري تجارب نووية، قائلا بأنه إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان التغيير في الخطاب في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعني أن الحوار الذي بدأ قد وصل إلى طريق مسدود وان اللجوء إلى الأسلحة النووية وحده كفيل بإعادة تنشيط الاتصالات، سواءً على الصعيد الثنائي أو بشأن التسوية الأوكرانية: "لا، هذا لا يعني ذلك".خبير: "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" يتميزان بمدى غير محدود
طالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة، بالالتزام بتعهداتها الدولية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد إعلانها استئناف التجارب النووية، وذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه أصدر في وقت سابق، قرارا ببدء استئناف التجارب النووية فورا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إيتكونن، خلال إحاطة في بروكسل، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة، لقد رأينا الإعلان (الرئاسي الأمريكي باستئناف التجارب النووية فورا)، وندعو جميع الأطراف في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى الالتزام بتعهداتهم الدولية، ولا سيّما ما ورد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وأضافت: نوجّه هذا النداء إلى كل من روسيا والولايات المتحدة.
علق المتحدث باسم الرئساسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن دولًا أخرى يزعم أنها تجري تجارب نووية، قائلا بأنه إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وقال بيسكوف للصحفيين: ذكر الرئيس ترامب في بيانه أن دولا أخرى تجري تجارب نووية مزعومة... إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فهذا ليس اختبارا نوويا بأي حال من الأحوال.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان التغيير في الخطاب في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعني أن الحوار الذي بدأ قد وصل إلى طريق مسدود وان اللجوء إلى الأسلحة النووية وحده كفيل بإعادة تنشيط الاتصالات، سواءً على الصعيد الثنائي أو بشأن التسوية الأوكرانية: "لا، هذا لا يعني ذلك".