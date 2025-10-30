https://sarabic.ae/20251030/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-واشنطن-إلى-الالتزام-بمنع-تجارب-الأسلحة-النووية-1106555750.html

الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى الالتزام بمنع تجارب الأسلحة النووية

الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى الالتزام بمنع تجارب الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

طالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة، بالالتزام بتعهداتها الدولية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد إعلانها استئناف التجارب النووية، وذلك عقب تصريح الرئيس... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T12:32+0000

2025-10-30T12:32+0000

2025-10-30T12:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101460/65/1014606502_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_bc76ecc7247e5002a870c2c842d7de12.jpg

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إيتكونن، خلال إحاطة في بروكسل، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة، لقد رأينا الإعلان (الرئاسي الأمريكي باستئناف التجارب النووية فورا)، وندعو جميع الأطراف في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى الالتزام بتعهداتهم الدولية، ولا سيّما ما ورد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".علق المتحدث باسم الرئساسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن دولًا أخرى يزعم أنها تجري تجارب نووية، قائلا بأنه إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان التغيير في الخطاب في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعني أن الحوار الذي بدأ قد وصل إلى طريق مسدود وان اللجوء إلى الأسلحة النووية وحده كفيل بإعادة تنشيط الاتصالات، سواءً على الصعيد الثنائي أو بشأن التسوية الأوكرانية: "لا، هذا لا يعني ذلك".خبير: "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" يتميزان بمدى غير محدود

https://sarabic.ae/20251030/خبير-قرار-ترامب-ببدء-تجارب-نووية-هو-تعويض-عن-شعور-بالنقص-في-ظل-النجاحات-الروسية-1106554322.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي