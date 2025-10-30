https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الإيرانية-غروسي-على-علم-تام-بالطابع-السلمي-لبرنامجنا-النووي-1106548159.html

الخارجية الإيرانية: غروسي على علم تام بالطابع السلمي لبرنامجنا النووي

الخارجية الإيرانية: غروسي على علم تام بالطابع السلمي لبرنامجنا النووي

30.10.2025

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن إسماعيل بقائي، أن "تصريحات غروسي الكارثية هي التي مهدت لعدوان أمريكا والكيان الصهيوني على إيران".ودعا بقائي، غروسي، إلى تجنب الإدلاء بتصريحات لا أساس لها حول البرنامج النووي الإيراني.وأمس الأربعاء، حذر رافائيل غروسي من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال موجودًا داخل البلاد، ويكفي لإنتاج ما يصل إلى 10 قنابل نووية إذا حُوّل لأغراض عسكرية.وأكد غروسي، في تصريحات لوكالة أنباء أمريكية، أن الوكالة الدولية تسعى لإرسال فرق تفتيش إلى إيران قريبًا للتحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات غير سلمية، مشددًا على أن نسبة التخصيب 60% تشكل محور النقاش الرئيسي مع طهران لضمان الشفافية الكاملة.وأوضح أن التواصل مع إيران مستمر، لكن العودة الميدانية للمفتشين أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الالتزام بالمعاهدات الدولية لمنع الانتشار النووي.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب، موضحا أن الحوار والتفاوض يختلف عن الاستبداد والطغيان، وعن الإملاءات وإصدار الأوامر.وأفاد بأن "تجربة إيران قد أثبت أنه لا توجد أزمة مطلقة، ولا يوجد جمود دائم ونافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في أشد الأيام اضطرابا، مفتوحة وستبقى كذلك".وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "المهم هو الثقة بقوة الحوار والثبات على منطق التفاعل. في وقت خلط فيه الكثيرون بين الدبلوماسية والمساومة، أثبتت إيران أن التفاوض ليس ضعفا، بل هو استمرار لحكم العقل ومن يسعى إلى طريق الحوار يسعى في الحقيقة إلى طريق السلام والكرامة".ولفت عباس عراقجي إلى أنه "لا تفاوض مع عدو غادر ومعتد خرج عن دائرة الحوار خلال المفاوضات، ولجأ إلى التهديد والعدوان".وشدد الوزير الإيراني على أن "شرط استمرار الحوار هو ضمان الالتزام بالدبلوماسية من منطلق المساواة، وشرط نجاح المفاوضات هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتفاوضين".

