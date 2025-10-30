الخارجية الإيرانية: غروسي على علم تام بالطابع السلمي لبرنامجنا النووي

عربي
الكرملين: بيانات ترامب غير صحيحة إذا كان يقصد بالتجارب النووية صاروخ "بوريفيستنيك"- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الإيرانية-غروسي-على-علم-تام-بالطابع-السلمي-لبرنامجنا-النووي-1106548159.html
الخارجية الإيرانية: غروسي على علم تام بالطابع السلمي لبرنامجنا النووي
الخارجية الإيرانية: غروسي على علم تام بالطابع السلمي لبرنامجنا النووي
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على علم تام بالطابع... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T09:06+0000
2025-10-30T09:06+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن إسماعيل بقائي، أن "تصريحات غروسي الكارثية هي التي مهدت لعدوان أمريكا والكيان الصهيوني على إيران".ودعا بقائي، غروسي، إلى تجنب الإدلاء بتصريحات لا أساس لها حول البرنامج النووي الإيراني.وأمس الأربعاء، حذر رافائيل غروسي من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال موجودًا داخل البلاد، ويكفي لإنتاج ما يصل إلى 10 قنابل نووية إذا حُوّل لأغراض عسكرية.وأكد غروسي، في تصريحات لوكالة أنباء أمريكية، أن الوكالة الدولية تسعى لإرسال فرق تفتيش إلى إيران قريبًا للتحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات غير سلمية، مشددًا على أن نسبة التخصيب 60% تشكل محور النقاش الرئيسي مع طهران لضمان الشفافية الكاملة.وأوضح أن التواصل مع إيران مستمر، لكن العودة الميدانية للمفتشين أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الالتزام بالمعاهدات الدولية لمنع الانتشار النووي.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب، موضحا أن الحوار والتفاوض يختلف عن الاستبداد والطغيان، وعن الإملاءات وإصدار الأوامر.وأفاد بأن "تجربة إيران قد أثبت أنه لا توجد أزمة مطلقة، ولا يوجد جمود دائم ونافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في أشد الأيام اضطرابا، مفتوحة وستبقى كذلك".وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "المهم هو الثقة بقوة الحوار والثبات على منطق التفاعل. في وقت خلط فيه الكثيرون بين الدبلوماسية والمساومة، أثبتت إيران أن التفاوض ليس ضعفا، بل هو استمرار لحكم العقل ومن يسعى إلى طريق الحوار يسعى في الحقيقة إلى طريق السلام والكرامة".ولفت عباس عراقجي إلى أنه "لا تفاوض مع عدو غادر ومعتد خرج عن دائرة الحوار خلال المفاوضات، ولجأ إلى التهديد والعدوان".وشدد الوزير الإيراني على أن "شرط استمرار الحوار هو ضمان الالتزام بالدبلوماسية من منطلق المساواة، وشرط نجاح المفاوضات هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتفاوضين".
https://sarabic.ae/20250924/غروسي-رفع-نسبة-تخصيب-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-إلى-90-مسألة-أسابيع-1105192677.html
https://sarabic.ae/20251019/غروسي-يدعو-إلى-استئناف-الحوار-الدبلوماسي-مع-إيران-1106190602.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, الأخبار

الخارجية الإيرانية: غروسي على علم تام بالطابع السلمي لبرنامجنا النووي

09:06 GMT 30.10.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© x.com
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على علم تام بالطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن إسماعيل بقائي، أن "تصريحات غروسي الكارثية هي التي مهدت لعدوان أمريكا والكيان الصهيوني على إيران".
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
غروسي: رفع نسبة تخصيب مخزون إيران من اليورانيوم إلى 90% مسألة أسابيع
24 سبتمبر, 06:34 GMT
ودعا بقائي، غروسي، إلى تجنب الإدلاء بتصريحات لا أساس لها حول البرنامج النووي الإيراني.
وأمس الأربعاء، حذر رافائيل غروسي من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال موجودًا داخل البلاد، ويكفي لإنتاج ما يصل إلى 10 قنابل نووية إذا حُوّل لأغراض عسكرية.
وأكد غروسي، في تصريحات لوكالة أنباء أمريكية، أن الوكالة الدولية تسعى لإرسال فرق تفتيش إلى إيران قريبًا للتحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات غير سلمية، مشددًا على أن نسبة التخصيب 60% تشكل محور النقاش الرئيسي مع طهران لضمان الشفافية الكاملة.
وأوضح أن التواصل مع إيران مستمر، لكن العودة الميدانية للمفتشين أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الالتزام بالمعاهدات الدولية لمنع الانتشار النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب، موضحا أن الحوار والتفاوض يختلف عن الاستبداد والطغيان، وعن الإملاءات وإصدار الأوامر.
وأفاد بأن "تجربة إيران قد أثبت أنه لا توجد أزمة مطلقة، ولا يوجد جمود دائم ونافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في أشد الأيام اضطرابا، مفتوحة وستبقى كذلك".
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
غروسي يدعو إلى استئناف الحوار الدبلوماسي مع إيران
19 أكتوبر, 21:21 GMT
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "المهم هو الثقة بقوة الحوار والثبات على منطق التفاعل. في وقت خلط فيه الكثيرون بين الدبلوماسية والمساومة، أثبتت إيران أن التفاوض ليس ضعفا، بل هو استمرار لحكم العقل ومن يسعى إلى طريق الحوار يسعى في الحقيقة إلى طريق السلام والكرامة".
ولفت عباس عراقجي إلى أنه "لا تفاوض مع عدو غادر ومعتد خرج عن دائرة الحوار خلال المفاوضات، ولجأ إلى التهديد والعدوان".
وشدد الوزير الإيراني على أن "شرط استمرار الحوار هو ضمان الالتزام بالدبلوماسية من منطلق المساواة، وشرط نجاح المفاوضات هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتفاوضين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала