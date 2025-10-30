https://sarabic.ae/20251030/بدءا-من-الأسبوع-المقبل-السعودية-تصدر-قرارا-بشأن-صلاحية-تأشيرة-العمرة-1106562143.html
بدءا من الأسبوع المقبل.. السعودية تصدر قرارا بشأن صلاحية تأشيرة العمرة
بدءا من الأسبوع المقبل.. السعودية تصدر قرارا بشأن صلاحية تأشيرة العمرة
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن وزارة الحج والعمرة السعودية قررت تعديل نظام تأشيرات العمرة. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T14:28+0000
2025-10-30T14:28+0000
2025-10-30T14:28+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102536/28/1025362891_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_029846bb6453a63426b1e8ea2a752122.jpg
وينص القرار الذي نقلته قناة "العربية"، أن تأشيرة العمرة تُلغى تلقائيا بعد مرور 30 يوما من تاريخ إصدارها، إذا لم يدخل المعتمر إلى الأراضي السعودية خلال تلك المدة.كما يقضي القرار، الذي يبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل، بتقليص صلاحية التأشيرة من 3 أشهر إلى شهر واحد من تاريخ الإصدار، مع الإبقاء على مدة الإقامة داخل المملكة العربية السعودية بعد الوصول كما هي، أي 3 أشهر.وأوضح مستشار اللجنة الوطنية للعمرة والزيارةـ أحمد باجعيفر، أن القرار يأتي ضمن استعدادات الوزارة لموسم العمرة المرتقب، مع توقع زيادة أعداد المعتمرين عقب انقضاء فصل الصيف وتحسن الأجواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تنظيم تدفق الزوار وتجنب التكدس في المدينتين المقدستين.وتجاوز عدد تأشيرات موسم العمرة الحالية لمعتمري الخارج 4 ملايين تأشيرة، منذ انطلاق الموسم الجديد، في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وبذلك يسجل موسم العمرة الحالي رقما قياسيا في إقبال المعتمرين القادمين من الخارج خلال أقل من 5 أشهر، مقارنة بالمواسم السابقة.
https://sarabic.ae/20251006/السعودية-تسمح-لجميع-حاملي-التأشيرات-بأداء-مناسك-العمرة-1105673037.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102536/28/1025362891_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b18dba9f4af71c0612bc899bd2f8ff9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
بدءا من الأسبوع المقبل.. السعودية تصدر قرارا بشأن صلاحية تأشيرة العمرة
كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن وزارة الحج والعمرة السعودية قررت تعديل نظام تأشيرات العمرة.
وينص القرار الذي نقلته قناة "العربية"، أن تأشيرة العمرة تُلغى تلقائيا بعد مرور 30 يوما من تاريخ إصدارها، إذا لم يدخل المعتمر إلى الأراضي السعودية خلال تلك المدة.
كما يقضي القرار، الذي يبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل، بتقليص صلاحية التأشيرة من 3 أشهر إلى شهر واحد من تاريخ الإصدار، مع الإبقاء على مدة الإقامة داخل المملكة العربية السعودية بعد الوصول كما هي، أي 3 أشهر.
وأوضح مستشار اللجنة الوطنية للعمرة والزيارةـ أحمد باجعيفر، أن القرار يأتي ضمن استعدادات الوزارة لموسم العمرة المرتقب، مع توقع زيادة أعداد المعتمرين عقب انقضاء فصل الصيف وتحسن الأجواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تنظيم تدفق الزوار وتجنب التكدس في المدينتين المقدستين.
وتجاوز عدد تأشيرات موسم العمرة الحالية لمعتمري الخارج 4 ملايين تأشيرة، منذ انطلاق الموسم الجديد، في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وبذلك يسجل موسم العمرة الحالي رقما قياسيا في إقبال المعتمرين القادمين من الخارج خلال أقل من 5 أشهر، مقارنة بالمواسم السابقة.