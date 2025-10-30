عربي
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
مساحة حرة
عرب بوينت بودكاست
من الملعب
مرايا العلوم
الإنسان والثقافة
عرب بوينت بودكاست
نبض افريقيا
عرب بوينت بودكاست
الإنسان والثقافة
مدار الليل والنهار
صدى الحياة
عرب بوينت بودكاست
المقهى الثقافي
بلا قيود
لقاء سبوتنيك
مرايا العلوم
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
صدى الحياة
المقهى الثقافي
مساحة حرة
عرب بوينت بودكاست
مرايا العلوم
نبض افريقيا
المقهى الثقافي
الإنسان والثقافة
مدار الليل والنهار
عرب بوينت بودكاست
مرايا العلوم
حصاد الأسبوع
ملفات ساخنة
صدى الحياة
مدار الليل والنهار
روسيا تبدأ إنتاج لقاح ضد فيروس "الورم الحليمي البشري"
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة نانوليك، يفغيني بارينوف، خلال حفل إطلاق الإنتاج، أنه "قبل إصدار البيان الصحفي اليوم، أود الإشارة إلى أننا لا نطلق فقط إنتاجًا كامل الدورة، بل نخطو خطوةً حاسمةً في تطوير دولة متقدمة تكنولوجيا". وبحسب قوله، تخطط نانوليك لتوسيع إنتاجها إلى 3.5 مليون لقاح سنويًا بحلول عام 2027. وأضاف: "هذا لن يلبي جميع احتياجات نظام الرعاية الصحية الروسي فحسب، بل سيفتح أيضًا آفاقًا جديدة في السوق العالمية". أكد بارينوف أن إجمالي الاستثمار في مشروع فيروس الورم الحليمي البشري سيبلغ 7.5 مليار روبل. وقد وفر صندوق التنمية 950 مليون روبل من هذا المبلغ كقرض تفضيلي في إطار برنامجه الرائد "مشاريع التنمية" لشراء معدات عالية التقنية. وأوضحت الشركة أيضا أن معدل الإصابة بأنواع فيروس الورم الحليمي البشري المسرطنة في روسيا يتراوح بين 13% و40%. ويُعزى ما يقرب من 99% من جميع حالات سرطان عنق الرحم في جميع أنحاء العالم - أي ما يقرب من 600 ألف امرأة سنويًا - إلى عدوى فيروس الورم الحليمي البشري. تأسست الشركة عام 2011. وبلغت إيرادات نانوليك 25 مليار روبل بنهاية عام 2024. تشمل محفظة الشركة أدوية للوقاية من السعال الديكي، والدفتيريا، والكزاز، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى عدوى المستدمية النزلية، والمكورات السحائية، والمكورات الرئوية. منذ عام 2020، أُدرجت الشركة في سجل الشركات ذات الأهمية النظامية في الاقتصاد الروسي. في مارس 2025، حصلت الشركة على شهادة تسجيل لأول لقاح روسي ضد فيروس الورم الحليمي البشري.
أطلقت شركة "نانوليك" للأدوية، بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية (IDF)، أول إنتاج للقاح فيروس الورم الحليمي البشري في روسيا، والذي يمكنه الحماية من الأنواع الشائعة من هذه العدوى المسببة لسرطان عنق الرحم.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة نانوليك، يفغيني بارينوف، خلال حفل إطلاق الإنتاج، أنه "قبل إصدار البيان الصحفي اليوم، أود الإشارة إلى أننا لا نطلق فقط إنتاجًا كامل الدورة، بل نخطو خطوةً حاسمةً في تطوير دولة متقدمة تكنولوجيا".
وأشار بارينوف إلى أنه "يتضمن مشروع فيروس الورم الحليمي البشري إنشاء موقعين لإنتاج المستضدات. نفتتح الموقع الأول اليوم، بطاقة إنتاجية تزيد عن 600 ألف جرعة سنويًا. في العام المقبل، سيتم طرح الدفعات الأولى من لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري للاستخدام المدني. سيكون ذلك في النصف الثاني من عام 2026".
وبحسب قوله، تخطط نانوليك لتوسيع إنتاجها إلى 3.5 مليون لقاح سنويًا بحلول عام 2027. وأضاف: "هذا لن يلبي جميع احتياجات نظام الرعاية الصحية الروسي فحسب، بل سيفتح أيضًا آفاقًا جديدة في السوق العالمية".
أكد بارينوف أن إجمالي الاستثمار في مشروع فيروس الورم الحليمي البشري سيبلغ 7.5 مليار روبل. وقد وفر صندوق التنمية 950 مليون روبل من هذا المبلغ كقرض تفضيلي في إطار برنامجه الرائد "مشاريع التنمية" لشراء معدات عالية التقنية.
وأوضحت الشركة أيضا أن معدل الإصابة بأنواع فيروس الورم الحليمي البشري المسرطنة في روسيا يتراوح بين 13% و40%. ويُعزى ما يقرب من 99% من جميع حالات سرطان عنق الرحم في جميع أنحاء العالم - أي ما يقرب من 600 ألف امرأة سنويًا - إلى عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

في سبتمبر/ أيلول الفائت، صرّح نغوين فيت خوا، الرئيس التنفيذي لشركة فارمفيت المساهمة، لوكالة "سبوتنيك" بأن فيتنام مهتمة بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري الروسي، وتخطط لشرائه من روسيا في عام 2026 ليحل محل النسخة الأمريكية التي أصبحت أغلى بكثير.

تأسست الشركة عام 2011. وبلغت إيرادات نانوليك 25 مليار روبل بنهاية عام 2024. تشمل محفظة الشركة أدوية للوقاية من السعال الديكي، والدفتيريا، والكزاز، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى عدوى المستدمية النزلية، والمكورات السحائية، والمكورات الرئوية. منذ عام 2020، أُدرجت الشركة في سجل الشركات ذات الأهمية النظامية في الاقتصاد الروسي. في مارس 2025، حصلت الشركة على شهادة تسجيل لأول لقاح روسي ضد فيروس الورم الحليمي البشري.
