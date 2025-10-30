https://sarabic.ae/20251030/روسيا-تبدأ-إنتاج-لقاح-ضد-فيروس-الورم-الحليمي-البشري-1106555393.html

روسيا تبدأ إنتاج لقاح ضد فيروس "الورم الحليمي البشري"

روسيا تبدأ إنتاج لقاح ضد فيروس "الورم الحليمي البشري"

30.10.2025

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة نانوليك، يفغيني بارينوف، خلال حفل إطلاق الإنتاج، أنه "قبل إصدار البيان الصحفي اليوم، أود الإشارة إلى أننا لا نطلق فقط إنتاجًا كامل الدورة، بل نخطو خطوةً حاسمةً في تطوير دولة متقدمة تكنولوجيا". وبحسب قوله، تخطط نانوليك لتوسيع إنتاجها إلى 3.5 مليون لقاح سنويًا بحلول عام 2027. وأضاف: "هذا لن يلبي جميع احتياجات نظام الرعاية الصحية الروسي فحسب، بل سيفتح أيضًا آفاقًا جديدة في السوق العالمية". أكد بارينوف أن إجمالي الاستثمار في مشروع فيروس الورم الحليمي البشري سيبلغ 7.5 مليار روبل. وقد وفر صندوق التنمية 950 مليون روبل من هذا المبلغ كقرض تفضيلي في إطار برنامجه الرائد "مشاريع التنمية" لشراء معدات عالية التقنية. وأوضحت الشركة أيضا أن معدل الإصابة بأنواع فيروس الورم الحليمي البشري المسرطنة في روسيا يتراوح بين 13% و40%. ويُعزى ما يقرب من 99% من جميع حالات سرطان عنق الرحم في جميع أنحاء العالم - أي ما يقرب من 600 ألف امرأة سنويًا - إلى عدوى فيروس الورم الحليمي البشري. تأسست الشركة عام 2011. وبلغت إيرادات نانوليك 25 مليار روبل بنهاية عام 2024. تشمل محفظة الشركة أدوية للوقاية من السعال الديكي، والدفتيريا، والكزاز، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى عدوى المستدمية النزلية، والمكورات السحائية، والمكورات الرئوية. منذ عام 2020، أُدرجت الشركة في سجل الشركات ذات الأهمية النظامية في الاقتصاد الروسي. في مارس 2025، حصلت الشركة على شهادة تسجيل لأول لقاح روسي ضد فيروس الورم الحليمي البشري.

