روسيا تبدأ إنتاج لقاح ضد فيروس "الورم الحليمي البشري"
30.10.2025
مجتمع
روسيا
علوم
أطلقت شركة "نانوليك" للأدوية، بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية (IDF)، أول إنتاج للقاح فيروس الورم الحليمي البشري في روسيا، والذي يمكنه الحماية من الأنواع الشائعة من هذه العدوى المسببة لسرطان عنق الرحم.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة نانوليك، يفغيني بارينوف، خلال حفل إطلاق الإنتاج، أنه "قبل إصدار البيان الصحفي اليوم، أود الإشارة إلى أننا لا نطلق فقط إنتاجًا كامل الدورة، بل نخطو خطوةً حاسمةً في تطوير دولة متقدمة تكنولوجيا".
وأشار بارينوف إلى أنه "يتضمن مشروع فيروس الورم الحليمي البشري إنشاء موقعين لإنتاج المستضدات. نفتتح الموقع الأول اليوم، بطاقة إنتاجية تزيد عن 600 ألف جرعة سنويًا. في العام المقبل، سيتم طرح الدفعات الأولى من لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري للاستخدام المدني. سيكون ذلك في النصف الثاني من عام 2026".
وبحسب قوله، تخطط نانوليك لتوسيع إنتاجها إلى 3.5 مليون لقاح سنويًا بحلول عام 2027. وأضاف: "هذا لن يلبي جميع احتياجات نظام الرعاية الصحية الروسي فحسب، بل سيفتح أيضًا آفاقًا جديدة في السوق العالمية".
أكد بارينوف أن إجمالي الاستثمار في مشروع فيروس الورم الحليمي البشري سيبلغ 7.5 مليار روبل. وقد وفر صندوق التنمية 950 مليون روبل من هذا المبلغ كقرض تفضيلي في إطار برنامجه الرائد "مشاريع التنمية" لشراء معدات عالية التقنية.
وأوضحت الشركة أيضا أن معدل الإصابة بأنواع فيروس الورم الحليمي البشري المسرطنة في روسيا يتراوح بين 13% و40%. ويُعزى ما يقرب من 99% من جميع حالات سرطان عنق الرحم في جميع أنحاء العالم - أي ما يقرب من 600 ألف امرأة سنويًا - إلى عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.
في سبتمبر/ أيلول الفائت، صرّح نغوين فيت خوا، الرئيس التنفيذي لشركة فارمفيت المساهمة، لوكالة "سبوتنيك" بأن فيتنام مهتمة بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري الروسي، وتخطط لشرائه من روسيا في عام 2026 ليحل محل النسخة الأمريكية التي أصبحت أغلى بكثير.
تأسست الشركة عام 2011. وبلغت إيرادات نانوليك 25 مليار روبل بنهاية عام 2024. تشمل محفظة الشركة أدوية للوقاية من السعال الديكي، والدفتيريا، والكزاز، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى عدوى المستدمية النزلية، والمكورات السحائية، والمكورات الرئوية. منذ عام 2020، أُدرجت الشركة في سجل الشركات ذات الأهمية النظامية في الاقتصاد الروسي. في مارس 2025، حصلت الشركة على شهادة تسجيل لأول لقاح روسي ضد فيروس الورم الحليمي البشري.