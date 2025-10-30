https://sarabic.ae/20251030/سموتريتش-إسرائيل-تعتزم-بناء-نحو-ألفي-وحدة-استيطانية-جديدة-في-الضفة-الغربية-1106568956.html

سموتريتش: إسرائيل تعتزم بناء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

تعتزم إسرائيل بناء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ضمن خطة واسعة أطلقها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

ذكرت ذلك القناة 14 الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت ذلك، اليوم الخميس، وقالت إنه تمت المصادقة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما تعتبره توسعا في مشاريع البناء.وأشارت القناة إلى قول سموتريتش إنه تمت المصادقة على بناء نحو 30 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية ووادي الأردن منذ بداية العام.وتابع: "سنواصل البناء وترسيخ جذورنا في كل أنحاء أرض إسرائيل"، مشيرا إلى أن ما تقوم به حكومة تل أبيب "هو الرد الصحيح على من يحاولون التشكيك في حقنا في أرضنا"، على حد وصفه.وتواصل إسرائيل خططها الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، بالمخالفة للقانون الدولي، ورغم الإدانات الدولية المتكررة والرفض الفلسطيني والعربي لهذه الإجراءات.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.

