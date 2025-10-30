https://sarabic.ae/20251030/شرطي-هندي-ينقذ-فتاة-كاد-القطار-أن-يسحقها-1106572437.html
شرطي هندي ينقذ فتاة كاد القطار أن يسحقها
شرطي هندي ينقذ فتاة كاد القطار أن يسحقها
رصد مقطع فيديو متداول لحظات ما قبل كارثة كادت تتعرض لها فتاة هندية أثناء محاولتها ركوب القطار بعدما بدأ يتحرك من رصيف المحطة الموجودة بها. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب الفيديو، الذي أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الفتاة أسرعت للدخول من باب القطار لكنها تعثرت وكادت تسقط بين الرصيف وهيكل القطار.وفي هذه اللحظة يرصد الفيديو رجل شرطة يتحرك بسرعة لينقذها من السقوط بسحبها نحو الرصيف وسط ترقب رواد المحطة.
2025
