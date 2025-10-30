https://sarabic.ae/20251030/مجلس-النواب-الأمريكي-الأموال-المخصصة-لدفع-رواتب-العسكريين-خلال-الإغلاق-الحكومي-قاربت-على-النفاد-1106568407.html

مجلس النواب الأمريكي: الأموال المخصصة لدفع رواتب العسكريين خلال الإغلاق الحكومي قاربت على النفاد

مجلس النواب الأمريكي: الأموال المخصصة لدفع رواتب العسكريين خلال الإغلاق الحكومي قاربت على النفاد

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن الأموال المخصصة لدفع رواتب العسكريين الأمريكيين أثناء توقف عمل الحكومة على وشك النفاد. 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T16:44+0000

2025-10-30T16:44+0000

2025-10-30T16:44+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101426/91/1014269137_0:49:3471:2001_1920x0_80_0_0_f4ac8ed9dc69368722b7c19a418638d3.jpg

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لقد قمنا بدفع رواتب العسكريين عن جزء من شهر تشرين الأول/أكتوبر. هذه الأموال على وشك النفاد".جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن الوزارة قادرة على دفع الرواتب في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقط، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الأحد.تأتي تصريحات وزير المالية الأمريكي في الوقت الذي قالت فيه النائبة الجمهورية بالكونغرس آنا بولينا، إنها تتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى نهاية الشهر المقبل.

https://sarabic.ae/20251026/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-الإغلاق-الحكومي-الأميركي-قد-يستمر-حتى-نهاية-نوفمبر-المقبل-1106416171.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية