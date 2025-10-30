https://sarabic.ae/20251030/مجلس-النواب-الأمريكي-الأموال-المخصصة-لدفع-رواتب-العسكريين-خلال-الإغلاق-الحكومي-قاربت-على-النفاد-1106568407.html
مجلس النواب الأمريكي: الأموال المخصصة لدفع رواتب العسكريين خلال الإغلاق الحكومي قاربت على النفاد
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن الأموال المخصصة لدفع رواتب العسكريين الأمريكيين أثناء توقف عمل الحكومة على وشك النفاد.
وقال جونسون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لقد قمنا بدفع رواتب العسكريين عن جزء من شهر تشرين الأول/أكتوبر. هذه الأموال على وشك النفاد".جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن الوزارة قادرة على دفع الرواتب في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقط، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الأحد.تأتي تصريحات وزير المالية الأمريكي في الوقت الذي قالت فيه النائبة الجمهورية بالكونغرس آنا بولينا، إنها تتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى نهاية الشهر المقبل.
https://sarabic.ae/20251026/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-الإغلاق-الحكومي-الأميركي-قد-يستمر-حتى-نهاية-نوفمبر-المقبل-1106416171.html
