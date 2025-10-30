عربي
ملك بريطانيا يجرد شقيقه من ألقابه ويطرده من منزله
ملك بريطانيا يجرد شقيقه من ألقابه ويطرده من منزله
أعلن قصر بكنغهام، اليوم الخميس، أن الملك تشارلز الثالث قرر تجريد شقيقه الأصغر آندرو من جميع ألقابه الملكية وإلزامه بمغادرة مقر إقامته في وندسور، في خطوة تهدف...
وبحسب البيان الصادر عن قصر بكنغهام، تم إخطار آندرو رسميًا بضرورة التنازل عن عقد إيجار قصره "رويال لودج" في وندسور غرب لندن، على أن ينتقل إلى سكن خاص بديل.وأضاف البيان أن آندرو سيُعرف من الآن فصاعدًا باسمه الكامل "آندرو ماونتباتن وندسور".ويبلغ آندرو من العمر 65 عامًا، وهو الشقيق الأصغر للملك تشارلز والابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وقد واجه في السنوات الأخيرة ضغوطًا كبيرة بسبب سلوكه الشخصي وصلاته بإبستين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جُرّد من لقب "دوق يورك".ويمثل القرار، الذي يأتي في وقت يواصل فيه الملك تشارلز علاجه المنتظم من السرطان، واحدة من أكثر الخطوات حزمًا وإثارة ضد أحد أفراد العائلة المالكة في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة.
أخبار الأمير تشارلز, أخبار برطانيا, قلعة وندسور, المملكة المتحدة

ملك بريطانيا يجرد شقيقه من ألقابه ويطرده من منزله

21:21 GMT 30.10.2025
© AP Photo / Yui Mok/POOLتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في وستمنستر أبي في وسط لندن، إنجلترا 6 مايو 2023.
تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في وستمنستر أبي في وسط لندن، إنجلترا 6 مايو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
أعلن قصر بكنغهام، اليوم الخميس، أن الملك تشارلز الثالث قرر تجريد شقيقه الأصغر آندرو من جميع ألقابه الملكية وإلزامه بمغادرة مقر إقامته في وندسور، في خطوة تهدف إلى إبعاد العائلة المالكة عن الفضائح المرتبطة بعلاقاته مع الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان في قضايا جنسية.
وبحسب البيان الصادر عن قصر بكنغهام، تم إخطار آندرو رسميًا بضرورة التنازل عن عقد إيجار قصره "رويال لودج" في وندسور غرب لندن، على أن ينتقل إلى سكن خاص بديل.
الأمير أندرو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
الأمير البريطاني أندرو يتوصل لتسوية مالية في قضية اعتداء جنسي مرفوعة ضده
15 فبراير 2022, 16:58 GMT
وأضاف البيان أن آندرو سيُعرف من الآن فصاعدًا باسمه الكامل "آندرو ماونتباتن وندسور".
ويبلغ آندرو من العمر 65 عامًا، وهو الشقيق الأصغر للملك تشارلز والابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وقد واجه في السنوات الأخيرة ضغوطًا كبيرة بسبب سلوكه الشخصي وصلاته بإبستين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جُرّد من لقب "دوق يورك".
ويمثل القرار، الذي يأتي في وقت يواصل فيه الملك تشارلز علاجه المنتظم من السرطان، واحدة من أكثر الخطوات حزمًا وإثارة ضد أحد أفراد العائلة المالكة في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة.
