موسكو تدعو إلى استئناف المفاوضات بشأن الحد من التسلح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251030/موسكو-تدعو-إلى-استئناف-المفاوضات-بشأن-الحد-من-التسلح-1106578584.html
موسكو تدعو إلى استئناف المفاوضات بشأن الحد من التسلح
موسكو تدعو إلى استئناف المفاوضات بشأن الحد من التسلح
سبوتنيك عربي
دعا المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى إعداد صكوك قانونية ملزمة في مجال الحد من التسلح، وذلك في... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T23:45+0000
2025-10-30T23:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال غاتيلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تنطلق روسيا الاتحادية من ضرورة التنفيذ السريع لتفويض مؤتمر نزع السلاح، وهو ما يعني استئناف العمل التفاوضي لصياغة أدوات قانونية ملزمة في مجالات الحد من التسلح، ونزع السلاح، وعدم الانتشار".وأضاف الدبلوماسي أن روسيا بذلت وتواصل بذل جهود كبيرة في هذا الاتجاه.ومن المقرر أن تُفتتح الدورة المقبلة لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة في جنيف في يناير/كانون الثاني 2026.
https://sarabic.ae/20250209/مسؤول-روسي-واشنطن-ليست-مستعدة-لاستئناف-الحوار-مع-موسكو-بشأن-الحد-من-التسلح-النووي-1097600354.html
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

موسكو تدعو إلى استئناف المفاوضات بشأن الحد من التسلح

23:45 GMT 30.10.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
دعا المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى إعداد صكوك قانونية ملزمة في مجال الحد من التسلح، وذلك في إطار عمل الأمم المتحدة.
وقال غاتيلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تنطلق روسيا الاتحادية من ضرورة التنفيذ السريع لتفويض مؤتمر نزع السلاح، وهو ما يعني استئناف العمل التفاوضي لصياغة أدوات قانونية ملزمة في مجالات الحد من التسلح، ونزع السلاح، وعدم الانتشار".
صاروخ نووي استراتيجي أثناء التحليق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
مسؤول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح النووي
9 فبراير, 01:40 GMT
وأضاف الدبلوماسي أن روسيا بذلت وتواصل بذل جهود كبيرة في هذا الاتجاه.
ومن المقرر أن تُفتتح الدورة المقبلة لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة في جنيف في يناير/كانون الثاني 2026.
