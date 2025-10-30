https://sarabic.ae/20251030/موسكو-تدعو-إلى-استئناف-المفاوضات-بشأن-الحد-من-التسلح-1106578584.html

موسكو تدعو إلى استئناف المفاوضات بشأن الحد من التسلح

دعا المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى إعداد صكوك قانونية ملزمة في مجال الحد من التسلح، وذلك في...

وقال غاتيلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تنطلق روسيا الاتحادية من ضرورة التنفيذ السريع لتفويض مؤتمر نزع السلاح، وهو ما يعني استئناف العمل التفاوضي لصياغة أدوات قانونية ملزمة في مجالات الحد من التسلح، ونزع السلاح، وعدم الانتشار".وأضاف الدبلوماسي أن روسيا بذلت وتواصل بذل جهود كبيرة في هذا الاتجاه.ومن المقرر أن تُفتتح الدورة المقبلة لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة في جنيف في يناير/كانون الثاني 2026.

