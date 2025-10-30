https://sarabic.ae/20251030/وزير-الخزانة-الأمريكي-يكشف-عن-اتفاقية-تجارية-ستوقع-قريبا-بين-واشنطن-وبكين-1106556484.html
وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن اتفاقية تجارية ستوقع قريبا بين واشنطن وبكين
2025-10-30T13:18+0000
2025-10-30T13:18+0000
2025-10-30T13:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_28e2cadb2ad8f6398ecb50653830008b.jpg
وقال بيسنت في البرنامج الصباحي على قناة "فوكس بيزنس": "وضعنا اللمسات الأخيرة على اتفاقية كوالالمبور الليلة الماضية، ونتوقع تبادل التوقيعات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".ووفقا لبيسنت، ستمثل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.وفيما يتعلق بالإغلاق الحكومي، أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤا في ظل الإغلاق الحكومي، لافتا إلى أنه من الصعب التنبؤ بمثل هذه التوقعات.وقال بيسنت، اليوم الخميس، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "من الصعب للغاية التنبؤ بذلك (تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي)، لكننا نعلم أنه سيكون أقل".وقالت لونا لوسائل إعلامية أمريكية،، تعليقًا على الإغلاق: "علمتُ أننا قد لا نعود حتى مع اقتراب عيد الشكر (في 27 نوفمبر المقبل) أو بعده".كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأنه قد يتوقف صرف رواتب العسكريين الأمريكيين بحلول 15 نوفمبر المقبل في حال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وقال بيسنت في البرنامج الصباحي على قناة "فوكس بيزنس": "وضعنا اللمسات الأخيرة على اتفاقية كوالالمبور الليلة الماضية، ونتوقع تبادل التوقيعات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
وأضاف الوزير أن جزءا رئيسيًا من الاتفاقية يتمثل في مشتريات الصين واسعة النطاق من المنتجات الزراعية الأمريكية، مؤكدا: "أعلن هذا لأول مرة في برنامجكم: نحن نتحدث عن الكميات الهائلة من المشتريات الزراعية التي تنوي بكين القيام بها بموجب هذه الاتفاقية".
ووفقا لبيسنت، ستمثل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفيما يتعلق بالإغلاق الحكومي، أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤا في ظل الإغلاق الحكومي، لافتا إلى أنه من الصعب التنبؤ بمثل هذه التوقعات.
وقال بيسنت، اليوم الخميس، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "من الصعب للغاية التنبؤ بذلك (تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي)، لكننا نعلم أنه سيكون أقل".
وصرحت عضوة الكونغرس الأمريكي، آنا بولينا لونا، يوم 26 أوكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بأن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يستمر حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت لونا لوسائل إعلامية أمريكية،، تعليقًا على الإغلاق: "علمتُ أننا قد لا نعود حتى مع اقتراب عيد الشكر (في 27 نوفمبر المقبل) أو بعده".
كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأنه قد يتوقف صرف رواتب العسكريين الأمريكيين بحلول 15 نوفمبر المقبل في حال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.