وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن اتفاقية تجارية ستوقع قريبا بين واشنطن وبكين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251030/وزير-الخزانة-الأمريكي-يكشف-عن-اتفاقية-تجارية-ستوقع-قريبا-بين-واشنطن-وبكين-1106556484.html
وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن اتفاقية تجارية ستوقع قريبا بين واشنطن وبكين
وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن اتفاقية تجارية ستوقع قريبا بين واشنطن وبكين
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة والصين قد وضعتا اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية، ومن المتوقع توقيعها في وقت مبكر من... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T13:18+0000
2025-10-30T13:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_28e2cadb2ad8f6398ecb50653830008b.jpg
وقال بيسنت في البرنامج الصباحي على قناة "فوكس بيزنس": "وضعنا اللمسات الأخيرة على اتفاقية كوالالمبور الليلة الماضية، ونتوقع تبادل التوقيعات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".ووفقا لبيسنت، ستمثل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.وفيما يتعلق بالإغلاق الحكومي، أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤا في ظل الإغلاق الحكومي، لافتا إلى أنه من الصعب التنبؤ بمثل هذه التوقعات.وقال بيسنت، اليوم الخميس، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "من الصعب للغاية التنبؤ بذلك (تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي)، لكننا نعلم أنه سيكون أقل".وقالت لونا لوسائل إعلامية أمريكية،، تعليقًا على الإغلاق: "علمتُ أننا قد لا نعود حتى مع اقتراب عيد الشكر (في 27 نوفمبر المقبل) أو بعده".كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأنه قد يتوقف صرف رواتب العسكريين الأمريكيين بحلول 15 نوفمبر المقبل في حال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20251026/الخزانة-الأمريكية-رواتب-العسكريين-الأمريكيين-قد-تتوقف-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1106418952.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_125c24e0010d4535ee86b4d20816d04c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين

وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن اتفاقية تجارية ستوقع قريبا بين واشنطن وبكين

13:18 GMT 30.10.2025
© AP Photo / Seth Wenigوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة والصين قد وضعتا اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية، ومن المتوقع توقيعها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وقال بيسنت في البرنامج الصباحي على قناة "فوكس بيزنس": "وضعنا اللمسات الأخيرة على اتفاقية كوالالمبور الليلة الماضية، ونتوقع تبادل التوقيعات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

وأضاف الوزير أن جزءا رئيسيًا من الاتفاقية يتمثل في مشتريات الصين واسعة النطاق من المنتجات الزراعية الأمريكية، مؤكدا: "أعلن هذا لأول مرة في برنامجكم: نحن نتحدث عن الكميات الهائلة من المشتريات الزراعية التي تنوي بكين القيام بها بموجب هذه الاتفاقية".

ووفقا لبيسنت، ستمثل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
جنود أمريكيون خلال تدريب في ليتوانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
الخزانة الأمريكية: رواتب العسكريين الأمريكيين قد تتوقف بسبب الإغلاق الحكومي
26 أكتوبر, 17:34 GMT
وفيما يتعلق بالإغلاق الحكومي، أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤا في ظل الإغلاق الحكومي، لافتا إلى أنه من الصعب التنبؤ بمثل هذه التوقعات.
وقال بيسنت، اليوم الخميس، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "من الصعب للغاية التنبؤ بذلك (تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي)، لكننا نعلم أنه سيكون أقل".

وصرحت عضوة الكونغرس الأمريكي، آنا بولينا لونا، يوم 26 أوكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بأن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يستمر حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت لونا لوسائل إعلامية أمريكية،، تعليقًا على الإغلاق: "علمتُ أننا قد لا نعود حتى مع اقتراب عيد الشكر (في 27 نوفمبر المقبل) أو بعده".
كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأنه قد يتوقف صرف رواتب العسكريين الأمريكيين بحلول 15 نوفمبر المقبل في حال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала