عربي
إعلام: واشنطن تخطط لسحب بعض قواتها من المجر وسلوفاكيا
إعلام: واشنطن تخطط لسحب بعض قواتها من المجر وسلوفاكيا
إعلام: واشنطن تخطط لسحب بعض قواتها من المجر وسلوفاكيا

06:58 GMT 31.10.2025
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Nathan Posner
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب بعض قواتها العسكرية من بلغاريا والمجر وسلوفاكيا.
ونقلت وسائل الإعلام في تقرير: "أوضح مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلف الأبواب المغلقة، للحلفاء أن الانسحاب من رومانيا ليس سوى البداية، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في بلغاريا والمجر وسلوفاكيا في موعد أقصاه منتصف ديسمبر/ كانون الأول".
وبشكل عام، تعتبر واشنطن أن خفض أعداد القوات في الدول الأربع المذكورة أعلاه غير ذي أهمية، وفقًا لمصادر صحيفة "كييف بوست".
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تنشر قوات في الصراع الأوكراني
24 سبتمبر, 13:13 GMT
24 سبتمبر, 13:13 GMT

كما أفادت الصحيفة أن الولايات المتحدة، أبلغت حلفاءها من أن الانسحاب سيستمر العام المقبل بعد اكتمال الانتشار الدوري الحالي.

في الوقت نفسه، أكدت الولايات المتحدة أن عدد القوات الأمريكية في بولندا ودول البلطيق سيبقى دون تغيير.
ويوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن واشنطن حذرت بوخارست وحلفاء آخرين في حلف الناتو من تخفيض عدد القوات الأمريكية في أوروبا. ومن بين الوحدات التي سيتوقف تناوبها تلك المخصصة لرومانيا والمتمركزة في قاعدة ميخائيل كوغالنيشينو الجوية. ووفقاً لمسؤولين غربيين مطلعين على المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، يدرس البنتاغون انسحاباً "معتدلاً" لقواته العسكرية.
الجيش الأمريكي: انسحابنا من رومانيا ليس تراجعا عن الالتزام تجاه "الناتو"
