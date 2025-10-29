الجيش الأمريكي: انسحابنا من رومانيا ليس تراجعا عن الالتزام تجاه "الناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/الجيش-الأمريكي-انسحابنا-من-رومانيا-ليس-تراجعا-عن-الالتزام-تجاه-الناتو-1106525499.html
الجيش الأمريكي: انسحابنا من رومانيا ليس تراجعا عن الالتزام تجاه "الناتو"
الجيش الأمريكي: انسحابنا من رومانيا ليس تراجعا عن الالتزام تجاه "الناتو"
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من رومانيا دون استبدالها لن يُغيّر الوضع الأمني في أوروبا. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T14:13+0000
2025-10-29T14:13+0000
روسيا
الناتو
العالم
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/05/1071945711_0:96:3300:1952_1920x0_80_0_0_2ef8516abbc30e71f6051090b3fc46af.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح الجيش الأمريكي أن هذه الخطوة لا تعني انسحابا أمريكيا من أوروبا، بل دلالة على زيادة مسؤولية الدول الأوروبية.وأصدرت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه أنه "في إطار العملية المدروسة التي يقوم بها وزير الحرب [الأمريكي بيت هيغسيث] لضمان توازن القوات العسكرية الأمريكية، سيُعيد فريق لواء المشاة الثاني القتالي التابع للفرقة 101 المحمولة جوا انتشاره في الموعد المحدد إلى وحدته الرئيسية المتمركزة في كنتاكي دون استبدالها".وأضاف البيان الأمريكي أن "هذا ليس انسحابا أمريكيا من أوروبا أو إشارة إلى تراجع الالتزام تجاه حلف شمال الأطلسي والمادة الخامسة من ميثاقه. بل هو مؤشر إيجابي على زيادة القدرة والمسؤولية الأوروبية".وفي السياق ذاته، صرح مندوب الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ماثيو ويتيكر، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيواصل النظر فيما إذا كان تقديم أنظمة صواريخ "توماهوك" لكييف ضروريا، وما إذا كانت هناك دول أخرى قادرة على تقديم قدرات بعيدة المدى لأوكرانيا.وقال ويتيكر خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن "الرئيس ترامب سيواصل النظر فيما إذا كانت صواريخ "توماهوك" ضرورية أو ما إذا كانت هناك فرص لدول أخرى لتقديم (قدرات) ضربات بعيدة المدى".وأشار المندوب إلى أنه ناقش مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، في وقت سابق اليوم، خيارات فرض عقوبات جديدة ضد روسيا لتُطرح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن"، موضحًا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".
https://sarabic.ae/20240308/ضابط-أمريكي-سابق-الجيش-الألماني-خذل-الناتو-وشعبه-1086786861.html
https://sarabic.ae/20220208/وصول-أول-دفعة-من-القوات-الأمريكية-إلى-رومانيا-1058216577.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/05/1071945711_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_cf67de13f10d729e9062e23325def211.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الناتو, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي: انسحابنا من رومانيا ليس تراجعا عن الالتزام تجاه "الناتو"

14:13 GMT 29.10.2025
© AP Photo / Ted S. Warrenمروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Ted S. Warren
تابعنا عبر
أكد الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من رومانيا دون استبدالها لن يُغيّر الوضع الأمني في أوروبا.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح الجيش الأمريكي أن هذه الخطوة لا تعني انسحابا أمريكيا من أوروبا، بل دلالة على زيادة مسؤولية الدول الأوروبية.
وأصدرت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه أنه "في إطار العملية المدروسة التي يقوم بها وزير الحرب [الأمريكي بيت هيغسيث] لضمان توازن القوات العسكرية الأمريكية، سيُعيد فريق لواء المشاة الثاني القتالي التابع للفرقة 101 المحمولة جوا انتشاره في الموعد المحدد إلى وحدته الرئيسية المتمركزة في كنتاكي دون استبدالها".
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي سابق: الجيش الألماني خذل الناتو وشعبه
8 مارس 2024, 07:33 GMT
وتابع البيان الأمريكي "ولا ينبغي اعتبار هذه الخطوة انسحابا أمريكيا من أوروبا أو تراجعا في التزام واشنطن تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأضاف البيان الأمريكي أن "هذا ليس انسحابا أمريكيا من أوروبا أو إشارة إلى تراجع الالتزام تجاه حلف شمال الأطلسي والمادة الخامسة من ميثاقه. بل هو مؤشر إيجابي على زيادة القدرة والمسؤولية الأوروبية".
وفي السياق ذاته، صرح مندوب الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ماثيو ويتيكر، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيواصل النظر فيما إذا كان تقديم أنظمة صواريخ "توماهوك" لكييف ضروريا، وما إذا كانت هناك دول أخرى قادرة على تقديم قدرات بعيدة المدى لأوكرانيا.
وقال ويتيكر خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن "الرئيس ترامب سيواصل النظر فيما إذا كانت صواريخ "توماهوك" ضرورية أو ما إذا كانت هناك فرص لدول أخرى لتقديم (قدرات) ضربات بعيدة المدى".
قوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
وصول أول دفعة من القوات الأمريكية إلى رومانيا
8 فبراير 2022, 14:35 GMT
وأشار المندوب إلى أنه ناقش مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، في وقت سابق اليوم، خيارات فرض عقوبات جديدة ضد روسيا لتُطرح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن"، موضحًا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала