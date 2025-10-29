https://sarabic.ae/20251029/الجيش-الأمريكي-انسحابنا-من-رومانيا-ليس-تراجعا-عن-الالتزام-تجاه-الناتو-1106525499.html

الجيش الأمريكي: انسحابنا من رومانيا ليس تراجعا عن الالتزام تجاه "الناتو"

الجيش الأمريكي: انسحابنا من رومانيا ليس تراجعا عن الالتزام تجاه "الناتو"

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من رومانيا دون استبدالها لن يُغيّر الوضع الأمني في أوروبا. 29.10.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن - سبوتنيك. وأوضح الجيش الأمريكي أن هذه الخطوة لا تعني انسحابا أمريكيا من أوروبا، بل دلالة على زيادة مسؤولية الدول الأوروبية.وأصدرت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه أنه "في إطار العملية المدروسة التي يقوم بها وزير الحرب [الأمريكي بيت هيغسيث] لضمان توازن القوات العسكرية الأمريكية، سيُعيد فريق لواء المشاة الثاني القتالي التابع للفرقة 101 المحمولة جوا انتشاره في الموعد المحدد إلى وحدته الرئيسية المتمركزة في كنتاكي دون استبدالها".وأضاف البيان الأمريكي أن "هذا ليس انسحابا أمريكيا من أوروبا أو إشارة إلى تراجع الالتزام تجاه حلف شمال الأطلسي والمادة الخامسة من ميثاقه. بل هو مؤشر إيجابي على زيادة القدرة والمسؤولية الأوروبية".وفي السياق ذاته، صرح مندوب الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ماثيو ويتيكر، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيواصل النظر فيما إذا كان تقديم أنظمة صواريخ "توماهوك" لكييف ضروريا، وما إذا كانت هناك دول أخرى قادرة على تقديم قدرات بعيدة المدى لأوكرانيا.وقال ويتيكر خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن "الرئيس ترامب سيواصل النظر فيما إذا كانت صواريخ "توماهوك" ضرورية أو ما إذا كانت هناك فرص لدول أخرى لتقديم (قدرات) ضربات بعيدة المدى".وأشار المندوب إلى أنه ناقش مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، في وقت سابق اليوم، خيارات فرض عقوبات جديدة ضد روسيا لتُطرح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن"، موضحًا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".

