مندوب أمريكا لدى "الناتو": ترامب يواصل النظر فيما إذا كانت صواريخ "توماهوك" ضرورية لكييف

28.10.2025
وقال ويتيكر خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن "الرئيس ترامب سيواصل النظر فيما إذا كان تصواريخ "توماهوك" ضرورية أو ما إذا كانت هناك فرص لدول أخرى لتقديم (قدرات) ضربات بعيدة المدى".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن"، موضحًا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".
صرح مندوب الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ماثيو ويتيكر، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيواصل النظر فيما إذا كان تقديم أنظمة صواريخ "توماهوك" لكييف ضروريا، وما إذا كانت هناك دول أخرى قادرة على تقديم قدرات بعيدة المدى لأوكرانيا.
وقال ويتيكر خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن "الرئيس ترامب سيواصل النظر فيما إذا كان تصواريخ "توماهوك" ضرورية أو ما إذا كانت هناك فرص لدول أخرى لتقديم (قدرات) ضربات بعيدة المدى".
وأشار المندوب إلى أنه ناقش مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، في وقت سابق اليوم، خيارات فرض عقوبات جديدة ضد روسيا لتُطرح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
غير ممكن"، موضحًا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.
وأضاف ترامب: "الطريقة الوحيدة هي أن نطلقها نحن، ولن نفعل ذلك".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".