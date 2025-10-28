https://sarabic.ae/20251028/مندوب-أمريكا-لدى-الناتو-ترامب-يواصل-النظر-فيما-إذا-كانت-صواريخ-توماهوك-ضرورية-لكييف-1106497614.html

مندوب أمريكا لدى "الناتو": ترامب يواصل النظر فيما إذا كانت صواريخ "توماهوك" ضرورية لكييف

صرح مندوب الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ماثيو ويتيكر، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيواصل النظر فيما إذا كان تقديم أنظمة صواريخ "توماهوك"... 28.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ويتيكر خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن "الرئيس ترامب سيواصل النظر فيما إذا كان تصواريخ "توماهوك" ضرورية أو ما إذا كانت هناك فرص لدول أخرى لتقديم (قدرات) ضربات بعيدة المدى".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن"، موضحًا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد ترامب يستبعد إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا: لن نطلقها نحن

