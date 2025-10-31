https://sarabic.ae/20251031/إقالة-رئيسة-النيابة-العسكرية-في-إسرائيل-بسبب-تسريب-فيديو-إساءة-لسجين-فلسطيني-1106587716.html

إقالة رئيسة النيابة العسكرية في إسرائيل بسبب تسريب فيديو إساءة لسجين فلسطيني

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فصل رئيسة النيابة العسكرية، اللواء يفعات تومر - يروشالمي، من منصبها بعد الاشتباه في تورطها بتسريب فيديو مراقبة من...

وأوضح كاتس في بيان أن "تومر-يروشالمي لن تعود إلى منصبها نظرا لخطورة الشبهات وحساسية موقعها المسؤول عن إنفاذ القانون داخل الجيش".وتابع مشيرا إلى أنه سيتم تعيين مدعيا عاما عسكريا بالإنابة، تمهيدا لاختيار خلف دائم لها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".يأتي القرار بينما تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا في التسريب الذي تم بثه عبر القناة 12 الإسرائيلية في أغسطس/ آب 2024، ويُعتقد أن تومر- يروشالمي كانت على علم بالفيديو، وربما أمرت بتسريبه. وأظهرت اللقطات جنودا في معتقل "سدي تيمان"، وهم يسحبون أسيرا فلسطينيا من "حماس"، اعتقل في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي واقتيد إلى قاعدة ميدانية، ثم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع في حالة خطيرة، بعد أن تعرض للضرب وتعرض لاعتداء جنسي، وخضع لعملية جراحية منقذة للحياة، وبعد ذلك بدأت الشرطة العسكرية التحقيق تحت إشراف المدعي العام العسكري.يشار إلى أن 5 جنود احتياط وُجهت إليهم في وقت سابق من العام الحالي، تهم تتعلق بهذه الحادثة.وفي أغسطس/ آب 2024، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود خلافات إسرائيلية داخلية بشأن إساءة جنود لأسير من حركة "حماس" فس معتقل "سدي تيمان".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في ذلك الوقت، أن خلافات كبيرة وقعت بين الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ووزراء آخرين حول ما جرى في معتقل "سدي تيمان" الواقع في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.

