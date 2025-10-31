إقالة رئيسة النيابة العسكرية في إسرائيل بسبب تسريب فيديو إساءة لسجين فلسطيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/إقالة-رئيسة-النيابة-العسكرية-في-إسرائيل-بسبب-تسريب-فيديو-إساءة-لسجين-فلسطيني-1106587716.html
إقالة رئيسة النيابة العسكرية في إسرائيل بسبب تسريب فيديو إساءة لسجين فلسطيني
إقالة رئيسة النيابة العسكرية في إسرائيل بسبب تسريب فيديو إساءة لسجين فلسطيني
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فصل رئيسة النيابة العسكرية، اللواء يفعات تومر - يروشالمي، من منصبها بعد الاشتباه في تورطها بتسريب فيديو مراقبة من... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T09:22+0000
2025-10-31T09:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
غزة
حركة حماس
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103598/93/1035989311_0:275:5363:3292_1920x0_80_0_0_c2bf1c4a1c077f39682216ec99b07cac.jpg
وأوضح كاتس في بيان أن "تومر-يروشالمي لن تعود إلى منصبها نظرا لخطورة الشبهات وحساسية موقعها المسؤول عن إنفاذ القانون داخل الجيش".وتابع مشيرا إلى أنه سيتم تعيين مدعيا عاما عسكريا بالإنابة، تمهيدا لاختيار خلف دائم لها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".يأتي القرار بينما تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا في التسريب الذي تم بثه عبر القناة 12 الإسرائيلية في أغسطس/ آب 2024، ويُعتقد أن تومر- يروشالمي كانت على علم بالفيديو، وربما أمرت بتسريبه. وأظهرت اللقطات جنودا في معتقل "سدي تيمان"، وهم يسحبون أسيرا فلسطينيا من "حماس"، اعتقل في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي واقتيد إلى قاعدة ميدانية، ثم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع في حالة خطيرة، بعد أن تعرض للضرب وتعرض لاعتداء جنسي، وخضع لعملية جراحية منقذة للحياة، وبعد ذلك بدأت الشرطة العسكرية التحقيق تحت إشراف المدعي العام العسكري.يشار إلى أن 5 جنود احتياط وُجهت إليهم في وقت سابق من العام الحالي، تهم تتعلق بهذه الحادثة.وفي أغسطس/ آب 2024، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود خلافات إسرائيلية داخلية بشأن إساءة جنود لأسير من حركة "حماس" فس معتقل "سدي تيمان".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في ذلك الوقت، أن خلافات كبيرة وقعت بين الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ووزراء آخرين حول ما جرى في معتقل "سدي تيمان" الواقع في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240809/تقرير-خلافات-إسرائيلية-داخلية-بشأن-إساءة-جنود-لأسير-من-حماس-بمعتقل-سديه-تيمان-1091574197.html
https://sarabic.ae/20240730/برلمانية-إسرائيلية-حول-الشغب-في-قاعدة-سديه-تيمان-حالة-من-التفكك-الكامل-1091264941.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103598/93/1035989311_304:0:5059:3566_1920x0_80_0_0_eb85d5ad33eb50780bb5114e60e59371.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم

إقالة رئيسة النيابة العسكرية في إسرائيل بسبب تسريب فيديو إساءة لسجين فلسطيني

09:22 GMT 31.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit)سجن أيالون في الرملة، إسرائيل
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit)
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فصل رئيسة النيابة العسكرية، اللواء يفعات تومر - يروشالمي، من منصبها بعد الاشتباه في تورطها بتسريب فيديو مراقبة من مركز احتجاز "سدي تيمان"، يظهر جنودا يعتدون بعنف على معتقل فلسطيني العام الماضي.
وأوضح كاتس في بيان أن "تومر-يروشالمي لن تعود إلى منصبها نظرا لخطورة الشبهات وحساسية موقعها المسؤول عن إنفاذ القانون داخل الجيش".
وتابع مشيرا إلى أنه سيتم تعيين مدعيا عاما عسكريا بالإنابة، تمهيدا لاختيار خلف دائم لها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
عنصر من قوات الأمن الإسرائيلية يحرس سجن جلبوع في شمال إسرائيل، 18 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
تقرير: خلافات إسرائيلية داخلية بشأن إساءة جنود لأسير من "حماس" في معتقل "سدي تيمان"
9 أغسطس 2024, 12:49 GMT
يأتي القرار بينما تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا في التسريب الذي تم بثه عبر القناة 12 الإسرائيلية في أغسطس/ آب 2024، ويُعتقد أن تومر- يروشالمي كانت على علم بالفيديو، وربما أمرت بتسريبه.
وأظهرت اللقطات جنودا في معتقل "سدي تيمان"، وهم يسحبون أسيرا فلسطينيا من "حماس"، اعتقل في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي واقتيد إلى قاعدة ميدانية، ثم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع في حالة خطيرة، بعد أن تعرض للضرب وتعرض لاعتداء جنسي، وخضع لعملية جراحية منقذة للحياة، وبعد ذلك بدأت الشرطة العسكرية التحقيق تحت إشراف المدعي العام العسكري.
يشار إلى أن 5 جنود احتياط وُجهت إليهم في وقت سابق من العام الحالي، تهم تتعلق بهذه الحادثة.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
برلمانية إسرائيلية حول "الشغب" في قاعدة "سديه تيمان": حالة من التفكك الكامل
30 يوليو 2024, 20:48 GMT
وفي أغسطس/ آب 2024، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود خلافات إسرائيلية داخلية بشأن إساءة جنود لأسير من حركة "حماس" فس معتقل "سدي تيمان".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في ذلك الوقت، أن خلافات كبيرة وقعت بين الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ووزراء آخرين حول ما جرى في معتقل "سدي تيمان" الواقع في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала