الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان تتهم البعثة الأممية بتجاوز صلاحياتها

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان تتهم البعثة الأممية بتجاوز صلاحياتها
أصدرت الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، اليوم الجمعة، البيان رقم 27 لسنة 2025، أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بالتصرفات العبثية أحادية الجانب من قبل بعثة... 31.10.2025
وقالت الحكومة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، إن خارطة الطريق التي قدمتها البعثة إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس/ آب الماضي تضمنت ثلاث مراحل أساسية، وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنيا وقابل للتطبيق سياسيا يهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة، وثم إطلاق حوار مهيكل يتيح مشاركة واسعة لليبيين لمعالجة القضايا الوطنية المهمة.وأوضحت الحكومة أن البعثة الأممية قفزت مباشرة إلى المرحلة الثالثة (الحوار المهيكل) دون تنفيذ المراحل الأولى والثانية أو توضيح مصيرهما، معتبرة أن هذا التصرف أدى إلى إجهاض خارطة الطريق قبل بدء تنفيذها فعليا، وأفقد الليبيين الثقة في إمكانية نجاحها.وانتقد البيان ما وصفه بتجاوز البعثة للقوانين والتشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن البعثة شرعت في توجيه دعوات إلى المؤسسات العامة، ومنها الجامعات، لترشيح شخصيات للمشاركة في الحوار المهيكل، دون التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التي تعد الجهة السيادية المخولة قانونا بإدارة العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة أمام المنظمات الدولية.وأكدت الحكومة أن هذا السلوك يعد مخالفة صريحة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ولمبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في المادة 2 الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تجاهلا لتعليمات الحكومة الليبية ذات الصلة.وحذرت الحكومة في بيانها جميع الجهات والمؤسسات العامة من التعامل المباشر مع أي جهة دولية دون الرجوع رسميا إلى وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة المختصة قانونا بذلك.وأشار البيان إلى أن الأوضاع الأمنية في نطاق عمل الحكومة مستقرة وتحت السيطرة الكاملة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأن هذا الاستقرار انعكس إيجابًا على استمرار مشاريع الإعمار والبناء والتنمية في مختلف المدن والمناطق الخاضعة لإدارة الحكومة.كما شددت الحكومة على أن ملف المصالحة الوطنية شأن داخلي خالص لا يقبل المساومة أو التدخل الخارجي، ويجب أن يدار من خلال حوار وطني شامل ليبي–ليبي، دون وصاية أو تأثير أجنبي.وذكرت الحكومة بعثة الأمم المتحدة بأن ولايتها في ليبيا محددة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2009) لسنة 2011 والقرارات اللاحقة له، والتي تقتصر على تقديم الدعم الفني والاستشاري دون التدخل في القرارات الوطنية أو محاولة إنشاء قنوات موازية لسلطات الدولة.كما حذرت الحكومة الليبية بعثة الأمم المتحدة من مغبة الاستمرار في نهجها الاستفزازي، الذي اعتبرته "تعديا سافرا على سيادة البلاد"، مجددة في الوقت نفسه التزامها بمبادئ الحوار والتعاون البناء مع المجتمع الدولي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على استقرار الدولة ووحدتها.
https://sarabic.ae/20251027/الأمم-المتحدة-تمهد-لحوار-وطني-شامل-لتسريع-تنفيذ-خارطة-الطريق-الانتخابية-في-ليبيا-1106430496.html
https://sarabic.ae/20250928/المجتمع-الدولي-يجدد-دعمه-لـخارطة-الطريق-السياسية-في-ليبيا-ويدعو-لتسريع-خطوات-الانتخابات-1105372057.html
مقر البعثة الأممية في ليبيا
مقر البعثة الأممية في ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، اليوم الجمعة، البيان رقم 27 لسنة 2025، أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بالتصرفات العبثية أحادية الجانب من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرة أن البعثة تجاوزت حدود ولايتها وصلاحياتها المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقالت الحكومة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، إن خارطة الطريق التي قدمتها البعثة إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس/ آب الماضي تضمنت ثلاث مراحل أساسية، وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنيا وقابل للتطبيق سياسيا يهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة، وثم إطلاق حوار مهيكل يتيح مشاركة واسعة لليبيين لمعالجة القضايا الوطنية المهمة.
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
الأمم المتحدة تمهد لحوار وطني شامل لتسريع تنفيذ خارطة الطريق الانتخابية في ليبيا
27 أكتوبر, 09:06 GMT
وأوضحت الحكومة أن البعثة الأممية قفزت مباشرة إلى المرحلة الثالثة (الحوار المهيكل) دون تنفيذ المراحل الأولى والثانية أو توضيح مصيرهما، معتبرة أن هذا التصرف أدى إلى إجهاض خارطة الطريق قبل بدء تنفيذها فعليا، وأفقد الليبيين الثقة في إمكانية نجاحها.
وانتقد البيان ما وصفه بتجاوز البعثة للقوانين والتشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن البعثة شرعت في توجيه دعوات إلى المؤسسات العامة، ومنها الجامعات، لترشيح شخصيات للمشاركة في الحوار المهيكل، دون التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التي تعد الجهة السيادية المخولة قانونا بإدارة العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة أمام المنظمات الدولية.
وأكدت الحكومة أن هذا السلوك يعد مخالفة صريحة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ولمبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في المادة 2 الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تجاهلا لتعليمات الحكومة الليبية ذات الصلة.
وحذرت الحكومة في بيانها جميع الجهات والمؤسسات العامة من التعامل المباشر مع أي جهة دولية دون الرجوع رسميا إلى وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة المختصة قانونا بذلك.
بنغازي ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
المجتمع الدولي يجدد دعمه لـ"خارطة الطريق السياسية" في ليبيا ويدعو لتسريع خطوات الانتخابات
28 سبتمبر, 14:05 GMT
وأشار البيان إلى أن الأوضاع الأمنية في نطاق عمل الحكومة مستقرة وتحت السيطرة الكاملة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأن هذا الاستقرار انعكس إيجابًا على استمرار مشاريع الإعمار والبناء والتنمية في مختلف المدن والمناطق الخاضعة لإدارة الحكومة.
كما شددت الحكومة على أن ملف المصالحة الوطنية شأن داخلي خالص لا يقبل المساومة أو التدخل الخارجي، ويجب أن يدار من خلال حوار وطني شامل ليبي–ليبي، دون وصاية أو تأثير أجنبي.
وذكرت الحكومة بعثة الأمم المتحدة بأن ولايتها في ليبيا محددة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2009) لسنة 2011 والقرارات اللاحقة له، والتي تقتصر على تقديم الدعم الفني والاستشاري دون التدخل في القرارات الوطنية أو محاولة إنشاء قنوات موازية لسلطات الدولة.
كما حذرت الحكومة الليبية بعثة الأمم المتحدة من مغبة الاستمرار في نهجها الاستفزازي، الذي اعتبرته "تعديا سافرا على سيادة البلاد"، مجددة في الوقت نفسه التزامها بمبادئ الحوار والتعاون البناء مع المجتمع الدولي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على استقرار الدولة ووحدتها.
