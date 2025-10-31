https://sarabic.ae/20251031/الحكومة-الليبية-المنتخبة-من-البرلمان-تتهم-البعثة-الأممية-بتجاوز-صلاحياتها-1106607908.html

الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان تتهم البعثة الأممية بتجاوز صلاحياتها

الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان تتهم البعثة الأممية بتجاوز صلاحياتها

سبوتنيك عربي

أصدرت الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، اليوم الجمعة، البيان رقم 27 لسنة 2025، أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بالتصرفات العبثية أحادية الجانب من قبل بعثة... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T16:40+0000

2025-10-31T16:40+0000

2025-10-31T16:40+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100431270_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_67a5e654cdb2f0d3ad6054a53c940ef7.jpg

وقالت الحكومة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، إن خارطة الطريق التي قدمتها البعثة إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس/ آب الماضي تضمنت ثلاث مراحل أساسية، وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنيا وقابل للتطبيق سياسيا يهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة، وثم إطلاق حوار مهيكل يتيح مشاركة واسعة لليبيين لمعالجة القضايا الوطنية المهمة.وأوضحت الحكومة أن البعثة الأممية قفزت مباشرة إلى المرحلة الثالثة (الحوار المهيكل) دون تنفيذ المراحل الأولى والثانية أو توضيح مصيرهما، معتبرة أن هذا التصرف أدى إلى إجهاض خارطة الطريق قبل بدء تنفيذها فعليا، وأفقد الليبيين الثقة في إمكانية نجاحها.وانتقد البيان ما وصفه بتجاوز البعثة للقوانين والتشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن البعثة شرعت في توجيه دعوات إلى المؤسسات العامة، ومنها الجامعات، لترشيح شخصيات للمشاركة في الحوار المهيكل، دون التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التي تعد الجهة السيادية المخولة قانونا بإدارة العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة أمام المنظمات الدولية.وأكدت الحكومة أن هذا السلوك يعد مخالفة صريحة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ولمبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في المادة 2 الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تجاهلا لتعليمات الحكومة الليبية ذات الصلة.وحذرت الحكومة في بيانها جميع الجهات والمؤسسات العامة من التعامل المباشر مع أي جهة دولية دون الرجوع رسميا إلى وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة المختصة قانونا بذلك.وأشار البيان إلى أن الأوضاع الأمنية في نطاق عمل الحكومة مستقرة وتحت السيطرة الكاملة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأن هذا الاستقرار انعكس إيجابًا على استمرار مشاريع الإعمار والبناء والتنمية في مختلف المدن والمناطق الخاضعة لإدارة الحكومة.كما شددت الحكومة على أن ملف المصالحة الوطنية شأن داخلي خالص لا يقبل المساومة أو التدخل الخارجي، ويجب أن يدار من خلال حوار وطني شامل ليبي–ليبي، دون وصاية أو تأثير أجنبي.وذكرت الحكومة بعثة الأمم المتحدة بأن ولايتها في ليبيا محددة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2009) لسنة 2011 والقرارات اللاحقة له، والتي تقتصر على تقديم الدعم الفني والاستشاري دون التدخل في القرارات الوطنية أو محاولة إنشاء قنوات موازية لسلطات الدولة.كما حذرت الحكومة الليبية بعثة الأمم المتحدة من مغبة الاستمرار في نهجها الاستفزازي، الذي اعتبرته "تعديا سافرا على سيادة البلاد"، مجددة في الوقت نفسه التزامها بمبادئ الحوار والتعاون البناء مع المجتمع الدولي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على استقرار الدولة ووحدتها.

https://sarabic.ae/20251027/الأمم-المتحدة-تمهد-لحوار-وطني-شامل-لتسريع-تنفيذ-خارطة-الطريق-الانتخابية-في-ليبيا-1106430496.html

https://sarabic.ae/20250928/المجتمع-الدولي-يجدد-دعمه-لـخارطة-الطريق-السياسية-في-ليبيا-ويدعو-لتسريع-خطوات-الانتخابات-1105372057.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة