الرئيس اللبناني يعلن رفع عدد أفراد الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف بنهاية العام
الرئيس اللبناني يعلن رفع عدد أفراد الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف بنهاية العام
طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لتنفيد اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن تصريحات جوزاف عون جاءت خلال لقائه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، مؤكدا ضرورة تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن بلاده ليست من دعاة الحروب، لأن لبنان جربها وتعلم منها العِبر، مجددا الرغبة في إعادة الاستقرار إلى لبنان بدءا من جنوبه، وبأن "خيار التفاوض اللبناني هو من أجل استرجاع الأرض المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال".
وشدد جوزاف عون على أن "عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكد أن قرار إسرائيل العدواني لا يزال هو خيارها الأول، وهذا الأمر يلقي مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف بلاده الداعي إلى تحقيق الأمان والاستقرار".
وأكد عون أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني، ومهامه الكثيرة على مستوى الوطن ككل، مشيرا إلى أن عدد الجيش في الجنوب سيرتفع إلى 10 آلاف جندي قبل نهاية السنة.
وجدد إدانة لبنان للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الجيش والقوات الدولية، منوها بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أدان التعرض لقوات "اليونيفيل" العاملة على تطبيق القرارات الدولية وإحلال الأمن والاستقرار في الجنوب.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
