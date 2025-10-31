ترامب: الولايات المتحدة ستجري "بعض الاختبارات" في إطار دراستها للتجارب النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/ترامب-الولايات-المتحدة-ستجري-بعض-الاختبارات-في-إطار-دراستها-للتجارب-النووية-1106610619.html
ترامب: الولايات المتحدة ستجري "بعض الاختبارات" في إطار دراستها للتجارب النووية
ترامب: الولايات المتحدة ستجري "بعض الاختبارات" في إطار دراستها للتجارب النووية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستُجري "بعض الاختبارات"، أثناء مناقشة إمكانية إجراء تجارب نووية. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T18:34+0000
2025-10-31T18:34+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وصرح للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان يُخطط لاستئناف التجارب النووية تحت الأرض: "ستعرفون قريبًا، لكننا سنُجري بعض الاختبارات".وفي وقت سابق، أشار فرانك فون هيبل، المستشار السابق للبيت الأبيض، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن ترامب خلط بين أنواع تجارب الترسانة النووية، مُشيرا على الأرجح إلى مركبات النقل بدلًا من الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20251031/بعد-مغادرة-ترامب-الصين-تكشف-عن-وحشها-جي-36-1106603578.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الولايات المتحدة ستجري "بعض الاختبارات" في إطار دراستها للتجارب النووية

18:34 GMT 31.10.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستُجري "بعض الاختبارات"، أثناء مناقشة إمكانية إجراء تجارب نووية.
وصرح للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان يُخطط لاستئناف التجارب النووية تحت الأرض: "ستعرفون قريبًا، لكننا سنُجري بعض الاختبارات".

وسط تقارير تُفيد بأنه ربما يكون قد حرّف تجاربه النووية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعلم ما تفعله الولايات المتحدة وأين.

طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
بعد مغادرة ترامب... الصين تكشف عن وحشها "جي-36"
14:34 GMT
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال لاحق حول موقع وتفاصيل التجارب النووية: "لن أقول ذلك. أعرف تمامًا ما نفعله وأين نفعله، ولكن إذا كانت دول أخرى تفعل ذلك، فنحن أيضًا كذلك".
وفي وقت سابق، أشار فرانك فون هيبل، المستشار السابق للبيت الأبيض، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن ترامب خلط بين أنواع تجارب الترسانة النووية، مُشيرا على الأرجح إلى مركبات النقل بدلًا من الأسلحة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала