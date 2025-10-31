https://sarabic.ae/20251031/ترامب-الولايات-المتحدة-ستجري-بعض-الاختبارات-في-إطار-دراستها-للتجارب-النووية-1106610619.html
ترامب: الولايات المتحدة ستجري "بعض الاختبارات" في إطار دراستها للتجارب النووية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستُجري "بعض الاختبارات"، أثناء مناقشة إمكانية إجراء تجارب نووية.
وصرح للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان يُخطط لاستئناف التجارب النووية تحت الأرض: "ستعرفون قريبًا، لكننا سنُجري بعض الاختبارات".وفي وقت سابق، أشار فرانك فون هيبل، المستشار السابق للبيت الأبيض، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن ترامب خلط بين أنواع تجارب الترسانة النووية، مُشيرا على الأرجح إلى مركبات النقل بدلًا من الأسلحة النووية.
وصرح للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان يُخطط لاستئناف التجارب النووية تحت الأرض: "ستعرفون قريبًا، لكننا سنُجري بعض الاختبارات".
وسط تقارير تُفيد بأنه ربما يكون قد حرّف تجاربه النووية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعلم ما تفعله الولايات المتحدة وأين.
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال لاحق حول موقع وتفاصيل التجارب النووية: "لن أقول ذلك. أعرف تمامًا ما نفعله وأين نفعله، ولكن إذا كانت دول أخرى تفعل ذلك، فنحن أيضًا كذلك".
وفي وقت سابق، أشار فرانك فون هيبل، المستشار السابق للبيت الأبيض، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن ترامب خلط بين أنواع تجارب الترسانة النووية، مُشيرا على الأرجح إلى مركبات النقل بدلًا من الأسلحة النووية.