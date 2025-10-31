عربي
أمساليوم
بث مباشر
بعد مغادرة ترامب... الصين تكشف عن وحشها "جي-36"
بعد مغادرة ترامب... الصين تكشف عن وحشها "جي-36"
بعد مغادرة ترامب... الصين تكشف عن وحشها "جي-36"

14:34 GMT 31.10.2025
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية فيديو آخر لاختبار مقاتلة الجيل السادس المتطورة "تشنغدو جيه-36" التابعة لسلاح الجو الصيني.
شوهدت الطائرة هذه المرة وهي تحلق في سماء الصين، برفقة مقاتلة الجيل الخامس "تشنغدو جيه-20"، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها هذه المقاتلة الجديدة فوق المناطق السكنية في الصين.
وأعرب العديد من المحللين عن رأيهم بأن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني تستعرض عمدا تطوراتها في مجال الطيران التكتيكي في السماء فوق المناطق المكتظة بالسكان أمام الكاميرات.
Выступление малозаметных многофункциональных истребителей Чэнду J-20 на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
وسائط متعددة
مقاتلات "سو-57" الروسية و"جيه -35 إيه" الصينية تخطف الأنظار في تشوهاي
13 نوفمبر 2024, 09:36 GMT
استنادا إلى تقارير إعلامية وتحليلات الخبراء، أصبحت المعلومات المتعلقة بالطائرة المقاتلة الصينية "تشنغدو جيه-36"، متاحة للجمهور في أواخر عام 2024. نُشرت الصور الأولى للأقمار الصناعية التي يعتقد أنها تصور الطائرة في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتظهر طائرة خفية في تكوين دون ذيل وهي تجري اختبارات السير في أحد المطارات.
وظهرت المقاتلة في السماء مرة أخرى في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، وخلص المحللون العسكريون، استناداً إلى الاختلافات، إلى أن الصين كانت تختبر النموذج الأولي الثاني من طائرة "جيه-36".
وعلى الرغم من أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي لم تصدر أي إعلان رسمي، إلا أن العديد من المراقبين يصفون الطائرة بأنها مقاتلة من الجيل السادس.
مقاتلة شبحية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
مقاتلات صينية تشبه طائرات الخيال العلمي
11 يونيو, 12:31 GMT
وتشمل ميزاتها تقنية التخفي المتقدمة المطبقة في تصميم الجناح الطائر، ودورة محرك متكيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي للتشبيك مع منصات أخرى مأهولة وغير مأهولة، ويعتقد أن تطويرها يهدف إلى تحقيق التفوق الجوي مستقبلًا.

تشنغدو "جيه-20"، المعروفة أيضا باسم "التنين العظيم"، هي طائرة مقاتلة ثقيلة شبحية من الجيل الخامس طورتها مجموعة صناعة الطائرات في تشنغدو لصالح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي.

صاروخ دونغ فنغ - دي إف 17 الصيني الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
بعد إعلان إطلاقه بالقرب من تايوان… معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
4 أغسطس 2022, 10:38 GMT
أقلعت الطائرة للمرة الأولى في 11 يناير/كانون الثاني 2011، وكان أول ظهورعلني لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في معرض تشوهاي الجوي، وتم اعتمادها رسميا للخدمة في عام 2017، تم تصميم "جيه-20" بتكوين هوائي على شكل جناح وذيل جناح، ما يمنحها قدرة عالية على المناورة.
ومن أهم مميزات الطائرة، الاستخدام المكثف لتقنيات تقليل التوقيع الراداري، بما في ذلك تصميم جسم الطائرة المتكامل، وحجرات الأسلحة الداخلية، والطلاءات الخاصة، ومنافذ الهواء من نوع"دي إس أي".
