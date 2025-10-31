https://sarabic.ae/20251031/بعد-مغادرة-ترامب-الصين-تكشف-عن-وحشها-جي-36-1106603578.html

بعد مغادرة ترامب... الصين تكشف عن وحشها "جي-36"

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية فيديو آخر لاختبار مقاتلة الجيل السادس المتطورة "تشنغدو جيه-36" التابعة لسلاح الجو الصيني. 31.10.2025, سبوتنيك عربي

شوهدت الطائرة هذه المرة وهي تحلق في سماء الصين، برفقة مقاتلة الجيل الخامس "تشنغدو جيه-20"، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها هذه المقاتلة الجديدة فوق المناطق السكنية في الصين.استنادا إلى تقارير إعلامية وتحليلات الخبراء، أصبحت المعلومات المتعلقة بالطائرة المقاتلة الصينية "تشنغدو جيه-36"، متاحة للجمهور في أواخر عام 2024. نُشرت الصور الأولى للأقمار الصناعية التي يعتقد أنها تصور الطائرة في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتظهر طائرة خفية في تكوين دون ذيل وهي تجري اختبارات السير في أحد المطارات.وعلى الرغم من أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي لم تصدر أي إعلان رسمي، إلا أن العديد من المراقبين يصفون الطائرة بأنها مقاتلة من الجيل السادس.وتشمل ميزاتها تقنية التخفي المتقدمة المطبقة في تصميم الجناح الطائر، ودورة محرك متكيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي للتشبيك مع منصات أخرى مأهولة وغير مأهولة، ويعتقد أن تطويرها يهدف إلى تحقيق التفوق الجوي مستقبلًا.أقلعت الطائرة للمرة الأولى في 11 يناير/كانون الثاني 2011، وكان أول ظهورعلني لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في معرض تشوهاي الجوي، وتم اعتمادها رسميا للخدمة في عام 2017، تم تصميم "جيه-20" بتكوين هوائي على شكل جناح وذيل جناح، ما يمنحها قدرة عالية على المناورة.ومن أهم مميزات الطائرة، الاستخدام المكثف لتقنيات تقليل التوقيع الراداري، بما في ذلك تصميم جسم الطائرة المتكامل، وحجرات الأسلحة الداخلية، والطلاءات الخاصة، ومنافذ الهواء من نوع"دي إس أي".

