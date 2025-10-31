عربي
مدار الليل والنهار
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
دولة أوروبية تواجه أزمة تشرد مع ارتفاع عدد وفيات الشوارع والأطفال المشردين
دولة أوروبية تواجه أزمة تشرد مع ارتفاع عدد وفيات الشوارع والأطفال المشردين
سجلت فرنسا رقماً قياسياً مروعاً في وفيات المشردين خلال عام 2024، حيث لقي 912 شخصاً حتفهم أثناء العيش دون مأوى، بزيادة حادة عن 735 حالة في 2023، وفق تقرير... 31.10.2025
دولة أوروبية تواجه أزمة تشرد مع ارتفاع عدد وفيات الشوارع والأطفال المشردين

سجلت فرنسا رقماً قياسياً مروعاً في وفيات المشردين خلال عام 2024، حيث لقي 912 شخصاً حتفهم أثناء العيش دون مأوى، بزيادة حادة عن 735 حالة في 2023، وفق تقرير أصدرته مجموعة "موتى الشارع"، أمس الخميس.
ووصفت المنظمة في تقريرها الرقم بأنه "مأساة"، داعية الحكومة إلى تدخل عاجل لحماية الفئات الهشة وإصلاح السياسات العامة لضمان "حق السكن اللائق"، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
وأشارت إلى أن متوسط أعمار المتوفين بلغ 47.7 عاماً فقط، أي أقل بـ32 عاماً من متوسط العمر المتوقع لعامة السكان.
وكشفت البيانات أن 82% من الضحايا رجال، لكن نسبة النساء ارتفعت إلى 13%، مما يعكس "تأنيث التشرد".
وكالة التصنيف الائتماني فيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
وكالة "فيتش": تصنيف فرنسا عند "إيه إيه سلبي" مع نظرة مستقبلية سلبية
14 مارس, 23:49 GMT
كما سجلت وفاة 19 طفلاً دون الرابعة، ضعف المعدل السابق، ليشكل الأطفال 4% من الإجمالي.
ووقعت 304 حالات في الشوارع، و243 في مساكن مؤقتة، بينما بقي سبب 40% من الوفيات مجهولاً، و17% عنفاً (غرق، اعتداء، انتحار).
جغرافياً، تركزت 37% من الوفيات في منطقة إيل دو فرانس (باريس)، بينما تضاعفت في أوت دو فرانس إلى 163 حالة، مرتبطة جزئياً بمحاولات عبور القناة الإنجليزية.
وحذرت المجموعة من أن السجلات الرسمية تسجل حالة واحدة فقط من كل خمس وفيات، مما يعني أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

تشرد الأطفال يتفاقم

في سياق متصل، كشفت دراسة مشتركة بين "يونيسف" في فرنسا واتحاد الجهات التضامنية (FAS) في أغسطس/آب الماضي، ارتفاع عدد الأطفال المشردين بنسبة 6% خلال عام، و30% منذ 2022.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
فرنسا.. شعبية إيمانويل ماكرون في تراجع مستمر
27 مارس 2023, 22:35 GMT
وسُجل في 18 أغسطس 2025، نحو 2159 طفلاً بلا مأوى، منهم 503 دون الثالثة، وهو رقم جزئي يعتمد فقط على مكالمات خط الطوارئ (115).
وقالت أدلين هازان، رئيسة "يونيسف" في فرنسا: "الأمر المقلق هو التزايد السريع للأطفال الصغار جداً، خاصة أبناء الأمهات العازبات، حيث يتراوح عددهم بين 500 و600 طفل دون الثالثة".
وتقدر مؤسسة الإيواء عدد المشردين بنحو 350 ألفاً، مقابل تقدير رسمي قديم (في 2012) بـ143 ألفاً، بينما يجري المعهد الوطني للإحصاء دراسة جديدة لتحديث الأرقام. ومع انتهاء هدنة الإيواء الشتوية، تتزايد المخاوف من موجة إخلاء جديدة تزيد من تفاقم الأزمة.
