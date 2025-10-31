https://sarabic.ae/20251031/دولة-أوروبية-تواجه-أزمة-تشرد-مع-ارتفاع-عدد-وفيات-الشوارع-والأطفال-المشردين-1106596837.html
ووصفت المنظمة في تقريرها الرقم بأنه "مأساة"، داعية الحكومة إلى تدخل عاجل لحماية الفئات الهشة وإصلاح السياسات العامة لضمان "حق السكن اللائق"، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.وكشفت البيانات أن 82% من الضحايا رجال، لكن نسبة النساء ارتفعت إلى 13%، مما يعكس "تأنيث التشرد".كما سجلت وفاة 19 طفلاً دون الرابعة، ضعف المعدل السابق، ليشكل الأطفال 4% من الإجمالي. ووقعت 304 حالات في الشوارع، و243 في مساكن مؤقتة، بينما بقي سبب 40% من الوفيات مجهولاً، و17% عنفاً (غرق، اعتداء، انتحار).جغرافياً، تركزت 37% من الوفيات في منطقة إيل دو فرانس (باريس)، بينما تضاعفت في أوت دو فرانس إلى 163 حالة، مرتبطة جزئياً بمحاولات عبور القناة الإنجليزية. وحذرت المجموعة من أن السجلات الرسمية تسجل حالة واحدة فقط من كل خمس وفيات، مما يعني أن العدد الحقيقي أعلى بكثير. تشرد الأطفال يتفاقم وسُجل في 18 أغسطس 2025، نحو 2159 طفلاً بلا مأوى، منهم 503 دون الثالثة، وهو رقم جزئي يعتمد فقط على مكالمات خط الطوارئ (115). وقالت أدلين هازان، رئيسة "يونيسف" في فرنسا: "الأمر المقلق هو التزايد السريع للأطفال الصغار جداً، خاصة أبناء الأمهات العازبات، حيث يتراوح عددهم بين 500 و600 طفل دون الثالثة". وتقدر مؤسسة الإيواء عدد المشردين بنحو 350 ألفاً، مقابل تقدير رسمي قديم (في 2012) بـ143 ألفاً، بينما يجري المعهد الوطني للإحصاء دراسة جديدة لتحديث الأرقام. ومع انتهاء هدنة الإيواء الشتوية، تتزايد المخاوف من موجة إخلاء جديدة تزيد من تفاقم الأزمة.
سجلت فرنسا رقماً قياسياً مروعاً في وفيات المشردين خلال عام 2024، حيث لقي 912 شخصاً حتفهم أثناء العيش دون مأوى، بزيادة حادة عن 735 حالة في 2023، وفق تقرير أصدرته مجموعة "موتى الشارع"، أمس الخميس.
ووصفت المنظمة في تقريرها
الرقم بأنه "مأساة"، داعية الحكومة إلى تدخل عاجل لحماية الفئات الهشة وإصلاح السياسات العامة لضمان "حق السكن اللائق"، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
وأشارت إلى أن متوسط أعمار المتوفين بلغ 47.7 عاماً فقط، أي أقل بـ32 عاماً من متوسط العمر المتوقع لعامة السكان.
وكشفت البيانات أن 82% من الضحايا رجال، لكن نسبة النساء ارتفعت إلى 13%، مما يعكس "تأنيث التشرد".
كما سجلت وفاة 19 طفلاً دون الرابعة، ضعف المعدل السابق، ليشكل الأطفال 4% من الإجمالي.
ووقعت 304 حالات في الشوارع، و243 في مساكن مؤقتة، بينما بقي سبب 40% من الوفيات
مجهولاً، و17% عنفاً (غرق، اعتداء، انتحار).
جغرافياً، تركزت 37% من الوفيات في منطقة إيل دو فرانس (باريس)، بينما تضاعفت في أوت دو فرانس إلى 163 حالة، مرتبطة جزئياً بمحاولات عبور القناة الإنجليزية.
وحذرت المجموعة من أن السجلات الرسمية تسجل حالة واحدة فقط من كل خمس وفيات، مما يعني أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.
في سياق متصل، كشفت دراسة مشتركة بين "يونيسف" في فرنسا واتحاد الجهات التضامنية (FAS) في أغسطس/آب الماضي، ارتفاع عدد الأطفال المشردين بنسبة 6% خلال عام، و30% منذ 2022.
وسُجل في 18 أغسطس 2025، نحو 2159 طفلاً بلا مأوى
، منهم 503 دون الثالثة، وهو رقم جزئي يعتمد فقط على مكالمات خط الطوارئ (115).
وقالت أدلين هازان، رئيسة "يونيسف" في فرنسا: "الأمر المقلق هو التزايد السريع للأطفال الصغار جداً، خاصة أبناء الأمهات العازبات، حيث يتراوح عددهم بين 500 و600 طفل دون الثالثة".
وتقدر مؤسسة الإيواء عدد المشردين بنحو 350 ألفاً، مقابل تقدير رسمي قديم (في 2012) بـ143 ألفاً، بينما يجري المعهد الوطني للإحصاء دراسة جديدة لتحديث الأرقام. ومع انتهاء هدنة الإيواء الشتوية، تتزايد المخاوف من موجة إخلاء جديدة تزيد من تفاقم الأزمة.