فيدان: نتنياهو يبحث عن ذريعة لاستئناف "الإبادة الجماعية" في غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يبحث عن أي ذريعة لانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة واستئناف ما... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى تأكيده على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.وتابع: "التزام إسرائيل يسمح بالحفاظ على آمال السلام الدائم واستمرار الأمن في المنطقة".وأمس الخميس، اتهم نتنياهو حركة "حماس" الفلسطينية بانتهاك وقف إطلاق النار، وهدد باستئناف الهجمات العنيفة ضدها.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

