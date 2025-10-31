عربي
https://sarabic.ae/20251031/فيدان-نتنياهو-يبحث-عن-ذريعة-لاستئناف-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1106609668.html
فيدان: نتنياهو يبحث عن ذريعة لاستئناف "الإبادة الجماعية" في غزة
فيدان: نتنياهو يبحث عن ذريعة لاستئناف "الإبادة الجماعية" في غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يبحث عن أي ذريعة لانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة واستئناف ما... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T17:38+0000
2025-10-31T17:38+0000
أخبار العالم الآن
العالم
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى تأكيده على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.وتابع: "التزام إسرائيل يسمح بالحفاظ على آمال السلام الدائم واستمرار الأمن في المنطقة".وأمس الخميس، اتهم نتنياهو حركة "حماس" الفلسطينية بانتهاك وقف إطلاق النار، وهدد باستئناف الهجمات العنيفة ضدها.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251028/حماس-لا-علاقة-لنا-بحادث-إطلاق-النار-على-القوات-الإسرائيلية-في-رفح--1106494972.html
https://sarabic.ae/20251030/نتنياهو-يصدر-تهديدا-في-حال-عدم-قيام-قوى-أجنبية-بنزع-سلاح-حماس-1106566121.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5320cff2b6c2d452786b1dbd7615437.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, غزة
أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, غزة

فيدان: نتنياهو يبحث عن ذريعة لاستئناف "الإبادة الجماعية" في غزة

17:38 GMT 31.10.2025
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يبحث عن أي ذريعة لانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة واستئناف ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية".
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى تأكيده على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
"حماس": لا علاقة لنا بحادث إطلاق النار على القوات الإسرائيلية في رفح
28 أكتوبر, 19:25 GMT
وتابع: "التزام إسرائيل يسمح بالحفاظ على آمال السلام الدائم واستمرار الأمن في المنطقة".
وأمس الخميس، اتهم نتنياهو حركة "حماس" الفلسطينية بانتهاك وقف إطلاق النار، وهدد باستئناف الهجمات العنيفة ضدها.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
نتنياهو يصدر تهديدا في حال عدم قيام قوى أجنبية بنزع سلاح "حماس"
أمس, 15:33 GMT
وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
