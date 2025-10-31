"ماراثون" نسوي للتوعية بأهمية الرياضة لمكافحة السرطان في الجزائر
13:33 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 13:35 GMT 31.10.2025)
انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات "الماراثون" النسوي الحادي عشر لمكافحة مرض السرطان، في ملعب "5 جويلية" الأولمبي في الجزائر، بمشاركة شعبية حاشدة، بالإضافة لمسؤولين في قطاع الصحة.
وقالت الأمين العام لجمعية الأمل للمرضى المصابين بالسرطان، حميدة كتاب، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "موعد السباق أصبح قارًا، وهو اليوم في الطبعة 11 للسباق السنوي للوقاية من السرطان".
وأضافت: "الهدف الرئيسي للسباق، هو التضامن مع المصابات بمرض السرطان، وحث النساء على ممارسة الرياضة التي تعتبر من أهل عوامل مكافحة واكتشاف المرض"،مشيرة إلى "تدني نسبة الوعي لهذا الأمر، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن ممارسة الرياضة تمنع الإصابة بالسرطان بنسبة 38 بالمئة".
وقالت المشاركة في السباق رشيدة ميموني لـ"سبوتنيك": "أنا كطبيبة أؤكد أن الرياضة لها انعكاس وأثر إيجابي على جسد المرأة، عضويا ونفسيا، وأن الرياضة تنعش الجسد، وتمكن المرأة من اكتشاف أي جديد يمكن أن يطرأ على جسدها، الأمر الذي يزيد من نسبة مكافحة المرض لدى النساء".
وأوضحت أنها "تشارك اليوم في "الماراثون" برفقة عائلتها، للتضامن مع المصابات بمرض السرطان، والتوعية بأهمية الرياضة في مكافحة هذا المرض، وذلك بمناسبة شهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي يعرف بـ"أكتوبر الوردي".
© Sputnik . Djahida Ramdaniسباق نسوي للتوعية بأهمية الرياضة في مكافحة السرطان في الجزائر
سباق نسوي للتوعية بأهمية الرياضة في مكافحة السرطان في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdaniسباق نسوي للتوعية بأهمية الرياضة في مكافحة السرطان في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdaniسباق نسوي للتوعية بأهمية الرياضة في مكافحة السرطان في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdaniسباق نسوي للتوعية بأهمية الرياضة في مكافحة السرطان في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdaniسباق نسوي للتوعية بأهمية الرياضة في مكافحة السرطان في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdaniسباق نسوي للتوعية بأهمية الرياضة في مكافحة السرطان في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdaniسباق نسوي للتوعية بأهمية الرياضة في مكافحة السرطان في الجزائر
وشهد "الماراثون" حضورًا نوعيًا للأطفال الذين حضروا مع ذويهم، تضامنًا مع النساء المصابات.
كما قالت جميلة منصوري، (مشاركة وأخت مريضة بسرطان الثدي) لـ"سبوتنيك": "السباق له أثر نفسي كبير عليّ وعلى عائلتي، حيث أصبحنا ننتظر الموعد السنوي "للماراثون"، لما يقدمه من رسائل إيجابية لجميع النساء المصابات بمرض السرطان، حيث يساعدهن بالتعامل مع المرض بسلالة أكثر" .