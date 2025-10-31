https://sarabic.ae/20251031/موسكو-تحتفظ-بحقها-في-اتخاذ-تدابير-بشأن-صواريخ-تايفون-أمريكية-في-اليابان---1106607288.html

موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير بشأن صواريخ "تايفون" أمريكية في اليابان

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "روسيا تعرب عن قلقها إزاء بطارية صواريخ "تايفون" المتبقية في قاعدة أمريكية في اليابان خلال مناورات "ريزولوت دراغون 25" العسكرية اليابانية الأمريكية بين 11-25 أيلول/سبتمبر، وروسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير التعويضية اللازمة لضمان مستوى كافٍ من أمنها".وأضافت أن "الاحتجاج جاء فيه أن مثل هذا النشاط العسكري الاستفزازي يشكل تهديدًا محتملًا لأمن حدود روسيا في الشرق الأقصى".

