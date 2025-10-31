موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير بشأن صواريخ "تايفون" أمريكية في اليابان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير بشأن صواريخ "تايفون" أمريكية في اليابان
موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير بشأن صواريخ "تايفون" أمريكية في اليابان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بشأن بطارية صواريخ "تايفون" المتبقية في قاعدة أمريكية في... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T16:26+0000
2025-10-31T16:26+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "روسيا تعرب عن قلقها إزاء بطارية صواريخ "تايفون" المتبقية في قاعدة أمريكية في اليابان خلال مناورات "ريزولوت دراغون 25" العسكرية اليابانية الأمريكية بين 11-25 أيلول/سبتمبر، وروسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير التعويضية اللازمة لضمان مستوى كافٍ من أمنها".وأضافت أن "الاحتجاج جاء فيه أن مثل هذا النشاط العسكري الاستفزازي يشكل تهديدًا محتملًا لأمن حدود روسيا في الشرق الأقصى".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
© Sputnik . Natalia Seliverstova
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بشأن بطارية صواريخ "تايفون" المتبقية في قاعدة أمريكية في اليابان.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "روسيا تعرب عن قلقها إزاء بطارية صواريخ "تايفون" المتبقية في قاعدة أمريكية في اليابان خلال مناورات "ريزولوت دراغون 25" العسكرية اليابانية الأمريكية بين 11-25 أيلول/سبتمبر، وروسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير التعويضية اللازمة لضمان مستوى كافٍ من أمنها".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في موسكو على خلفية مناورات على الأراضي اليابانية، والتي قد تشكل تهديدًا لحدود روسيا في الشرق الأقصى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "قدمت روسيا احتجاجا شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في موسكو على خلفية "المناورات المشتركة 2025"، التي جرت في الفترة من 20 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر وشملت جميع أراضي اليابان، بما في ذلك مناطق جزيرة هوكايدو القريبة جغرافيًا من روسيا".
وأضافت أن "الاحتجاج جاء فيه أن مثل هذا النشاط العسكري الاستفزازي يشكل تهديدًا محتملًا لأمن حدود روسيا في الشرق الأقصى".
