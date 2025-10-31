https://sarabic.ae/20251031/موسكو-تحتفظ-بحقها-في-اتخاذ-تدابير-بشأن-صواريخ-تايفون-أمريكية-في-اليابان---1106607288.html
موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير بشأن صواريخ "تايفون" أمريكية في اليابان
روسيا
العالم
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "روسيا تعرب عن قلقها إزاء بطارية صواريخ "تايفون" المتبقية في قاعدة أمريكية في اليابان خلال مناورات "ريزولوت دراغون 25" العسكرية اليابانية الأمريكية بين 11-25 أيلول/سبتمبر، وروسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير التعويضية اللازمة لضمان مستوى كافٍ من أمنها".وأضافت أن "الاحتجاج جاء فيه أن مثل هذا النشاط العسكري الاستفزازي يشكل تهديدًا محتملًا لأمن حدود روسيا في الشرق الأقصى".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بشأن بطارية صواريخ "تايفون" المتبقية في قاعدة أمريكية في اليابان.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "روسيا تعرب عن قلقها إزاء بطارية صواريخ "تايفون" المتبقية في قاعدة أمريكية في اليابان خلال مناورات "ريزولوت دراغون 25" العسكرية اليابانية الأمريكية بين 11-25 أيلول/سبتمبر، وروسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير التعويضية اللازمة لضمان مستوى كافٍ من أمنها".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في موسكو على خلفية مناورات على الأراضي اليابانية، والتي قد تشكل تهديدًا لحدود روسيا في الشرق الأقصى.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "قدمت روسيا احتجاجا شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في موسكو على خلفية "المناورات المشتركة 2025"، التي جرت في الفترة من 20 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر وشملت جميع أراضي اليابان، بما في ذلك مناطق جزيرة هوكايدو القريبة جغرافيًا من روسيا".
وأضافت أن "الاحتجاج جاء فيه أن مثل هذا النشاط العسكري الاستفزازي يشكل تهديدًا محتملًا لأمن حدود روسيا في الشرق الأقصى".