https://sarabic.ae/20251031/وزير-أردني-سابق-صاروخ-بوريفيستنيك-ابتكار-جديد-على-مستوى-العالم-وآمن-من-حيث-الإشعاعات-1106582867.html

وزير أردني سابق: صاروخ "بوريفيستنيك" ابتكار جديد على مستوى العالم وآمن من حيث الإشعاعات

وزير أردني سابق: صاروخ "بوريفيستنيك" ابتكار جديد على مستوى العالم وآمن من حيث الإشعاعات

سبوتنيك عربي

تطرق وزير الزراعة الأردني السابق من عمّان، سعيد المصري، إلى تعليق الرئيس الأمريكي على اختبار روسيا صاروخ "بوريفيستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية، موضحًا أن... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T08:05+0000

2025-10-31T08:05+0000

2025-10-31T08:05+0000

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399095_121:0:2453:1312_1920x0_80_0_0_7576b27c8eeb8dd265605bb8066d0e25.jpg

وأكد المصري في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استخدامه ليس له علاقة لما يتم الحديث به، إنه يأتي في إطار التسليح النووي".ورأى أنه "تم تسييس الموضوع وتحويله من الجانب الأمريكي وكأنه تصعيد"، لافتا إلى أن "هذه خطوة استراتيجية مهمة ونوعية في مجال التسليح التقليدي وليس النووي، لأن لديها قدرات خارقة"، مؤكدا أن "توازن الرعب حاصل منذ سنوات".وأضاف المصري، موضحًا أن "الترسانات الموجودة لدى روسيا والولايات المتحدة والصين كافية لتدمير الكوكب الذي نعيش فيه، وهذا هو أحد الأسباب لعدم قيام أي مواجهات مباشرة بين هذه الدول"، على حد قوله.وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى "تلكؤ الولايات المتحدة في تقبل أي شيء مقبل لأنها تنتظر تنازلا من الجانب الروسي"، معتبرا أن "هناك مصلحة أمريكية بربط وقف التسليح النووي، والهدف الهيمنة التي يحاول الجانب الأمريكي القيام بها".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت أمس الخميس، أن اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي.وبدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، على أن تقنيات الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" مهمة لمستقبل الاقتصاد الروسي.وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وله أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".

https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الروسية-اختبارات-بوريفيستنيك-تهدف-إلى-ضمان-فعالية-قوات-الردع-الاستراتيجي-1106563549.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك