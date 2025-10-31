https://sarabic.ae/20251031/وزير-أردني-سابق-صاروخ-بوريفيستنيك-ابتكار-جديد-على-مستوى-العالم-وآمن-من-حيث-الإشعاعات-1106582867.html
وزير أردني سابق: صاروخ "بوريفيستنيك" ابتكار جديد على مستوى العالم وآمن من حيث الإشعاعات
وزير أردني سابق: صاروخ "بوريفيستنيك" ابتكار جديد على مستوى العالم وآمن من حيث الإشعاعات
تطرق وزير الزراعة الأردني السابق من عمّان، سعيد المصري، إلى تعليق الرئيس الأمريكي على اختبار روسيا صاروخ "بوريفيستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية، موضحًا أن... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
وأكد المصري في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استخدامه ليس له علاقة لما يتم الحديث به، إنه يأتي في إطار التسليح النووي".ورأى أنه "تم تسييس الموضوع وتحويله من الجانب الأمريكي وكأنه تصعيد"، لافتا إلى أن "هذه خطوة استراتيجية مهمة ونوعية في مجال التسليح التقليدي وليس النووي، لأن لديها قدرات خارقة"، مؤكدا أن "توازن الرعب حاصل منذ سنوات".وأضاف المصري، موضحًا أن "الترسانات الموجودة لدى روسيا والولايات المتحدة والصين كافية لتدمير الكوكب الذي نعيش فيه، وهذا هو أحد الأسباب لعدم قيام أي مواجهات مباشرة بين هذه الدول"، على حد قوله.وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى "تلكؤ الولايات المتحدة في تقبل أي شيء مقبل لأنها تنتظر تنازلا من الجانب الروسي"، معتبرا أن "هناك مصلحة أمريكية بربط وقف التسليح النووي، والهدف الهيمنة التي يحاول الجانب الأمريكي القيام بها".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت أمس الخميس، أن اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي.وبدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، على أن تقنيات الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" مهمة لمستقبل الاقتصاد الروسي.وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وله أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".
الأخبار
وزير أردني سابق: صاروخ "بوريفيستنيك" ابتكار جديد على مستوى العالم وآمن من حيث الإشعاعات
تطرق وزير الزراعة الأردني السابق من عمّان، سعيد المصري، إلى تعليق الرئيس الأمريكي على اختبار روسيا صاروخ "بوريفيستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية، موضحًا أن "الجانب التقني لتلك الصواريخ يكمن في أن محركات الدفع عبارة عن مفاعل نووي صغير وهذا ابتكار جديد على مستوى العالم وهو آمن من حيث الإشعاعات".
وأكد المصري في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استخدامه ليس له علاقة لما يتم الحديث به، إنه يأتي في إطار التسليح النووي".
وقال المصري إن "الرؤوس ممكن أن تكون تقليدية أو نووية مثلها مثل أي صواريخ موجودة في روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة"، معتبرا أنها "ثورة تكنولوجية جديدة لها جوانب اقتصادية وتستخدم في توليد الطاقة إضافة إلى جوانب كثيرة من الحياة، وبالتالي الموضوع ليس مقتصرا على الجانب العسكري".
ورأى أنه "تم تسييس الموضوع وتحويله
من الجانب الأمريكي وكأنه تصعيد"، لافتا إلى أن "هذه خطوة استراتيجية مهمة ونوعية في مجال التسليح التقليدي وليس النووي، لأن لديها قدرات خارقة"، مؤكدا أن "توازن الرعب حاصل منذ سنوات".
وأضاف المصري، موضحًا أن "الترسانات الموجودة لدى روسيا والولايات المتحدة والصين كافية لتدمير الكوكب الذي نعيش فيه، وهذا هو أحد الأسباب لعدم قيام أي مواجهات مباشرة بين هذه الدول"، على حد قوله.
وكشف المصري أن "الكل اليوم يسعى إلى تمديد اتفاقية "ستارت" أو تجديدها، قائلا: "حتى الخامس من شباط موعد التمديد للاتفاقية، سيكون هناك مماحكات لشراء الوقت من الجانب الأمريكي، أما الجانب الروسي فلا يربط مصير "ستارت" الجديد بالاختبارات النووية، وهذا نوع من المناورات الناجحة".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى "تلكؤ الولايات المتحدة في تقبل أي شيء مقبل لأنها تنتظر تنازلا من الجانب الروسي"، معتبرا أن "هناك مصلحة أمريكية بربط وقف التسليح النووي، والهدف الهيمنة التي يحاول الجانب الأمريكي القيام بها".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت أمس الخميس، أن اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي.
وقالت زاخاروفا في تعليق على اختبارات "بوريفيستنيك": "عادةً ما تكون الإشارة في مثل هذه الحالات هي نفسها، تتخذ روسيا خطوات منهجية للحفاظ على فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي".
وبدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، على أن تقنيات الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" مهمة لمستقبل الاقتصاد الروسي.
وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وله أهمية تطبيقية
بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".