وزير أردني سابق: صاروخ "بوريفيستنيك" ابتكار جديد على مستوى العالم وآمن من حيث الإشعاعات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/وزير-أردني-سابق-صاروخ-بوريفيستنيك-ابتكار-جديد-على-مستوى-العالم-وآمن-من-حيث-الإشعاعات-1106582867.html
وزير أردني سابق: صاروخ "بوريفيستنيك" ابتكار جديد على مستوى العالم وآمن من حيث الإشعاعات
وزير أردني سابق: صاروخ "بوريفيستنيك" ابتكار جديد على مستوى العالم وآمن من حيث الإشعاعات
سبوتنيك عربي
تطرق وزير الزراعة الأردني السابق من عمّان، سعيد المصري، إلى تعليق الرئيس الأمريكي على اختبار روسيا صاروخ "بوريفيستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية، موضحًا أن... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T08:05+0000
2025-10-31T08:05+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399095_121:0:2453:1312_1920x0_80_0_0_7576b27c8eeb8dd265605bb8066d0e25.jpg
وأكد المصري في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استخدامه ليس له علاقة لما يتم الحديث به، إنه يأتي في إطار التسليح النووي".ورأى أنه "تم تسييس الموضوع وتحويله من الجانب الأمريكي وكأنه تصعيد"، لافتا إلى أن "هذه خطوة استراتيجية مهمة ونوعية في مجال التسليح التقليدي وليس النووي، لأن لديها قدرات خارقة"، مؤكدا أن "توازن الرعب حاصل منذ سنوات".وأضاف المصري، موضحًا أن "الترسانات الموجودة لدى روسيا والولايات المتحدة والصين كافية لتدمير الكوكب الذي نعيش فيه، وهذا هو أحد الأسباب لعدم قيام أي مواجهات مباشرة بين هذه الدول"، على حد قوله.وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى "تلكؤ الولايات المتحدة في تقبل أي شيء مقبل لأنها تنتظر تنازلا من الجانب الروسي"، معتبرا أن "هناك مصلحة أمريكية بربط وقف التسليح النووي، والهدف الهيمنة التي يحاول الجانب الأمريكي القيام بها".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت أمس الخميس، أن اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي.وبدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، على أن تقنيات الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" مهمة لمستقبل الاقتصاد الروسي.وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وله أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".
https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الروسية-اختبارات-بوريفيستنيك-تهدف-إلى-ضمان-فعالية-قوات-الردع-الاستراتيجي-1106563549.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399095_704:0:2453:1312_1920x0_80_0_0_846dd55cca58a23f137ac06aec33cfcf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

وزير أردني سابق: صاروخ "بوريفيستنيك" ابتكار جديد على مستوى العالم وآمن من حيث الإشعاعات

08:05 GMT 31.10.2025
© Photo / Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Photo / Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تطرق وزير الزراعة الأردني السابق من عمّان، سعيد المصري، إلى تعليق الرئيس الأمريكي على اختبار روسيا صاروخ "بوريفيستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية، موضحًا أن "الجانب التقني لتلك الصواريخ يكمن في أن محركات الدفع عبارة عن مفاعل نووي صغير وهذا ابتكار جديد على مستوى العالم وهو آمن من حيث الإشعاعات".
وأكد المصري في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استخدامه ليس له علاقة لما يتم الحديث به، إنه يأتي في إطار التسليح النووي".

وقال المصري إن "الرؤوس ممكن أن تكون تقليدية أو نووية مثلها مثل أي صواريخ موجودة في روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة"، معتبرا أنها "ثورة تكنولوجية جديدة لها جوانب اقتصادية وتستخدم في توليد الطاقة إضافة إلى جوانب كثيرة من الحياة، وبالتالي الموضوع ليس مقتصرا على الجانب العسكري".

ورأى أنه "تم تسييس الموضوع وتحويله من الجانب الأمريكي وكأنه تصعيد"، لافتا إلى أن "هذه خطوة استراتيجية مهمة ونوعية في مجال التسليح التقليدي وليس النووي، لأن لديها قدرات خارقة"، مؤكدا أن "توازن الرعب حاصل منذ سنوات".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجي
أمس, 15:02 GMT
وأضاف المصري، موضحًا أن "الترسانات الموجودة لدى روسيا والولايات المتحدة والصين كافية لتدمير الكوكب الذي نعيش فيه، وهذا هو أحد الأسباب لعدم قيام أي مواجهات مباشرة بين هذه الدول"، على حد قوله.

وكشف المصري أن "الكل اليوم يسعى إلى تمديد اتفاقية "ستارت" أو تجديدها، قائلا: "حتى الخامس من شباط موعد التمديد للاتفاقية، سيكون هناك مماحكات لشراء الوقت من الجانب الأمريكي، أما الجانب الروسي فلا يربط مصير "ستارت" الجديد بالاختبارات النووية، وهذا نوع من المناورات الناجحة".

وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى "تلكؤ الولايات المتحدة في تقبل أي شيء مقبل لأنها تنتظر تنازلا من الجانب الروسي"، معتبرا أن "هناك مصلحة أمريكية بربط وقف التسليح النووي، والهدف الهيمنة التي يحاول الجانب الأمريكي القيام بها".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت أمس الخميس، أن اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي.

وقالت زاخاروفا في تعليق على اختبارات "بوريفيستنيك": "عادةً ما تكون الإشارة في مثل هذه الحالات هي نفسها، تتخذ روسيا خطوات منهجية للحفاظ على فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي".

وبدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، على أن تقنيات الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" مهمة لمستقبل الاقتصاد الروسي.
وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وله أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала