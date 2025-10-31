عربي
3 دول عربية تستعد لخفض أسعار الوقود في نوفمبر
كشفت تقارير، عن اتجاه 3 دول عربية إلى خفض أو تثبيت أسعار الوقود خلال ساعات، مع حلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتنوي قطر والإمارات العربية المتحدة والأردن خفض أسعار البنزين لديها في نوفمبر 2025، تزامنا مع تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 3.5% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وانخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 65 دولارا للبرميل، وفقا لمنصة "الطاقة".قطريُتوقع أن يتم خفض أسعار البنزين في قطر، بعد ارتفاعها في أكتوبر، إذ يبلغ حاليا سعر لتر بنزين 95 نحو 2.05 ريالا قطريا، وبنزين 91 نحو ريالين، مع الأخذ في عين الاعتبار أن شركة "قطر للطاقة" تربط الأسعار بحركة النفط عالميا، مع سياسة محدودة التغيير.الإمارات العربية المتحدة أما في الإمارات، فإنها تستعد لتخفيض أسعار البنزين لأول مرة منذ 3 أشهر، بعد رفعها في أكتوبر بنحو 7 إلى 8 فلوس، إذ تبلغ الأسعار الحالية لبنزين 98 نحو 2.77 درهما إماراتيا، ولبنزين 95 نحو 2.66 درهما.الأردنيُرجّح كذلك في الأردن أن تخفض لجنة تسعير المشتقات النفطية الأسعار بعد مراجعتها الشهرية، إذ يبلغ سعر لتر بنزين أوكتان 90 حاليا 855 فلسا، وأوكتان 95 نحو 1080 فلسا.وتشير بيانات منصة "الطاقة" إلى أن تراجع أسعار البنزين عالميا خلال أكتوبر 2025، بنسب تراوحت بين 1.5% و4%، سيدفع هذه الدول العربية الثلاث إلى إعلان تخفيضات طفيفة خلال الساعات المقبلة.
محطة وقود
كشفت تقارير، عن اتجاه 3 دول عربية إلى خفض أو تثبيت أسعار الوقود خلال ساعات، مع حلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتنوي قطر والإمارات العربية المتحدة والأردن خفض أسعار البنزين لديها في نوفمبر 2025، تزامنا مع تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 3.5% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وانخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 65 دولارا للبرميل، وفقا لمنصة "الطاقة".
قطر
يُتوقع أن يتم خفض أسعار البنزين في قطر، بعد ارتفاعها في أكتوبر، إذ يبلغ حاليا سعر لتر بنزين 95 نحو 2.05 ريالا قطريا، وبنزين 91 نحو ريالين، مع الأخذ في عين الاعتبار أن شركة "قطر للطاقة" تربط الأسعار بحركة النفط عالميا، مع سياسة محدودة التغيير.
الإمارات العربية المتحدة
أما في الإمارات، فإنها تستعد لتخفيض أسعار البنزين لأول مرة منذ 3 أشهر، بعد رفعها في أكتوبر بنحو 7 إلى 8 فلوس، إذ تبلغ الأسعار الحالية لبنزين 98 نحو 2.77 درهما إماراتيا، ولبنزين 95 نحو 2.66 درهما.
الأردن
يُرجّح كذلك في الأردن أن تخفض لجنة تسعير المشتقات النفطية الأسعار بعد مراجعتها الشهرية، إذ يبلغ سعر لتر بنزين أوكتان 90 حاليا 855 فلسا، وأوكتان 95 نحو 1080 فلسا.
وتشير بيانات منصة "الطاقة" إلى أن تراجع أسعار البنزين عالميا خلال أكتوبر 2025، بنسب تراوحت بين 1.5% و4%، سيدفع هذه الدول العربية الثلاث إلى إعلان تخفيضات طفيفة خلال الساعات المقبلة.
