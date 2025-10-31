https://sarabic.ae/20251031/3-دول-عربية-تستعد-لخفض-أسعار-الوقود-في-نوفمبر-1106588657.html

3 دول عربية تستعد لخفض أسعار الوقود في نوفمبر

3 دول عربية تستعد لخفض أسعار الوقود في نوفمبر

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير، عن اتجاه 3 دول عربية إلى خفض أو تثبيت أسعار الوقود خلال ساعات، مع حلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T10:02+0000

2025-10-31T10:02+0000

2025-10-31T10:02+0000

قطر

أخبار الأردن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106588330_0:46:1000:609_1920x0_80_0_0_9d1dddddd677c6067b9200fed1983be3.jpg

وتنوي قطر والإمارات العربية المتحدة والأردن خفض أسعار البنزين لديها في نوفمبر 2025، تزامنا مع تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 3.5% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وانخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 65 دولارا للبرميل، وفقا لمنصة "الطاقة".قطريُتوقع أن يتم خفض أسعار البنزين في قطر، بعد ارتفاعها في أكتوبر، إذ يبلغ حاليا سعر لتر بنزين 95 نحو 2.05 ريالا قطريا، وبنزين 91 نحو ريالين، مع الأخذ في عين الاعتبار أن شركة "قطر للطاقة" تربط الأسعار بحركة النفط عالميا، مع سياسة محدودة التغيير.الإمارات العربية المتحدة أما في الإمارات، فإنها تستعد لتخفيض أسعار البنزين لأول مرة منذ 3 أشهر، بعد رفعها في أكتوبر بنحو 7 إلى 8 فلوس، إذ تبلغ الأسعار الحالية لبنزين 98 نحو 2.77 درهما إماراتيا، ولبنزين 95 نحو 2.66 درهما.الأردنيُرجّح كذلك في الأردن أن تخفض لجنة تسعير المشتقات النفطية الأسعار بعد مراجعتها الشهرية، إذ يبلغ سعر لتر بنزين أوكتان 90 حاليا 855 فلسا، وأوكتان 95 نحو 1080 فلسا.وتشير بيانات منصة "الطاقة" إلى أن تراجع أسعار البنزين عالميا خلال أكتوبر 2025، بنسب تراوحت بين 1.5% و4%، سيدفع هذه الدول العربية الثلاث إلى إعلان تخفيضات طفيفة خلال الساعات المقبلة.

https://sarabic.ae/20251017/مصر-ترفع-أسعار-الوقود-للمرة-الثانية-هذا-العام-بنسبة-تصل-إلى-13-1106097839.html

https://sarabic.ae/20250418/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-السبب-وراء-اختيار-الجمعة-لزيادة-أسعار-الوقود-1099662868.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, اقتصاد