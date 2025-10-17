عربي
مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام بنسبة تصل إلى 13%
قالت الجريدة الرسمية إن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، في زيادة هي الثانية هذا العام بما يتماشى مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت الجريدة الرسمية "يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشا. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1925 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2100 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة".وارتفع سعر الديزل، أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في البلاد، بمقدار جنيهين مصريين ($0.0421) ليصل إلى 17.50 جنيهًا للتر، مقارنة بـ 15.50 جنيهًا سابقًا.تثبيت الأسعار لمدة عاممن جانبها، قالت وزارة البترول المصرية في بيان إن مصر قررت تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد أحدث زيادات أقرتها اليوم الجمعة.وجاءت الزيادة بنسبة تتراوح بين 10.5% و12.9% بعد رفع أسعار الوقود بنحو 15% في أبريل الماضي. وكانت مصر قد صرحت مؤخرًا بأنها تأمل أن يكون هذا آخر ارتفاع كبير في أسعار الوقود، شريطة استقرار الأسواق العالمية.وتلتزم مصر بخفض دعم الطاقة ومطابقة الأسعار المحلية مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، ضمن جهودها لتقليل عجز الحساب الجاري، وفقًا لصندوق النقد الدولي في مارس/آذار. ودعا صندوق النقد الحكومة إلى خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء، مع توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، ضمن قرض بقيمة 8 مليارات دولار.وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ عجز الحساب الجاري لمصر في الربع الثاني 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع واردات منتجات النفط إلى 500 مليون دولار مقارنة بـ 400 مليون دولار قبل عام.وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إن الحكومة رفعت أسعار الوقود وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار.وفي 12 مارس/آذار الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، مشددا على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.
مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام بنسبة تصل إلى 13%

03:48 GMT 17.10.2025
قالت الجريدة الرسمية إن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، في زيادة هي الثانية هذا العام بما يتماشى مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.
وذكرت الجريدة الرسمية "يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشا. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1925 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2100 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة".
وارتفع سعر الديزل، أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في البلاد، بمقدار جنيهين مصريين ($0.0421) ليصل إلى 17.50 جنيهًا للتر، مقارنة بـ 15.50 جنيهًا سابقًا.

تثبيت الأسعار لمدة عام

من جانبها، قالت وزارة البترول المصرية في بيان إن مصر قررت تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد أحدث زيادات أقرتها اليوم الجمعة.
وجاءت الزيادة بنسبة تتراوح بين 10.5% و12.9% بعد رفع أسعار الوقود بنحو 15% في أبريل الماضي. وكانت مصر قد صرحت مؤخرًا بأنها تأمل أن يكون هذا آخر ارتفاع كبير في أسعار الوقود، شريطة استقرار الأسواق العالمية.
وتلتزم مصر بخفض دعم الطاقة ومطابقة الأسعار المحلية مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، ضمن جهودها لتقليل عجز الحساب الجاري، وفقًا لصندوق النقد الدولي في مارس/آذار.
ودعا صندوق النقد الحكومة إلى خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء، مع توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، ضمن قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ عجز الحساب الجاري لمصر في الربع الثاني 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع واردات منتجات النفط إلى 500 مليون دولار مقارنة بـ 400 مليون دولار قبل عام.
وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إن الحكومة رفعت أسعار الوقود وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار.
وفي 12 مارس/آذار الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، مشددا على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.
