إعلام: زيلينسكي يواجه معضلة سياسية وعسكرية بسبب هجرة الشباب

كتبت صحيفة بريطانية أن الهجرة الجماعية للشباب الأوكرانيين من البلاد في زيادة، وحالات الانشقاق على الجبهة لم تعد تُمثل مشكلة عسكرية فحسب، بل مشكلة سياسية أيضًا بالنسبة لزيلينسكي.
وقالت الصحيفة: "تُشكّل أزمة الموارد البشرية معضلةً سياسيةً ليس فقط لزيلينسكي، بل أيضاً عسكرية. ففي الوقت الحالي، يقتصر تجنيد الجيش على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاماً (مقارنةً بـ 27 عاماً العام الماضي)".
وبحسب التقرير، يتم ذلك رسميًا "لحماية مستقبل أوكرانيا"، ولكن بشكل غير رسمي، لتجنب رد الفعل السلبي من قبل الآباء الذين يريدون إنقاذ أبنائهم من الحرب.

ووفقا لصحيفة "التلغراف"، فإن هجرة الشباب لا تؤدي إلى استنزاف القوات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل تضع أيضًا ضغوطًا على حلفائها الأوروبيين، مما يترك كييف دون فرصة للنجاح في الصراع.

وأضافت: "دون الشباب، لا يمكن أن يكون هناك نصر لأوكرانيا، ولا حتى مستقبل".
في أغسطس/آب 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.
في أواخر أغسطس، سمح مجلس الوزراء الأوكراني بالسفر إلى الخارج لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية لاحقًا أن الشباب يغادرون البلاد بأعداد كبيرة، وانتشرت مقاطع فيديو لعمليات هروب ناجحة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية. في السابق، كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا ممنوعين من مغادرة أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية. ويُعتبر التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وكان وزير الشباب والرياضة الأوكراني ماتفي بيدني، قد أفاد في وقت سابق أن نحو 1.7 مليون شاب غادروا البلاد منذ عام 2022.

وفقًا للأمم المتحدة، فرّ ما يقرب من 6.8 مليون مواطن أوكراني من البلاد منذ نهاية فبراير/شباط 2022. ووفقًا للمنظمة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، وغادرها الشباب.
وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة أنباء "يونيان"، نقلًا عن وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أن عدد الأشخاص الأصحاء في أوكرانيا قد انخفض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2021.
