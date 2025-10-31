https://sarabic.ae/20251031/خبير-في-الشأن-الدولي-هجرة-الشباب-الأوكراني-سببه-التناقض-بين-المواقف-الأوكرانية-والأوروبية-1106590899.html

خبير في الشأن الدولي: هجرة الشباب الأوكراني سببه التناقض بين المواقف الأوكرانية والأوروبية

خبير في الشأن الدولي: هجرة الشباب الأوكراني سببه التناقض بين المواقف الأوكرانية والأوروبية

تحدث الخبير في الشأن الدولي والأوروبي من لندن، الدكتور يحيى حرب، عن موضوع هجرة الشباب الأوكراني والاستياء السياسي الكبير داخل بولندا وألمانيا من تفاقم أزمة... 31.10.2025

وقال حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يعتقد زيلينسكي أنه يحقق هدفين: الأول تنفيس الاحتقان الداخلي، والثاني لجوء العائلات لتهريب أولادها بأعمار صغيرة قبل أن يبلغوا سن التجنيد الإجباري في أوكرانيا".وتابع: "أما أوروبا تنظر إلى الأمر من ناحية أخرى بأن هذا التدفق من الشباب يزيد من الضغط عليها"، مشددًا على أن "المواطن الأوكراني أصبح مقتنعا أنه لا يمكن الانتصار أو مواجهة روسيا أو الاعتماد على الدعم الأمريكي والأوروبي الذي لم يؤد إلا إلى تدمير أوكرانيا وعدم تحقيق أي أهداف".وكشف أن "برامج الدعم للشباب الأوكراني التي كانت سابقًا، أصبحت مقننة اليوم والدعم لم يعد مفتوحًا، كما أن استقبال اللاجئين لم يعد يحظى بالشعبية والقبول لدى الرأي العام"، معتبرًا أن "الأزمات الاقتصادية التي تعيشها أوروبا كبيرة وحقيقية".وأكد حرب "وجود استياء شعبي في الكثير من الدول الأوروبية"، متوقعًا أن "يتفاقم الغضب في العام المقبل إذا استمرت هذه الأزمة، ويتحول إلى أزمة اجتماعية خاصة في ألمانيا وبولندا".

