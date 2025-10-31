خبير في الشأن الدولي: هجرة الشباب الأوكراني سببه التناقض بين المواقف الأوكرانية والأوروبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/خبير-في-الشأن-الدولي-هجرة-الشباب-الأوكراني-سببه-التناقض-بين-المواقف-الأوكرانية-والأوروبية-1106590899.html
خبير في الشأن الدولي: هجرة الشباب الأوكراني سببه التناقض بين المواقف الأوكرانية والأوروبية
خبير في الشأن الدولي: هجرة الشباب الأوكراني سببه التناقض بين المواقف الأوكرانية والأوروبية
سبوتنيك عربي
تحدث الخبير في الشأن الدولي والأوروبي من لندن، الدكتور يحيى حرب، عن موضوع هجرة الشباب الأوكراني والاستياء السياسي الكبير داخل بولندا وألمانيا من تفاقم أزمة... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T11:30+0000
2025-10-31T11:30+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أوربا
أخبار الأزمة الأوكرانية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقال حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يعتقد زيلينسكي أنه يحقق هدفين: الأول تنفيس الاحتقان الداخلي، والثاني لجوء العائلات لتهريب أولادها بأعمار صغيرة قبل أن يبلغوا سن التجنيد الإجباري في أوكرانيا".وتابع: "أما أوروبا تنظر إلى الأمر من ناحية أخرى بأن هذا التدفق من الشباب يزيد من الضغط عليها"، مشددًا على أن "المواطن الأوكراني أصبح مقتنعا أنه لا يمكن الانتصار أو مواجهة روسيا أو الاعتماد على الدعم الأمريكي والأوروبي الذي لم يؤد إلا إلى تدمير أوكرانيا وعدم تحقيق أي أهداف".وكشف أن "برامج الدعم للشباب الأوكراني التي كانت سابقًا، أصبحت مقننة اليوم والدعم لم يعد مفتوحًا، كما أن استقبال اللاجئين لم يعد يحظى بالشعبية والقبول لدى الرأي العام"، معتبرًا أن "الأزمات الاقتصادية التي تعيشها أوروبا كبيرة وحقيقية".وأكد حرب "وجود استياء شعبي في الكثير من الدول الأوروبية"، متوقعًا أن "يتفاقم الغضب في العام المقبل إذا استمرت هذه الأزمة، ويتحول إلى أزمة اجتماعية خاصة في ألمانيا وبولندا".
https://sarabic.ae/20251030/روسيا-مستعدون-لاستئناف-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-وفق-مسار-إسطنبول-1106578425.html
https://sarabic.ae/20251028/لافروف-قادة-الناتو-يجهدون-لإقناع-واشنطن-بالتخلي-عن-فكرة-التسوية-في-أوكرانيا-1106472452.html
أوربا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أوربا, أخبار الأزمة الأوكرانية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار أوكرانيا, روسيا, أوربا, أخبار الأزمة الأوكرانية, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير في الشأن الدولي: هجرة الشباب الأوكراني سببه التناقض بين المواقف الأوكرانية والأوروبية

11:30 GMT 31.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
حصري
تحدث الخبير في الشأن الدولي والأوروبي من لندن، الدكتور يحيى حرب، عن موضوع هجرة الشباب الأوكراني والاستياء السياسي الكبير داخل بولندا وألمانيا من تفاقم أزمة اللجوء، لافتًا إلى "وجود أزمة لعدم توفر حل في هذه المسألة بسبب التناقض بين المواقف الأوكرانية والأوروبية".
وقال حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يعتقد زيلينسكي أنه يحقق هدفين: الأول تنفيس الاحتقان الداخلي، والثاني لجوء العائلات لتهريب أولادها بأعمار صغيرة قبل أن يبلغوا سن التجنيد الإجباري في أوكرانيا".
وأضاف: "منع سفر الشباب في أوكرانيا يفتح المجال أمام الأطفال للخروج منها، وهذا ما خلق مخاوف بعدم رغبتهم لاحقا بالعودة إلى بلدهم ما سيؤثر على مستقبل أوكرانيا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: منفتحون على التسوية في أوكرانيا وتطوير مسار إسطنبول للمفاوضات
أمس, 23:04 GMT
وتابع: "أما أوروبا تنظر إلى الأمر من ناحية أخرى بأن هذا التدفق من الشباب يزيد من الضغط عليها"، مشددًا على أن "المواطن الأوكراني أصبح مقتنعا أنه لا يمكن الانتصار أو مواجهة روسيا أو الاعتماد على الدعم الأمريكي والأوروبي الذي لم يؤد إلا إلى تدمير أوكرانيا وعدم تحقيق أي أهداف".

ورأى حرب أن "كل الأوهام عن تدمير روسيا، وتحقيق اقتصادًا قويًا، وتدمير الاقتصاد الروسي تساقطت عبر هذه السنوات، وهذا سبب الإرباك والتخبط في السياسات الأوروبية والأوكرانية نتيجة فقدان الثقة بإمكانية الانتصار".

وكشف أن "برامج الدعم للشباب الأوكراني التي كانت سابقًا، أصبحت مقننة اليوم والدعم لم يعد مفتوحًا، كما أن استقبال اللاجئين لم يعد يحظى بالشعبية والقبول لدى الرأي العام"، معتبرًا أن "الأزمات الاقتصادية التي تعيشها أوروبا كبيرة وحقيقية".
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
لافروف: قادة "الناتو" يجهدون لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا
28 أكتوبر, 09:16 GMT
وأردف: "أوروبا على عجلة من أمرها لأنها تدفع الفواتير الأمنية والاقتصادية وإضعاف حاجتها من الطاقة لأنها لا تستورد الطاقة من روسيا، بينما الولايات المتحدة تتعامل مع الأمر ببرودة لأنها لا تدفع أثمانًا مباشرة".
وأكد حرب "وجود استياء شعبي في الكثير من الدول الأوروبية"، متوقعًا أن "يتفاقم الغضب في العام المقبل إذا استمرت هذه الأزمة، ويتحول إلى أزمة اجتماعية خاصة في ألمانيا وبولندا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала