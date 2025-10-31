https://sarabic.ae/20251031/خبير-في-الشأن-الدولي-هجرة-الشباب-الأوكراني-سببه-التناقض-بين-المواقف-الأوكرانية-والأوروبية-1106590899.html
خبير في الشأن الدولي: هجرة الشباب الأوكراني سببه التناقض بين المواقف الأوكرانية والأوروبية
وقال حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يعتقد زيلينسكي أنه يحقق هدفين: الأول تنفيس الاحتقان الداخلي، والثاني لجوء العائلات لتهريب أولادها بأعمار صغيرة قبل أن يبلغوا سن التجنيد الإجباري في أوكرانيا".وتابع: "أما أوروبا تنظر إلى الأمر من ناحية أخرى بأن هذا التدفق من الشباب يزيد من الضغط عليها"، مشددًا على أن "المواطن الأوكراني أصبح مقتنعا أنه لا يمكن الانتصار أو مواجهة روسيا أو الاعتماد على الدعم الأمريكي والأوروبي الذي لم يؤد إلا إلى تدمير أوكرانيا وعدم تحقيق أي أهداف".وكشف أن "برامج الدعم للشباب الأوكراني التي كانت سابقًا، أصبحت مقننة اليوم والدعم لم يعد مفتوحًا، كما أن استقبال اللاجئين لم يعد يحظى بالشعبية والقبول لدى الرأي العام"، معتبرًا أن "الأزمات الاقتصادية التي تعيشها أوروبا كبيرة وحقيقية".وأكد حرب "وجود استياء شعبي في الكثير من الدول الأوروبية"، متوقعًا أن "يتفاقم الغضب في العام المقبل إذا استمرت هذه الأزمة، ويتحول إلى أزمة اجتماعية خاصة في ألمانيا وبولندا".
تحدث الخبير في الشأن الدولي والأوروبي من لندن، الدكتور يحيى حرب، عن موضوع هجرة الشباب الأوكراني والاستياء السياسي الكبير داخل بولندا وألمانيا من تفاقم أزمة اللجوء، لافتًا إلى "وجود أزمة لعدم توفر حل في هذه المسألة بسبب التناقض بين المواقف الأوكرانية والأوروبية".
وقال حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يعتقد زيلينسكي أنه يحقق هدفين: الأول تنفيس الاحتقان الداخلي، والثاني لجوء العائلات لتهريب أولادها بأعمار صغيرة قبل أن يبلغوا سن التجنيد الإجباري في أوكرانيا".
وأضاف: "منع سفر الشباب في أوكرانيا يفتح المجال أمام الأطفال للخروج منها، وهذا ما خلق مخاوف بعدم رغبتهم لاحقا بالعودة إلى بلدهم ما سيؤثر على مستقبل أوكرانيا".
وتابع: "أما أوروبا تنظر إلى الأمر من ناحية أخرى بأن هذا التدفق من الشباب يزيد من الضغط عليها"، مشددًا على أن "المواطن الأوكراني أصبح مقتنعا أنه لا يمكن الانتصار أو مواجهة روسيا
أو الاعتماد على الدعم الأمريكي والأوروبي الذي لم يؤد إلا إلى تدمير أوكرانيا وعدم تحقيق أي أهداف".
ورأى حرب أن "كل الأوهام عن تدمير روسيا، وتحقيق اقتصادًا قويًا، وتدمير الاقتصاد الروسي تساقطت عبر هذه السنوات، وهذا سبب الإرباك والتخبط في السياسات الأوروبية والأوكرانية نتيجة فقدان الثقة بإمكانية الانتصار".
وكشف أن "برامج الدعم للشباب الأوكراني التي كانت سابقًا، أصبحت مقننة اليوم والدعم لم يعد مفتوحًا، كما أن استقبال اللاجئين لم يعد يحظى بالشعبية والقبول لدى الرأي العام"، معتبرًا أن "الأزمات الاقتصادية التي تعيشها أوروبا
كبيرة وحقيقية".
وأردف: "أوروبا على عجلة من أمرها لأنها تدفع الفواتير الأمنية والاقتصادية وإضعاف حاجتها من الطاقة لأنها لا تستورد الطاقة من روسيا، بينما الولايات المتحدة تتعامل مع الأمر ببرودة لأنها لا تدفع أثمانًا مباشرة".
وأكد حرب "وجود استياء شعبي في الكثير من الدول الأوروبية"، متوقعًا أن "يتفاقم الغضب في العام المقبل إذا استمرت هذه الأزمة
، ويتحول إلى أزمة اجتماعية خاصة في ألمانيا وبولندا".