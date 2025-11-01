الرئيس الأرجنتيني يقبل استقالة رئيس الحكومة "استجابة لدعوات التجديد السياسي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
https://sarabic.ae/20251101/الرئيس-الأرجنتيني-يقبل-استقالة-رئيس-الحكومة-استجابة-لدعوات-التجديد-السياسي-1106616720.html
الرئيس الأرجنتيني يقبل استقالة رئيس الحكومة "استجابة لدعوات التجديد السياسي"
الرئيس الأرجنتيني يقبل استقالة رئيس الحكومة "استجابة لدعوات التجديد السياسي"
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الأرجنتينية، اليوم السبت، أن الرئيس خافيير ميلي وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء غييرمو فرانكوس من منصبه. 01.11.2025
2025-11-01T03:57+0000
2025-11-01T04:40+0000
الرئيس الأرجنتيني
الأرجنتين
أخبار الأرجنتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097818138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5e9f3b3466f33d16ef041b6d5a6a7f7.jpg
وجاء في البيان: "الرئيس خافيير ميلي قبل استقالة غييرمو فرانكوس من منصب رئيس مجلس الوزراء".وشكر ميلي فرانكوس على عمله، مشيدًا بدوره "الأساسي في تنفيذ الإصلاحات الحكومية".وأضاف البيان أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة مانويل أدورني سيتولى مهام رئيس مجلس الوزراء ابتداءً من يوم الاثنين، موضحًا أن "هذا التغيير يأتي استجابةً للحاجة إلى تجديد الحوار السياسي في البلاد".من جانبه،قال فرانكوس، السياسي المخضرم البالغ من العمر 75 عامًا، والذي أمضى عقودًا في قلب العمل الحكومي، في بيان إنه يترك منصبه حتى يتمكن ميلي "من مواجهة المرحلة الجديدة من الحكم بعد الانتخابات الوطنية دون قيود".وجاءت استقالة فرانكوس بعد أسابيع من التكهنات، ومن المتوقع أن تمهّد لتعديل وزاري واسع، كما جرت العادة في الأرجنتين بعد الانتخابات. ولحق به وزير الداخلية غييرمو كاتالان الذي أعلن استقالته أيضًا الجمعة.وكان ميلي قد أعلن في وقت سابق أنه سيجري تعديلات في حكومته بعد الانتخابات البرلمانية النصفية التي جرت في 26 أكتوبر.وشعل غييرمو فرانكوس (75 عامًا)، سابقًا منصب وزير الداخلية قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في مايو 2024 خلفًا لنيكولاس بوسيه، وذلك بعد أن قررت الرئاسة توسيع صلاحيات المنصب.ويُعد فرانكوس، مثل ميليي وبوسيه، من الموظفين السابقين في شركة “كوربوريشن أميركا”، التي أسسها الملياردير البالغ من العمر 92 عامًا إدواردو أورنيكيان.
https://sarabic.ae/20250519/الرئيس-الأرجنتيني-ميلي-يتهم-صحفيا-بضربه-بميكروفون-عمدا-فيديو-1100717984.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097818138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42207bfdad4c781d0895bdb6ce5d2fb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس الأرجنتيني, الأرجنتين, أخبار الأرجنتين
الرئيس الأرجنتيني, الأرجنتين, أخبار الأرجنتين

الرئيس الأرجنتيني يقبل استقالة رئيس الحكومة "استجابة لدعوات التجديد السياسي"

03:57 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 04:40 GMT 01.11.2025)
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Gustavo Garello
تابعنا عبر
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الأرجنتينية، اليوم السبت، أن الرئيس خافيير ميلي وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء غييرمو فرانكوس من منصبه.
وجاء في البيان: "الرئيس خافيير ميلي قبل استقالة غييرمو فرانكوس من منصب رئيس مجلس الوزراء".
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
الرئيس الأرجنتيني ميلي يتهم صحفيا بضربه بميكروفون عمدا.. فيديو
19 مايو, 01:32 GMT
وشكر ميلي فرانكوس على عمله، مشيدًا بدوره "الأساسي في تنفيذ الإصلاحات الحكومية".
وأضاف البيان أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة مانويل أدورني سيتولى مهام رئيس مجلس الوزراء ابتداءً من يوم الاثنين، موضحًا أن "هذا التغيير يأتي استجابةً للحاجة إلى تجديد الحوار السياسي في البلاد".
من جانبه،قال فرانكوس، السياسي المخضرم البالغ من العمر 75 عامًا، والذي أمضى عقودًا في قلب العمل الحكومي، في بيان إنه يترك منصبه حتى يتمكن ميلي "من مواجهة المرحلة الجديدة من الحكم بعد الانتخابات الوطنية دون قيود".
وجاءت استقالة فرانكوس بعد أسابيع من التكهنات، ومن المتوقع أن تمهّد لتعديل وزاري واسع، كما جرت العادة في الأرجنتين بعد الانتخابات. ولحق به وزير الداخلية غييرمو كاتالان الذي أعلن استقالته أيضًا الجمعة.
وكان ميلي قد أعلن في وقت سابق أنه سيجري تعديلات في حكومته بعد الانتخابات البرلمانية النصفية التي جرت في 26 أكتوبر.
وشعل غييرمو فرانكوس (75 عامًا)، سابقًا منصب وزير الداخلية قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في مايو 2024 خلفًا لنيكولاس بوسيه، وذلك بعد أن قررت الرئاسة توسيع صلاحيات المنصب.
ويُعد فرانكوس، مثل ميليي وبوسيه، من الموظفين السابقين في شركة “كوربوريشن أميركا”، التي أسسها الملياردير البالغ من العمر 92 عامًا إدواردو أورنيكيان.
