الرئيس الأرجنتيني يقبل استقالة رئيس الحكومة "استجابة لدعوات التجديد السياسي"
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الأرجنتينية، اليوم السبت، أن الرئيس خافيير ميلي وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء غييرمو فرانكوس من منصبه. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T03:57+0000
2025-11-01T03:57+0000
2025-11-01T04:40+0000
الرئيس الأرجنتيني
الأرجنتين
أخبار الأرجنتين
الأخبار
ar_EG
الرئيس الأرجنتيني, الأرجنتين, أخبار الأرجنتين
الرئيس الأرجنتيني, الأرجنتين, أخبار الأرجنتين
03:57 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 04:40 GMT 01.11.2025)
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الأرجنتينية، اليوم السبت، أن الرئيس خافيير ميلي وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء غييرمو فرانكوس من منصبه.
وجاء في البيان: "الرئيس خافيير ميلي قبل استقالة غييرمو فرانكوس من منصب رئيس مجلس الوزراء".
وشكر ميلي فرانكوس على عمله، مشيدًا بدوره "الأساسي في تنفيذ الإصلاحات الحكومية".
وأضاف البيان أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة مانويل أدورني سيتولى مهام رئيس مجلس الوزراء ابتداءً من يوم الاثنين، موضحًا أن "هذا التغيير يأتي استجابةً للحاجة إلى تجديد الحوار السياسي في البلاد".
من جانبه،قال فرانكوس، السياسي المخضرم البالغ من العمر 75 عامًا، والذي أمضى عقودًا في قلب العمل الحكومي، في بيان إنه يترك منصبه حتى يتمكن ميلي "من مواجهة المرحلة الجديدة من الحكم بعد الانتخابات الوطنية دون قيود".
وجاءت استقالة فرانكوس بعد أسابيع من التكهنات، ومن المتوقع أن تمهّد لتعديل وزاري واسع، كما جرت العادة في الأرجنتين بعد الانتخابات. ولحق به وزير الداخلية غييرمو كاتالان الذي أعلن استقالته أيضًا الجمعة.
وكان ميلي قد أعلن في وقت سابق أنه سيجري تعديلات في حكومته بعد الانتخابات البرلمانية
النصفية التي جرت في 26 أكتوبر.
وشعل غييرمو فرانكوس (75 عامًا)، سابقًا منصب وزير الداخلية قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في مايو 2024 خلفًا لنيكولاس بوسيه، وذلك بعد أن قررت الرئاسة توسيع صلاحيات المنصب.
ويُعد فرانكوس، مثل ميليي وبوسيه، من الموظفين السابقين في شركة “كوربوريشن أميركا”، التي أسسها الملياردير البالغ من العمر 92 عامًا إدواردو أورنيكيان.