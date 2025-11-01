https://sarabic.ae/20251101/الرئيس-التركي-يعرب-عن-ثقته-بتحقيق-هدف-تركيا-ومنطقة-بلا-إرهاب-1106643269.html

الرئيس التركي يعرب عن ثقته بتحقيق هدف "تركيا ومنطقة بلا إرهاب"

الرئيس التركي يعرب عن ثقته بتحقيق هدف "تركيا ومنطقة بلا إرهاب"

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن ثقته المطلقة في أن بلاده ستبلغ هدفها الاستراتيجي المتمثل بـ"تركيا ومنطقة بلا إرهاب". 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T17:04+0000

2025-11-01T17:04+0000

2025-11-01T17:04+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال افتتاح "حديقة الشعب" في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، وفقا لوكالة "الأناضول". وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى لتعزيز الأخوة بين أفراد الشعب وأمن تركيا، معتبراً إياه أكبر استثمار حالي. وقال أردوغان: إنهم "حرصوا على عدم الانجرار وراء الاستفزازات وراعوا مشاعر جميع فئات المجتمع، خاصة أسر الشهداء وقدامى المحاربين، مضيفاً: "حرصنا على ألا نهدم جانباً ونحن نبني الجانب الآخر. وقد تمكّنا من إيصال هذا المسار إلى يومنا هذا بنجاح دون أي انتكاسة في الطريق". وأوضح الرئيس أردوغان أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي حلّ نفسه مؤخراً، أعلن قبل أيام بدء سحب عناصره المسلحة من تركيا وإبعادها عن خط الحدود، مؤكداً أن المؤسسات التركية المعنية تتابع هذه التطورات الميدانية بكل دقة ولحظة بلحظة، على حد قوله. وشدد على أهمية كل خطوة إيجابية تُتخذ على هذا الطريق، مؤكداً إيمان "تحالف الجمهور" بضرورة التحرك السريع في الأعمال التي تصب في مصلحة الوطن والشعب. وفي ختام كلمته، أشار أردوغان إلى إدراكه حقيقة أنه "كلما اقتربنا من الهدف ازداد حملنا ثِقلاً وتكثفت الجهود الرامية إلى تخريب العملية"، مشدداً على أن "البؤر التي لا تريد أن تحل تركيا مشكلتها المتواصلة منذ نصف قرن، وبالأخص أولئك الأوغاد الذين ينتمون إلى تنظيم غولن "الإرهابي"، قد زادت من زخم عملياتها"، على حد زعمه. ويشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد قرر، في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عامًا مع تركيا. وأضاف أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية". ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.

https://sarabic.ae/20251030/أردوغان-يتحدث-عن-إمكانية-تحقيق-تقدم-كبير-بشأن-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1106563391.html

https://sarabic.ae/20250303/هل-تنتهي-الصراعات-في-المنطقة-بعد-إعلان-أوجلان-حل-حزب-العمال-الكردستاني-ووقف-إطلاق-النار-مع-تركيا-1098351888.html

https://sarabic.ae/20251025/بمناسبة-يوم-الأمم-المتحدة-أردوغان-يدعو-لإعادة-هيكلة-مجلس-الأمن-1106381351.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن