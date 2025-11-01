الرئيس التركي يعرب عن ثقته بتحقيق هدف "تركيا ومنطقة بلا إرهاب"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس التركي يعرب عن ثقته بتحقيق هدف "تركيا ومنطقة بلا إرهاب"
الرئيس التركي يعرب عن ثقته بتحقيق هدف "تركيا ومنطقة بلا إرهاب"
الرئيس التركي يعرب عن ثقته بتحقيق هدف "تركيا ومنطقة بلا إرهاب"

17:04 GMT 01.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن ثقته المطلقة في أن بلاده ستبلغ هدفها الاستراتيجي المتمثل بـ"تركيا ومنطقة بلا إرهاب".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال افتتاح "حديقة الشعب" في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، وفقا لوكالة "الأناضول".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
أردوغان يتحدث عن إمكانية تحقيق تقدم كبير بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي
30 أكتوبر, 14:56 GMT
وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى لتعزيز الأخوة بين أفراد الشعب وأمن تركيا، معتبراً إياه أكبر استثمار حالي.

وذكر أردوغان بأن "تحالف الجمهور"، الذي يضم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، أطلق مبادرة "تركيا بلا إرهاب" قبل عام، وحقق تقدماً ملحوظاً في فترة قصيرة.

وقال أردوغان: إنهم "حرصوا على عدم الانجرار وراء الاستفزازات وراعوا مشاعر جميع فئات المجتمع، خاصة أسر الشهداء وقدامى المحاربين، مضيفاً: "حرصنا على ألا نهدم جانباً ونحن نبني الجانب الآخر. وقد تمكّنا من إيصال هذا المسار إلى يومنا هذا بنجاح دون أي انتكاسة في الطريق".
وأوضح الرئيس أردوغان أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي حلّ نفسه مؤخراً، أعلن قبل أيام بدء سحب عناصره المسلحة من تركيا وإبعادها عن خط الحدود، مؤكداً أن المؤسسات التركية المعنية تتابع هذه التطورات الميدانية بكل دقة ولحظة بلحظة، على حد قوله.
حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
هل تنتهي الصراعات في المنطقة بعد إعلان أوجلان حل حزب العمال الكردستاني ووقف إطلاق النار مع تركيا؟
3 مارس, 15:37 GMT
وشدد على أهمية كل خطوة إيجابية تُتخذ على هذا الطريق، مؤكداً إيمان "تحالف الجمهور" بضرورة التحرك السريع في الأعمال التي تصب في مصلحة الوطن والشعب.
وأضاف: "سنواصل أعمالنا بنهج حساس وبنّاء وشامل، وسنطلق حتماً مرحلة جديدة لا تذهب فيها تضحيات شعبنا سدى، ويسودها السلام والأمن والطمأنينة والأخوة، ليس فقط داخل حدودنا بل وخارجها أيضاً"، مؤكداً العزم على المضي قدماً للوصول إلى هدف "تركيا بلا إرهاب" أولاً، ثم "منطقة بلا إرهاب".
وفي ختام كلمته، أشار أردوغان إلى إدراكه حقيقة أنه "كلما اقتربنا من الهدف ازداد حملنا ثِقلاً وتكثفت الجهود الرامية إلى تخريب العملية"، مشدداً على أن "البؤر التي لا تريد أن تحل تركيا مشكلتها المتواصلة منذ نصف قرن، وبالأخص أولئك الأوغاد الذين ينتمون إلى تنظيم غولن "الإرهابي"، قد زادت من زخم عملياتها"، على حد زعمه.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
بمناسبة يوم الأمم المتحدة... أردوغان يدعو لإعادة هيكلة مجلس الأمن
25 أكتوبر, 12:51 GMT
ويشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد قرر، في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عامًا مع تركيا.
وذكر حزب العمال الكردستاني، في بيان، أن "الحزب قرر حل الهيكل التنظيمي له وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم حزب العمال الكردستاني".
وأضاف أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".
ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.
