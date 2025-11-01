https://sarabic.ae/20251101/الرئيس-التركي-يعرب-عن-ثقته-بتحقيق-هدف-تركيا-ومنطقة-بلا-إرهاب-1106643269.html
الرئيس التركي يعرب عن ثقته بتحقيق هدف "تركيا ومنطقة بلا إرهاب"
الرئيس التركي يعرب عن ثقته بتحقيق هدف "تركيا ومنطقة بلا إرهاب"
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن ثقته المطلقة في أن بلاده ستبلغ هدفها الاستراتيجي المتمثل بـ"تركيا ومنطقة بلا إرهاب".
الرئيس التركي يعرب عن ثقته بتحقيق هدف "تركيا ومنطقة بلا إرهاب"
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن ثقته المطلقة في أن بلاده ستبلغ هدفها الاستراتيجي المتمثل بـ"تركيا ومنطقة بلا إرهاب".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان
خلال افتتاح "حديقة الشعب" في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى لتعزيز الأخوة بين أفراد الشعب وأمن تركيا، معتبراً إياه أكبر استثمار حالي.
وذكر أردوغان بأن "تحالف الجمهور"، الذي يضم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، أطلق مبادرة "تركيا بلا إرهاب" قبل عام، وحقق تقدماً ملحوظاً في فترة قصيرة.
وقال أردوغان: إنهم "حرصوا على عدم الانجرار وراء الاستفزازات وراعوا مشاعر جميع فئات المجتمع، خاصة أسر الشهداء وقدامى المحاربين، مضيفاً: "حرصنا على ألا نهدم جانباً ونحن نبني الجانب الآخر. وقد تمكّنا من إيصال هذا المسار إلى يومنا هذا بنجاح دون أي انتكاسة في الطريق".
وأوضح الرئيس أردوغان أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي حلّ نفسه مؤخراً، أعلن قبل أيام بدء سحب عناصره المسلحة من تركيا وإبعادها عن خط الحدود، مؤكداً أن المؤسسات التركية المعنية تتابع هذه التطورات الميدانية بكل دقة ولحظة بلحظة، على حد قوله.
وشدد على أهمية كل خطوة إيجابية تُتخذ على هذا الطريق، مؤكداً إيمان "تحالف الجمهور" بضرورة التحرك السريع في الأعمال التي تصب في مصلحة الوطن والشعب.
وأضاف: "سنواصل أعمالنا بنهج حساس وبنّاء وشامل، وسنطلق حتماً مرحلة جديدة لا تذهب فيها تضحيات شعبنا سدى، ويسودها السلام والأمن والطمأنينة والأخوة، ليس فقط داخل حدودنا بل وخارجها أيضاً"، مؤكداً العزم على المضي قدماً للوصول إلى هدف "تركيا بلا إرهاب" أولاً، ثم "منطقة بلا إرهاب".
وفي ختام كلمته، أشار أردوغان إلى إدراكه حقيقة أنه "كلما اقتربنا من الهدف ازداد حملنا ثِقلاً وتكثفت الجهود الرامية إلى تخريب العملية"، مشدداً على أن "البؤر التي لا تريد أن تحل تركيا
مشكلتها المتواصلة منذ نصف قرن، وبالأخص أولئك الأوغاد الذين ينتمون إلى تنظيم غولن "الإرهابي"، قد زادت من زخم عملياتها"، على حد زعمه.
ويشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد قرر، في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عامًا مع تركيا.
وذكر حزب العمال الكردستاني، في بيان، أن "الحزب قرر حل الهيكل التنظيمي له وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم حزب العمال الكردستاني".
وأضاف أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".
ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان
، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.