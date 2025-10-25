https://sarabic.ae/20251025/بمناسبة-يوم-الأمم-المتحدة-أردوغان-يدعو-لإعادة-هيكلة-مجلس-الأمن-1106381351.html

بمناسبة يوم الأمم المتحدة... أردوغان يدعو لإعادة هيكلة مجلس الأمن

بمناسبة يوم الأمم المتحدة... أردوغان يدعو لإعادة هيكلة مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوته لإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، ليصبح قادرا على تلبية التطلعات العادلة لكافة شعوب العالم. 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T12:51+0000

2025-10-25T12:51+0000

2025-10-25T12:51+0000

منظمة الأمم المتحدة

أخبار تركيا اليوم

العالم

الأخبار

رجب طيب أردوغان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096571039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7394f5fd9ca74f45d38772e6f36aff49.jpg

وذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، أن تصريح أردوغان جاء بمناسبة يوم الأمم المتحدة، والذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، الموافقان لـ24 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، معربا عن تهانيه لتأسيس الأمم المتحدة.وأشار إلى أنها أُنشئت على ضوء تجارب الحربين العالميتين (1914-1918/ 1939-1945) بهدف تعزيز السلام والتضامن والتعاون الدوليين، وبأن الأمم المتحدة اجتازت خلال الثمانين عاما الماضية العديد من الاختبارات بنجاح.وشدد أردوغان على أن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة تتزايد يوما بعد يوم في وقت يواجه العالم فيه "حروبا وأزمات إنسانية ومجاعات وفقر ومعاداة للإسلام وإرهاب وتغير للمناخ".وأضاف الرئيس التركي: "من المهم إعادة هيكلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ليصبح قادرا على تلبية التطلعات العادلة لجميع شعوب العالم".ووصف أردوغان ما شهدته غزة على مدار العامين الماضيين من إبادة جماعية بأنه "دوس على القانون الدولي وأبسط القيم الإنسانية، وفشل للمجلس في أداء دوره".وتابع: "قُتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 20 ألف طفل، وأصيب 170 ألف شخص بجروح، وتحولت غزة إلى كومة من الركام، ومع ذلك عجز مجلس الأمن عن حماية ليس فقط المدنيين الأبرياء، بل حتى موظفي الأمم المتحدة أنفسهم".واعتبر رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة لتعزيز منظمة الأمم المتحدة والمضي بها إلى المستقبل، مثل الإصلاحات التي تجري تحت شعار "العالم أكبر من خمسة"، بأنها خطوات صائبة.وقال أردوغان: "نهدف لجعل مدينة إسطنبول، التي تربط بين الحضارات والقارات وتتمتع بموارد بشرية، مركزا للأمم المتحدة".

https://sarabic.ae/20240209/وزير-الخارجية-الإيراني-إصلاح-هيكل-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-أمر-حتمي-1085918913.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, رجب طيب أردوغان