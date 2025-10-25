عربي
بمناسبة يوم الأمم المتحدة... أردوغان يدعو لإعادة هيكلة مجلس الأمن
وذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، أن تصريح أردوغان جاء بمناسبة يوم الأمم المتحدة، والذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، الموافقان لـ24 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، معربا عن تهانيه لتأسيس الأمم المتحدة.وأشار إلى أنها أُنشئت على ضوء تجارب الحربين العالميتين (1914-1918/ 1939-1945) بهدف تعزيز السلام والتضامن والتعاون الدوليين، وبأن الأمم المتحدة اجتازت خلال الثمانين عاما الماضية العديد من الاختبارات بنجاح.وشدد أردوغان على أن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة تتزايد يوما بعد يوم في وقت يواجه العالم فيه "حروبا وأزمات إنسانية ومجاعات وفقر ومعاداة للإسلام وإرهاب وتغير للمناخ".وأضاف الرئيس التركي: "من المهم إعادة هيكلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ليصبح قادرا على تلبية التطلعات العادلة لجميع شعوب العالم".ووصف أردوغان ما شهدته غزة على مدار العامين الماضيين من إبادة جماعية بأنه "دوس على القانون الدولي وأبسط القيم الإنسانية، وفشل للمجلس في أداء دوره".وتابع: "قُتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 20 ألف طفل، وأصيب 170 ألف شخص بجروح، وتحولت غزة إلى كومة من الركام، ومع ذلك عجز مجلس الأمن عن حماية ليس فقط المدنيين الأبرياء، بل حتى موظفي الأمم المتحدة أنفسهم".واعتبر رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة لتعزيز منظمة الأمم المتحدة والمضي بها إلى المستقبل، مثل الإصلاحات التي تجري تحت شعار "العالم أكبر من خمسة"، بأنها خطوات صائبة.وقال أردوغان: "نهدف لجعل مدينة إسطنبول، التي تربط بين الحضارات والقارات وتتمتع بموارد بشرية، مركزا للأمم المتحدة".
بمناسبة يوم الأمم المتحدة... أردوغان يدعو لإعادة هيكلة مجلس الأمن

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوته لإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، ليصبح قادرا على تلبية التطلعات العادلة لكافة شعوب العالم.
وذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، أن تصريح أردوغان جاء بمناسبة يوم الأمم المتحدة، والذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، الموافقان لـ24 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، معربا عن تهانيه لتأسيس الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنها أُنشئت على ضوء تجارب الحربين العالميتين (1914-1918/ 1939-1945) بهدف تعزيز السلام والتضامن والتعاون الدوليين، وبأن الأمم المتحدة اجتازت خلال الثمانين عاما الماضية العديد من الاختبارات بنجاح.
وشدد أردوغان على أن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة تتزايد يوما بعد يوم في وقت يواجه العالم فيه "حروبا وأزمات إنسانية ومجاعات وفقر ومعاداة للإسلام وإرهاب وتغير للمناخ".
وأضاف الرئيس التركي: "من المهم إعادة هيكلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ليصبح قادرا على تلبية التطلعات العادلة لجميع شعوب العالم".
ووصف أردوغان ما شهدته غزة على مدار العامين الماضيين من إبادة جماعية بأنه "دوس على القانون الدولي وأبسط القيم الإنسانية، وفشل للمجلس في أداء دوره".
وتابع: "قُتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 20 ألف طفل، وأصيب 170 ألف شخص بجروح، وتحولت غزة إلى كومة من الركام، ومع ذلك عجز مجلس الأمن عن حماية ليس فقط المدنيين الأبرياء، بل حتى موظفي الأمم المتحدة أنفسهم".
واعتبر رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة لتعزيز منظمة الأمم المتحدة والمضي بها إلى المستقبل، مثل الإصلاحات التي تجري تحت شعار "العالم أكبر من خمسة"، بأنها خطوات صائبة.
وقال أردوغان: "نهدف لجعل مدينة إسطنبول، التي تربط بين الحضارات والقارات وتتمتع بموارد بشرية، مركزا للأمم المتحدة".
