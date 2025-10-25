عربي
في الذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة.. الاتحاد الأوروبي يتعاون مع المنظمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا
أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم السبت، مواصلة التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، وإلى بعثة الأمم المتحدة... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، صباح اليوم السبت، عن بعثة الاتحاد الأوروبي، اعتزاز الاتحاد بشراكته الوثيقة مع الأمم المتحدة في ليبيا ومختلف أنحاء العالم، مؤكدة التزامها الدائم بـ قيم ميثاق الأمم المتحدة، وسعيها إلى تعزيز السلام الدائم والأمن والازدهار وحقوق الإنسان للجميع.وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي أن مناسبة الذكرى الـ 80 لتأسيس منظمة "الأمم المتحدة" تمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة التعاون البناء مع الأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل آمن ومزدهر ومستقر.تحتفل الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام بذكرى تأسيسها، وهو اليوم الذي دخل فيه ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ في العام 1945، بعد أن صادقت عليه الدول الأعضاء المؤسسة.وفي السياق نفسه، أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بيانًا رسميًا، في الرابع عشر من الشهر الجاري، ردت فيه على الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتي، أمام مجلس الأمن الدولي.واعتبرت أنها تضمنت "مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية"، ومؤكدة أن الممثلة الخاصة "تجاوزت حدود مهامها وتبنّت خطابًا منحازًا ومخالفًا للحقائق".وقالت الحكومة في بيانها "الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه" إنها تابعت باهتمام الإحاطة الأممية، لكنها "تأسفت لما ورد فيها من تجاوزات تمثّل انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة، وانتهاكًا فاضحًا للسيادة الوطنية الليبية"، مؤكدة رفضها القاطع لما اعتبرته "مساسًا بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة.وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
تابعنا عبر
أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم السبت، مواصلة التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، وإلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، وفريق الأمم المتحدة في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، صباح اليوم السبت، عن بعثة الاتحاد الأوروبي، اعتزاز الاتحاد بشراكته الوثيقة مع الأمم المتحدة في ليبيا ومختلف أنحاء العالم، مؤكدة التزامها الدائم بـ قيم ميثاق الأمم المتحدة، وسعيها إلى تعزيز السلام الدائم والأمن والازدهار وحقوق الإنسان للجميع.
الشرطة في ليبيا أثناء عرض عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
ليبيا.. اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة لحكومة الدبيبة غربي البلاد
أمس, 06:05 GMT
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي أن مناسبة الذكرى الـ 80 لتأسيس منظمة "الأمم المتحدة" تمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة التعاون البناء مع الأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل آمن ومزدهر ومستقر.
تحتفل الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام بذكرى تأسيسها، وهو اليوم الذي دخل فيه ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ في العام 1945، بعد أن صادقت عليه الدول الأعضاء المؤسسة.
وفي السياق نفسه، أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بيانًا رسميًا، في الرابع عشر من الشهر الجاري، ردت فيه على الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتي، أمام مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت أنها تضمنت "مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية"، ومؤكدة أن الممثلة الخاصة "تجاوزت حدود مهامها وتبنّت خطابًا منحازًا ومخالفًا للحقائق".
وقالت الحكومة في بيانها "الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه" إنها تابعت باهتمام الإحاطة الأممية، لكنها "تأسفت لما ورد فيها من تجاوزات تمثّل انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة، وانتهاكًا فاضحًا للسيادة الوطنية الليبية"، مؤكدة رفضها القاطع لما اعتبرته "مساسًا بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة.
وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
