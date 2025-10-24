https://sarabic.ae/20251024/ليبيا-اشتباكات-مسلحة-بين-فصائل-تابعة-لحكومة-الدبيبة-غربي-البلاد-1106339613.html
ليبيا.. اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة لحكومة الدبيبة غربي البلاد
ليبيا.. اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة لحكومة الدبيبة غربي البلاد
سبوتنيك عربي
اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة مصراتة الليبية، اليوم الجمعة، بين فصائل تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تصاعد التوتر الأمني في جنوب المدينة التي تقع غربي... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T06:05+0000
2025-10-24T06:05+0000
2025-10-24T06:05+0000
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1e/1061766607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21cb279cc95444f568b1c18a0f29b7ef.jpg
وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية، صباح اليوم الجمعة، أن مواجهات اندلعت عند جزيرة السكت بين الكتيبة الرابعة والعشرين مشاة التابعة لوزارة دفاع الدبيبة، والقوة المشتركة التابعة لرئاسة حكومته.وأكدت وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى طوارئ مصراتة نتيجة الاشتباكات التي امتدت إلى طريق المطار في منطقة الغيران، ثم إلى جزيرة الزباطي، حيث أغلقت سيارات مسلحة الطريق المؤدي إلى مطار مصراتة بالكامل في الاتجاهين.لم يصدر عن السلطات الأمنية في مدينة مصراتة أي بيان يوضح خلفية القتال أو المتسبب في التصعيد.ويشار إلى أن مصراتة تعد من أكبر المدن في الغرب الليبي، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
https://sarabic.ae/20200304/ليبيا-تحول-الرحلات-الجوية-من-طرابلس-إلى-مصراتة-وسط-قصف-مكثف-1044755707.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1e/1061766607_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e993078d694073a3ea67d3f5bf60b26d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
ليبيا.. اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة لحكومة الدبيبة غربي البلاد
اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة مصراتة الليبية، اليوم الجمعة، بين فصائل تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تصاعد التوتر الأمني في جنوب المدينة التي تقع غربي البلاد.
وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية، صباح اليوم الجمعة، أن مواجهات اندلعت عند جزيرة السكت بين الكتيبة الرابعة والعشرين مشاة التابعة لوزارة دفاع الدبيبة، والقوة المشتركة التابعة لرئاسة حكومته.
وأكدت وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى طوارئ مصراتة نتيجة الاشتباكات التي امتدت إلى طريق المطار في منطقة الغيران، ثم إلى جزيرة الزباطي، حيث أغلقت سيارات مسلحة الطريق المؤدي إلى مطار مصراتة بالكامل في الاتجاهين.
لم يصدر عن السلطات الأمنية في مدينة مصراتة أي بيان يوضح خلفية القتال أو المتسبب في التصعيد.
ويشار إلى أن مصراتة تعد من أكبر المدن في الغرب الليبي
، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية
في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.