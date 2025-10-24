https://sarabic.ae/20251024/أردوغان-محادثات-إيجابية-مع-قطر-وسلطنة-عمان-حول-شراء-طائرات-يوروفايتر-1106346333.html

أردوغان: محادثات إيجابية مع قطر وسلطنة عمان حول شراء طائرات "يوروفايتر"

أردوغان: محادثات إيجابية مع قطر وسلطنة عمان حول شراء طائرات "يوروفايتر"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن "حركة حماس الفلسطينية تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين تواصل إسرائيل انتهاكه"، داعيًا أمريكا...

وأكد أردوغان في حديثه للصحفيين على متن رحلة عودته من جولته الخليجية، أن "على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على احترام وقف إطلاق النار عبر فرض العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة لها".وفيما يتعلق بدعم غزة، أشار الرئيس التركي إلى استمرار المحادثات حول تشكيل قوة مهام خاصة بالقطاع، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وشدد على أن إعادة إعمار غزة تتجاوز قدرة أي دولة منفردة، داعيًا دول الخليج إلى المشاركة بفاعلية في الجهود الإنسانية والتنموية.وقال: "إعادة إعمار غزة ليست بالعمل السهل وسنتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي، لا سيما مع دول الخليج".وأشار أردوغان للصحفيين، إلى أنه ناقش شراء طائرات "يوروفايتر" مع قطر وسلطنة عمان، مضيفًا أن المحادثات، التي تشمل العديد من التفاصيل الفنية، "تتقدم بشكل إيجابي". وأكد أن "القوات الجوية التركية ستزداد قوة بشراء طائرات "يوروفايتر"، مشددا على أهمية شراء الطائرات المقاتلة الأوروبية الصنع.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قام بجولة خليجية، تشمل قطر والكويت وسلطنة عمان، في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي شهدت توقيع اتفاقيات مختلفة مع مسؤولي الدول الثلاث "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

