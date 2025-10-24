عربي
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/أردوغان-محادثات-إيجابية-مع-قطر-وسلطنة-عمان-حول-شراء-طائرات-يوروفايتر-1106346333.html
أردوغان: محادثات إيجابية مع قطر وسلطنة عمان حول شراء طائرات "يوروفايتر"
أردوغان: محادثات إيجابية مع قطر وسلطنة عمان حول شراء طائرات "يوروفايتر"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن "حركة حماس الفلسطينية تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين تواصل إسرائيل انتهاكه"، داعيًا أمريكا... 24.10.2025
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
حركة حماس
غزة
إسرائيل
العالم
وأكد أردوغان في حديثه للصحفيين على متن رحلة عودته من جولته الخليجية، أن "على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على احترام وقف إطلاق النار عبر فرض العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة لها".وفيما يتعلق بدعم غزة، أشار الرئيس التركي إلى استمرار المحادثات حول تشكيل قوة مهام خاصة بالقطاع، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وشدد على أن إعادة إعمار غزة تتجاوز قدرة أي دولة منفردة، داعيًا دول الخليج إلى المشاركة بفاعلية في الجهود الإنسانية والتنموية.وقال: "إعادة إعمار غزة ليست بالعمل السهل وسنتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي، لا سيما مع دول الخليج".وأشار أردوغان للصحفيين، إلى أنه ناقش شراء طائرات "يوروفايتر" مع قطر وسلطنة عمان، مضيفًا أن المحادثات، التي تشمل العديد من التفاصيل الفنية، "تتقدم بشكل إيجابي". وأكد أن "القوات الجوية التركية ستزداد قوة بشراء طائرات "يوروفايتر"، مشددا على أهمية شراء الطائرات المقاتلة الأوروبية الصنع.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قام بجولة خليجية، تشمل قطر والكويت وسلطنة عمان، في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي شهدت توقيع اتفاقيات مختلفة مع مسؤولي الدول الثلاث "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
https://sarabic.ae/20251020/أردوغان-يجري-زيارة-إلى-3-دول-خليجية-بهدف-ترسيخ-أرضية-للعلاقات-الثنائية-1106196474.html
https://sarabic.ae/20251021/رئيس-حماس-في-غزة-كلنا-ثقة-وعزم-على-تنفيذ-اتفاق-وقف-الحرب-في-القطاع-بشكل-كامل-1106228002.html
غزة
إسرائيل
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن "حركة حماس الفلسطينية تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين تواصل إسرائيل انتهاكه"، داعيًا أمريكا ودولا أخرى إلى ممارسة الضغط على تل أبيب للالتزام بالهدنة.
وأكد أردوغان في حديثه للصحفيين على متن رحلة عودته من جولته الخليجية، أن "على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على احترام وقف إطلاق النار عبر فرض العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة لها".

وقال: "يجب إرغام إسرائيل على الالتزام بتعهداتها عبر العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة لها ونحن نتخذ الخطوات بهذا الصدد وسنواصل المضي فيها".

وفيما يتعلق بدعم غزة، أشار الرئيس التركي إلى استمرار المحادثات حول تشكيل قوة مهام خاصة بالقطاع، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضح في هذا الصدد، قائلا: "هناك مفاوضات شاملة بشأن قوة المهام في غزة، لأنها قضية متعددة الأبعاد، وتركيا مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم بهذا الصدد".

وشدد على أن إعادة إعمار غزة تتجاوز قدرة أي دولة منفردة، داعيًا دول الخليج إلى المشاركة بفاعلية في الجهود الإنسانية والتنموية.
وقال: "إعادة إعمار غزة ليست بالعمل السهل وسنتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي، لا سيما مع دول الخليج".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
أردوغان يجري زيارة إلى 3 دول خليجية "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية"
20 أكتوبر, 09:13 GMT
وأشار أردوغان للصحفيين، إلى أنه ناقش شراء طائرات "يوروفايتر" مع قطر وسلطنة عمان، مضيفًا أن المحادثات، التي تشمل العديد من التفاصيل الفنية، "تتقدم بشكل إيجابي".
وأكد أن "القوات الجوية التركية ستزداد قوة بشراء طائرات "يوروفايتر"، مشددا على أهمية شراء الطائرات المقاتلة الأوروبية الصنع.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قام بجولة خليجية، تشمل قطر والكويت وسلطنة عمان، في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي شهدت توقيع اتفاقيات مختلفة مع مسؤولي الدول الثلاث "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية".
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
رئيس "حماس" في غزة: كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع بشكل كامل
21 أكتوبر, 05:44 GMT
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
