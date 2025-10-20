https://sarabic.ae/20251020/أردوغان-يجري-زيارة-إلى-3-دول-خليجية-بهدف-ترسيخ-أرضية-للعلاقات-الثنائية-1106196474.html
أردوغان يجري زيارة إلى 3 دول خليجية "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية"
أردوغان يجري زيارة إلى 3 دول خليجية "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية"
يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدءا من غد الثلاثاء، جولة إلى ثلاث دول خليجية، تلبية لدعوة قادتها. 20.10.2025
وسيزور أردوغان في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الكويت وقطر وسلطنة عمان، وفق ما أعلنه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، اليوم الإثنين.ومن المقرر على هامش جولة أردوغان الخليجية، توقيع اتفاقيات مختلفة مع مسؤولي الدول الثلاث "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأشار برهان الدين دوران، إلى أن زيارة الرئيس التركي للدول الخليجية الثلاث، "ستشهد تقييم العلاقات الثنائية بكافة أبعادها، وبحث سبل تطوير التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية الثلاث، كما ستتخللها مشاورات حول التطورات الإقليمية، والملفات الدولية".
وسيزور أردوغان في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الكويت وقطر وسلطنة عمان، وفق ما أعلنه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، اليوم الإثنين.
ومن المقرر على هامش جولة أردوغان الخليجية، توقيع اتفاقيات مختلفة مع مسؤولي الدول الثلاث "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية"، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وأشار برهان الدين دوران، إلى أن زيارة الرئيس التركي للدول الخليجية الثلاث، "ستشهد تقييم العلاقات الثنائية بكافة أبعادها، وبحث سبل تطوير التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية الثلاث، كما ستتخللها مشاورات حول التطورات الإقليمية، والملفات الدولية".