روسيا تعتزم زيادة مشاركة القوات البحرية في التعاون العسكري مع رابطة دول "آسيان"– وزارة الدفاع

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا تعتزم زيادة مشاركة القوات البحرية في التعاون العسكري مع رابطة دول "آسيان"– وزارة الدفاع
وقال سافيليف خلال الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار (آسيان-بلس): "تعتزم روسيا زيادة مشاركة قواتها البحرية في التعاون العسكري في هذا المجال، سواء في إطار "روسيا-آسيان" أو ضمن إطار "آسيان-بلس".وقال سافيليف: "وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتسهيل توسيع قدرات هذا المركز في المسائل المتعلقة، أولاً بالتصدي للأوبئة والأمراض المعدية، وثانيا بمكافحة الإرهاب البيولوجي، وثالثا بتقديم المساعدة لسكان دول آسيا والمحيط الهادئ في حالات الطوارئ".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في عام 2016، تم إنشاء المركز الطبي العسكري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، مما سمح للأطباء العسكريين بتبادل المعلومات بسرعة خلال الفترة الصعبة من جائحة "كوفيد-19"."آسيان-بلس" هي آلية للتفاعل بين وزارات الدفاع في عشر دول أعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) والدول الشريكة في الحوار (أستراليا، والهند، والصين، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان) والتي تم إنشاؤها في نيسان/أبريل عام 2010 بمبادرة من فيتنام.
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أوليغ سافيليف، اليوم السبت، أن روسيا تعتزم تعزيز حضور قواتها البحرية في التعاون العسكري مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وضمن إطار "آسيان-بلس".
وقال سافيليف خلال الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار (آسيان-بلس): "تعتزم روسيا زيادة مشاركة قواتها البحرية في التعاون العسكري في هذا المجال، سواء في إطار "روسيا-آسيان" أو ضمن إطار "آسيان-بلس".

وفي السياق ذاته، أشار سافيليف إلى أن روسيا مستعدة لتوسيع قدرات المركز الطبي العسكري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك في مجال مكافحة الأوبئة والإرهاب البيولوجي.

وقال سافيليف: "وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتسهيل توسيع قدرات هذا المركز في المسائل المتعلقة، أولاً بالتصدي للأوبئة والأمراض المعدية، وثانيا بمكافحة الإرهاب البيولوجي، وثالثا بتقديم المساعدة لسكان دول آسيا والمحيط الهادئ في حالات الطوارئ".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
الدفاع الروسية: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس موجها ضد دول ثالثة
11:08 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في عام 2016، تم إنشاء المركز الطبي العسكري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، مما سمح للأطباء العسكريين بتبادل المعلومات بسرعة خلال الفترة الصعبة من جائحة "كوفيد-19".
"آسيان-بلس" هي آلية للتفاعل بين وزارات الدفاع في عشر دول أعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) والدول الشريكة في الحوار (أستراليا، والهند، والصين، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان) والتي تم إنشاؤها في نيسان/أبريل عام 2010 بمبادرة من فيتنام.
