روسيا تعتزم زيادة مشاركة القوات البحرية في التعاون العسكري مع رابطة دول "آسيان"– وزارة الدفاع

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أوليغ سافيليف، اليوم السبت، أن روسيا تعتزم تعزيز حضور قواتها البحرية في التعاون العسكري مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وضمن... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال سافيليف خلال الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار (آسيان-بلس): "تعتزم روسيا زيادة مشاركة قواتها البحرية في التعاون العسكري في هذا المجال، سواء في إطار "روسيا-آسيان" أو ضمن إطار "آسيان-بلس".وقال سافيليف: "وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتسهيل توسيع قدرات هذا المركز في المسائل المتعلقة، أولاً بالتصدي للأوبئة والأمراض المعدية، وثانيا بمكافحة الإرهاب البيولوجي، وثالثا بتقديم المساعدة لسكان دول آسيا والمحيط الهادئ في حالات الطوارئ".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في عام 2016، تم إنشاء المركز الطبي العسكري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، مما سمح للأطباء العسكريين بتبادل المعلومات بسرعة خلال الفترة الصعبة من جائحة "كوفيد-19"."آسيان-بلس" هي آلية للتفاعل بين وزارات الدفاع في عشر دول أعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) والدول الشريكة في الحوار (أستراليا، والهند، والصين، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان) والتي تم إنشاؤها في نيسان/أبريل عام 2010 بمبادرة من فيتنام.
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أوليغ سافيليف، اليوم السبت، أن روسيا تعتزم تعزيز حضور قواتها البحرية في التعاون العسكري مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وضمن إطار "آسيان-بلس".
وقال سافيليف خلال الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار (آسيان-بلس): "تعتزم روسيا زيادة مشاركة قواتها البحرية في التعاون العسكري في هذا المجال، سواء في إطار "روسيا-آسيان" أو ضمن إطار "آسيان-بلس".
وفي السياق ذاته، أشار سافيليف إلى أن روسيا مستعدة لتوسيع قدرات المركز الطبي العسكري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك في مجال مكافحة الأوبئة والإرهاب البيولوجي.
وقال سافيليف: "وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتسهيل توسيع قدرات هذا المركز في المسائل المتعلقة، أولاً بالتصدي للأوبئة والأمراض المعدية، وثانيا بمكافحة الإرهاب البيولوجي، وثالثا بتقديم المساعدة لسكان دول آسيا والمحيط الهادئ في حالات الطوارئ".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في عام 2016، تم إنشاء المركز الطبي العسكري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، مما سمح للأطباء العسكريين بتبادل المعلومات بسرعة خلال الفترة الصعبة من جائحة "كوفيد-19".
"آسيان-بلس" هي آلية للتفاعل بين وزارات الدفاع في عشر دول أعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) والدول الشريكة في الحوار (أستراليا، والهند، والصين، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان) والتي تم إنشاؤها في نيسان/أبريل عام 2010 بمبادرة من فيتنام.