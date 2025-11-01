https://sarabic.ae/20251101/وزير-الخارجية-التركي-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-لا-يزال-معرضا-للخطر-بسبب-الخروقات-الإسرائيلية-1106627501.html

وزير الخارجية التركي: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال معرضا للخطر بسبب الخروقات الإسرائيلية

وزير الخارجية التركي: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال معرضا للخطر بسبب الخروقات الإسرائيلية

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، إن أنقرة لعبت دورا بارزا في رفع الوعي حول ما يحدث في غزة، وأسهمت في تمهيد الطريق للاعتراف بدولة فلسطين. 01.11.2025, سبوتنيك عربي

وشدد في كلمة له في مدينة إسطنبول، على أن "وقف إطلاق النار في غزة يواجه مخاطر بسبب خروقات إسرائيل، وأن تحقيق السلام في المنطقة لن يكون إلا من خلال حل الدولتين".وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قال أمس الجمعة، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى للعثور على ذريعة لانتهاك وقف إطلاق النار في غزة واستئناف الإبادة الجماعية".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساكنا، عقب لقائهما في أنقرة، حيث تناول البحث التطورات الأخيرة في غزة.وأوضح فيدان أن"التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ضروري للحفاظ على آمال السلام الدائم وإرساء الأمن في المنطقة"، مؤكدا أن تركيا لعبت دورا مهما بتوقيعها اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، وتواصل جهودها بالتعاون مع جميع الأطراف لضمان استمراريته.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

