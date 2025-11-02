https://sarabic.ae/20251102/السيسي-يؤكد-حرص-مصر-على-الدفع-نحو-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1106664556.html

السيسي يؤكد حرص مصر على الدفع نحو حل سلمي للأزمة الأوكرانية

السيسي يؤكد حرص مصر على الدفع نحو حل سلمي للأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حرص بلاده على الدفع نحو حل سلمي للأزمة الأوكرانية. 02.11.2025

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان اليوم الأحد، أن السيسي أكد خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في القاهرة، على "خصوصية علاقات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا، وحرصها على الدفع نحو حل سلمي يضع حدًا للحرب ويحقق السلام والاستقرار المستدام".وأكد اللقاء أهمية العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة في ضوء انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى مؤخرًا في بروكسل، حيث أشاد السيسي بالتطور الملحوظ في مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود توافق كبير في الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة وسبل تنفيذ اتفاق وقف الحرب، وجهود تسوية الأزمة السودانية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.من جانبه كتب أوربان على منصة "إكس" أن مصر ‏تعد "حليفا رئيسيا" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستقرارها حيوي ليس فقط لهنغاريا ولكن لأوروبا بأكملها.وسبق أن صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل معها بأي شكل.وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في اسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلمت روسيا رفات جنود أوكرانيين إلى كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاعات.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

