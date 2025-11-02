https://sarabic.ae/20251102/حفتر-يدعو-الشعب-الليبي-إلى-التحرك-السلمي-المنظم-لإنهاء-الأزمة-السياسية-بالبلاد-1106666504.html

حفتر يدعو الشعب الليبي إلى "التحرك السلمي المنظم" لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد

دعا القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، الشعب الليبي إلى "التحرك السلمي المنظم لتقرير مصيره"، بعد أن فشلت كل المبادرات المحلية والدولية في إنهاء... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال حفتر، في كلمة خلال لقاء مع مشايخ وأعيان قبائل مدينة ترهونة (شمال غربي ليبيا): "في هذه المرحلة المفصلية التي نقف عندها، لا نملك إلا أن ننبه الشعب الليبي كافة إلى أن موعد حراكه السلمي المنظم ليقرر مصيره قد حان، ولا يحتمل التأجيل فإما الدولة، وإما الفوضى، إما السيادة، وإما التبعية، إما النهضة والتقدم، وإما الفقر والتخلف".وشدد حفتر على أن "القيادة العامة للقوات المسلحة ليست من تتخذ القرار الحاسم بشأن الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة، بل الشعب نفسه، بعد أن فشلت كل المساعي والمبادرات المحلية والدولية في معالجتها".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

