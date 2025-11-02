عربي
https://sarabic.ae/20251102/حفتر-يدعو-الشعب-الليبي-إلى-التحرك-السلمي-المنظم-لإنهاء-الأزمة-السياسية-بالبلاد-1106666504.html
حفتر يدعو الشعب الليبي إلى "التحرك السلمي المنظم" لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد
حفتر يدعو الشعب الليبي إلى "التحرك السلمي المنظم" لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد
سبوتنيك عربي
دعا القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، الشعب الليبي إلى "التحرك السلمي المنظم لتقرير مصيره"، بعد أن فشلت كل المبادرات المحلية والدولية في إنهاء... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T18:41+0000
2025-11-02T18:41+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/05/1064684160_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_dbf19b14bf98a055c6f022f61332cbba.jpg
وقال حفتر، في كلمة خلال لقاء مع مشايخ وأعيان قبائل مدينة ترهونة (شمال غربي ليبيا): "في هذه المرحلة المفصلية التي نقف عندها، لا نملك إلا أن ننبه الشعب الليبي كافة إلى أن موعد حراكه السلمي المنظم ليقرر مصيره قد حان، ولا يحتمل التأجيل فإما الدولة، وإما الفوضى، إما السيادة، وإما التبعية، إما النهضة والتقدم، وإما الفقر والتخلف".وشدد حفتر على أن "القيادة العامة للقوات المسلحة ليست من تتخذ القرار الحاسم بشأن الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة، بل الشعب نفسه، بعد أن فشلت كل المساعي والمبادرات المحلية والدولية في معالجتها".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20251102/العثور-على-جثة-مهاجر-مجهول-على-شاطئ-المطرد-غرب-الزاوية-في-ليبيا-والهلال-الأحمر-يتدخل-1106665647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/05/1064684160_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_cde09074ae118e8d20dde6d06b8a1dfb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

حفتر يدعو الشعب الليبي إلى "التحرك السلمي المنظم" لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد

18:41 GMT 02.11.2025
© Photo / libyan armyالمشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© Photo / libyan army
تابعنا عبر
دعا القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، الشعب الليبي إلى "التحرك السلمي المنظم لتقرير مصيره"، بعد أن فشلت كل المبادرات المحلية والدولية في إنهاء الأزمة السياسية المستمرة بالبلاد منذ سنوات.
وقال حفتر، في كلمة خلال لقاء مع مشايخ وأعيان قبائل مدينة ترهونة (شمال غربي ليبيا): "في هذه المرحلة المفصلية التي نقف عندها، لا نملك إلا أن ننبه الشعب الليبي كافة إلى أن موعد حراكه السلمي المنظم ليقرر مصيره قد حان، ولا يحتمل التأجيل فإما الدولة، وإما الفوضى، إما السيادة، وإما التبعية، إما النهضة والتقدم، وإما الفقر والتخلف".

وأضاف: "لا يمكن بأي حال بأن يقبل الشعب بأن يصبح وطنه حقلاً للتجارب التي لا نهاية لها، وساحةً للصراع على السلطة والثروة، وبراحا مفتوحاً للعبث وممارسة الفساد ونهب المال العام، بل عليه أن يضع حداً لذلك، وأن يشعل الضوء الأحمر في وجه كل من يدّعي الوصاية عليه في تقرير مصيره، وأن يحسم أمره بنفسه ليبدأ العمل الجاد في بناء الدولة، وكل من يتصدى لقرار الشعب واختياراته، سيجد نفسه في مواجهة القوات المسلحة".

العثور على جثمان مهاجر مجهول على شاطئ المطرد غرب الزاوية في ليبيا.. والهلال الأحمر يتدخل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
العثور على جثة مهاجر مجهول على شاطئ المطرد غرب الزاوية في ليبيا والهلال الأحمر يتدخل
18:20 GMT
وشدد حفتر على أن "القيادة العامة للقوات المسلحة ليست من تتخذ القرار الحاسم بشأن الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة، بل الشعب نفسه، بعد أن فشلت كل المساعي والمبادرات المحلية والدولية في معالجتها".
واستقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، اليوم الأحد، مشايخ وأعيان مدينة ترهونة، وذلك في مدينة بنغازي، بحضور رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة خالد حفتر، ومستشار الأمن القومي عبدالرازق الناظوري.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
