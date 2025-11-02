رئيس الوزراء اللبناني: نثق في قدرة مصر على دعم لبنان سياسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251102/رئيس-الوزراء-اللبناني-نثق-في-قدرة-مصر-على-دعم-لبنان-سياسيا-1106658922.html
رئيس الوزراء اللبناني: نثق في قدرة مصر على دعم لبنان سياسيا
رئيس الوزراء اللبناني: نثق في قدرة مصر على دعم لبنان سياسيا
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، اليوم الأحد، عن تطلعه لدعم مصر للبنان. 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T13:31+0000
2025-11-02T13:31+0000
لبنان
أخبار لبنان
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103331566_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c0fdf74b64cb102c9c99fd04df3e317.jpg
وعبّر سلام خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بالقاهرة، عن "ثقته بقدرة مصر على تقديم الدعم السياسي، خاصة بعد جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار".من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لنواف سلام أن "مصر تدرك التحديات التي تواجه لبنان في الجنوب وتدعم سيادته على كافة مناطقه"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.وشدد مدبولي على دعم مصر الكامل لموقف لبنان، قائلا: "نحن داعمون للجهود السياسية والدبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد"، كما أكد الدعم المصري لجهود لبنان لتحقيق نهضة حقيقية في كافة المجالات.وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت، في الآونة الأخيرة، عن تحرك دبلوماسي مصري لاحتواء التوتر المتصاعد على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "القاهرة تطرح خطة لتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية، مقابل التزام "حزب الله" اللبناني بوقف نشاطاته العسكرية جنوب الليطاني"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وتزامنت هذه التحركات مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى القاهرة أمس السبت، برفقة وفد وزاري، حيث استقبله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.ورحّب لبنان، الأسبوع الماضي، بأي جهد مصري يسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الهدوء، عقب زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد، إلى بيروت، حيث عرض مبادرة أولية وأحال تفاصيلها إلى الاتصالات السياسية الجارية بين البلدين.وأعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، لرئيس المخابرات المصرية خلال زيارته، عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان، موجهًا تحياته إلى "الرئيس المصري، ومؤكدًا ترحيبه بأي جهد مصري يهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الهدوء إلى ربوع الجنوب"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20251102/تصويت-برأيك-ما-السيناريو-الأقرب-لتطور-الأحداث-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1106658597.html
https://sarabic.ae/20251102/اتفاق-سوري-أمريكي-مرتقب-وتقارير-عن-مبادرة-مصرية-لتهدئة-الأوضاع-في-لبنان-1106654015.html
لبنان
أخبار لبنان
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103331566_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5a10108d145eb4460d11cc21caefda03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء اللبناني: نثق في قدرة مصر على دعم لبنان سياسيا

13:31 GMT 02.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayنواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، اليوم الأحد، عن تطلعه لدعم مصر للبنان.
وعبّر سلام خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بالقاهرة، عن "ثقته بقدرة مصر على تقديم الدعم السياسي، خاصة بعد جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لنواف سلام أن "مصر تدرك التحديات التي تواجه لبنان في الجنوب وتدعم سيادته على كافة مناطقه"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين لبنان وإسرائيل؟
12:58 GMT
وشدد مدبولي على دعم مصر الكامل لموقف لبنان، قائلا: "نحن داعمون للجهود السياسية والدبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد"، كما أكد الدعم المصري لجهود لبنان لتحقيق نهضة حقيقية في كافة المجالات.

وقال: "نحن على أتم الاستعداد لتلبية أي متطلبات من الجانب اللبناني بما يخدم استقرار وتقدم لبنان خلال الفترة المقبلة، ونحن نتابع كل ما يحدث في لبنان ونتابع الوضع الأمني ونرفض أي تواجد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وندعمكم لاتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت الوضع القائم في لبنان".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت، في الآونة الأخيرة، عن تحرك دبلوماسي مصري لاحتواء التوتر المتصاعد على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "القاهرة تطرح خطة لتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية، مقابل التزام "حزب الله" اللبناني بوقف نشاطاته العسكرية جنوب الليطاني"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وتزامنت هذه التحركات مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى القاهرة أمس السبت، برفقة وفد وزاري، حيث استقبله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ورحّب لبنان، الأسبوع الماضي، بأي جهد مصري يسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الهدوء، عقب زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد، إلى بيروت، حيث عرض مبادرة أولية وأحال تفاصيلها إلى الاتصالات السياسية الجارية بين البلدين.
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
اتفاق سوري أمريكي مرتقب.. وتقارير عن مبادرة مصرية لتهدئة الأوضاع في لبنان
07:08 GMT
وأعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، لرئيس المخابرات المصرية خلال زيارته، عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان، موجهًا تحياته إلى "الرئيس المصري، ومؤكدًا ترحيبه بأي جهد مصري يهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الهدوء إلى ربوع الجنوب"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала