رئيس الوزراء اللبناني: نثق في قدرة مصر على دعم لبنان سياسيا

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، اليوم الأحد، عن تطلعه لدعم مصر للبنان. 02.11.2025, سبوتنيك عربي

وعبّر سلام خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بالقاهرة، عن "ثقته بقدرة مصر على تقديم الدعم السياسي، خاصة بعد جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار".من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لنواف سلام أن "مصر تدرك التحديات التي تواجه لبنان في الجنوب وتدعم سيادته على كافة مناطقه"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.وشدد مدبولي على دعم مصر الكامل لموقف لبنان، قائلا: "نحن داعمون للجهود السياسية والدبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد"، كما أكد الدعم المصري لجهود لبنان لتحقيق نهضة حقيقية في كافة المجالات.وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت، في الآونة الأخيرة، عن تحرك دبلوماسي مصري لاحتواء التوتر المتصاعد على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "القاهرة تطرح خطة لتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية، مقابل التزام "حزب الله" اللبناني بوقف نشاطاته العسكرية جنوب الليطاني"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وتزامنت هذه التحركات مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى القاهرة أمس السبت، برفقة وفد وزاري، حيث استقبله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.ورحّب لبنان، الأسبوع الماضي، بأي جهد مصري يسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الهدوء، عقب زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد، إلى بيروت، حيث عرض مبادرة أولية وأحال تفاصيلها إلى الاتصالات السياسية الجارية بين البلدين.وأعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، لرئيس المخابرات المصرية خلال زيارته، عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان، موجهًا تحياته إلى "الرئيس المصري، ومؤكدًا ترحيبه بأي جهد مصري يهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الهدوء إلى ربوع الجنوب"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".

