هيغسيث: أمريكا والصين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة
قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أمس السبت، عقب اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
هيغسيث: أمريكا والصين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة
01:00 GMT 02.11.2025 (تم التحديث: 01:19 GMT 02.11.2025)
قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أمس السبت، عقب اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين البلدين للحد من النزاعات وعدم تصعيد أي مشاكل قد تنشأ في المستقبل.
وبعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، قال هيغسيث في منشور على موقع إكس "عقدتُ اجتماعا إيجابيا بنفس القدر مع نظيري وزير الدفاع الوطني الصيني الأميرال دونغ جون في ماليزيا".
وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين سيعقدون المزيد من الاجتماعات حول إنشاء هذه القنوات.
كان الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد على ضرورة التعاون المناسب بين الولايات المتحدة
والصين على الساحتين الدولية والإقليمية.
وقال شي جين بينغ، خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية الخميس الماضي، إن الصين والولايات المتحدة قادرتان على العمل معًا لتحقيق أهداف أكبر تعود بالنفع على البلدين والعالم.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني قوله عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي: يواجه العالم اليوم تحديات عديدة، ويمكن للصين والولايات المتحدة، كقوتين رئيسيتين، أن تظهرا مسؤوليتهما معا وتعملا معًا لتحقيق أهداف مهمة وعملية ومفيدة للبلدين والعالم.
وذكرت القناة أن "زعيمي البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والطاقة، وتعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية".