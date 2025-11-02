هيغسيث: أمريكا والصين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251102/هيغسيث-أمريكا-والصين-تبحثان-إقامة-قنوات-اتصال-عسكرية-مباشرة-1106650463.html
هيغسيث: أمريكا والصين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة
هيغسيث: أمريكا والصين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة
سبوتنيك عربي
قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أمس السبت، عقب اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T01:00+0000
2025-11-02T01:19+0000
وزير الدفاع الأمريكي
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106134055_0:89:851:568_1920x0_80_0_0_1828607d18609c2050c008fcbf59f350.jpg
وبعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، قال هيغسيث في منشور على موقع إكس "عقدتُ اجتماعا إيجابيا بنفس القدر مع نظيري وزير الدفاع الوطني الصيني الأميرال دونغ جون في ماليزيا".كان الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد على ضرورة التعاون المناسب بين الولايات المتحدة والصين على الساحتين الدولية والإقليمية.وقال شي جين بينغ، خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية الخميس الماضي، إن الصين والولايات المتحدة قادرتان على العمل معًا لتحقيق أهداف أكبر تعود بالنفع على البلدين والعالم.ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني قوله عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي: يواجه العالم اليوم تحديات عديدة، ويمكن للصين والولايات المتحدة، كقوتين رئيسيتين، أن تظهرا مسؤوليتهما معا وتعملا معًا لتحقيق أهداف مهمة وعملية ومفيدة للبلدين والعالم.وذكرت القناة أن "زعيمي البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والطاقة، وتعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية".
https://sarabic.ae/20251030/شي-جين-بينغ-على-واشنطن-وبكين-التعاون-بشكل-مناسب-على-الساحتين-الدولية-والإقليمية-1106544884.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106134055_23:0:780:568_1920x0_80_0_0_b8f22efc3a4f12a617fe599129d642e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزير الدفاع الأمريكي, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الدفاع الأمريكي, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

هيغسيث: أمريكا والصين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة

01:00 GMT 02.11.2025 (تم التحديث: 01:19 GMT 02.11.2025)
© Photo / x.comوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أمس السبت، عقب اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين البلدين للحد من النزاعات وعدم تصعيد أي مشاكل قد تنشأ في المستقبل.
وبعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، قال هيغسيث في منشور على موقع إكس "عقدتُ اجتماعا إيجابيا بنفس القدر مع نظيري وزير الدفاع الوطني الصيني الأميرال دونغ جون في ماليزيا".
وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين سيعقدون المزيد من الاجتماعات حول إنشاء هذه القنوات.
كان الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد على ضرورة التعاون المناسب بين الولايات المتحدة والصين على الساحتين الدولية والإقليمية.
وقال شي جين بينغ، خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية الخميس الماضي، إن الصين والولايات المتحدة قادرتان على العمل معًا لتحقيق أهداف أكبر تعود بالنفع على البلدين والعالم.
الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
شي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية
30 أكتوبر, 06:58 GMT
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني قوله عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي: يواجه العالم اليوم تحديات عديدة، ويمكن للصين والولايات المتحدة، كقوتين رئيسيتين، أن تظهرا مسؤوليتهما معا وتعملا معًا لتحقيق أهداف مهمة وعملية ومفيدة للبلدين والعالم.
وذكرت القناة أن "زعيمي البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والطاقة، وتعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала