إيران ترد على تصريح ترامب بقدرته على "قلب الكرة الأرضية رأسا على عقب"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "هذا التصريح كافٍ بذاته ولا يحتاج إلى تفسير".وتابع: "هل يُعدّ مدعاة للفخر أن يتباهى أحد بقدرته على تدمير الأرض 150 مرة؟! نحن كشعب إيراني نفتخر دوما بأننا دعاة سلام وتعايش سلمي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث في الآونة الأخيرة لوسائل إعلام أمريكية، عن الترسانة النووية الصينية، قائلًا إن بكين "تُنتجها بسرعة"، بحسب زعمه.وأضاف أن "أمريكا تمتلك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى"، وأنه ناقش نزع السلاح النووي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، على حد قوله.
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
ردت إيران، اليوم الاثنين، على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي زعم فيه امتلاكه القدرة على "قلب الكرة الأرضية رأسا على عقب"، وفق تعبيره.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "هذا التصريح كافٍ بذاته ولا يحتاج إلى تفسير".
وتابع: "هل يُعدّ مدعاة للفخر أن يتباهى أحد بقدرته على تدمير الأرض 150 مرة؟! نحن كشعب إيراني نفتخر دوما بأننا دعاة سلام وتعايش سلمي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث في الآونة الأخيرة لوسائل إعلام أمريكية، عن الترسانة النووية الصينية، قائلًا إن بكين "تُنتجها بسرعة"، بحسب زعمه.
علامة الإشعاع النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
الصين ترد على مزاعم ترامب بإجراء تجارب نووية
08:18 GMT
وأضاف أن "أمريكا تمتلك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى"، وأنه ناقش نزع السلاح النووي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، على حد قوله.
