إيران ترد على تصريح ترامب بقدرته على "قلب الكرة الأرضية رأسا على عقب"
ردت إيران، اليوم الاثنين، على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي زعم فيه امتلاكه القدرة على "قلب الكرة الأرضية رأسا على عقب"، وفق تعبيره. 03.11.2025
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "هذا التصريح كافٍ بذاته ولا يحتاج إلى تفسير".وتابع: "هل يُعدّ مدعاة للفخر أن يتباهى أحد بقدرته على تدمير الأرض 150 مرة؟! نحن كشعب إيراني نفتخر دوما بأننا دعاة سلام وتعايش سلمي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث في الآونة الأخيرة لوسائل إعلام أمريكية، عن الترسانة النووية الصينية، قائلًا إن بكين "تُنتجها بسرعة"، بحسب زعمه.وأضاف أن "أمريكا تمتلك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى"، وأنه ناقش نزع السلاح النووي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، على حد قوله.
