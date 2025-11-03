عربي
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض: ولي العهد السعودي يزور واشنطن يوم 18 نوفمبر في زيارة عمل رسمية
البيت الأبيض: ولي العهد السعودي يزور واشنطن يوم 18 نوفمبر في زيارة عمل رسمية
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيزور واشنطن في 18 نوفمبر/تشرين الأول... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20250402/إعلام-محمد-بن-سلمان-يرتب-لمفاجأة-سياسية-خلال-زيارة-ترامب-1099166036.html
أعلن البيت الأبيض أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيزور واشنطن في 18 نوفمبر/تشرين الأول الجاري.
وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ولي العهد السعودي سيزور البيت الأبيض في 18 نوفمبر الجاري في زيارة عمل رسمية.
ترامب يلتقي الأمير محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
إعلام: محمد بن سلمان يرتب لمفاجأة سياسية خلال زيارة ترامب
2 أبريل, 15:45 GMT
يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى للأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض منذ أكثر من 7 سنوات، رغم اللقاءات المتعددة التي جمعته بالرئيس الأمريكي خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها في مايو/أيار الماضي خلال جولة ترامب في الشرق الأوسط، التي هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، وبحث سبل إنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المرتقب في واشنطن متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال تلك الجولة، بالإضافة إلى بحث التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين، والتنسيق بشأن آليات تنفيذها.
