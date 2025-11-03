https://sarabic.ae/20251103/البيت-الأبيض-ولي-العهد-السعودي-يزور-واشنطن-يوم-18-نوفمبر-في-زيارة-عمل-رسمية-1106707384.html
البيت الأبيض: ولي العهد السعودي يزور واشنطن يوم 18 نوفمبر في زيارة عمل رسمية
أعلن البيت الأبيض أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيزور واشنطن في 18 نوفمبر/تشرين الأول
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100525128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95fd3fc9bda23f55c9d74775bafeb015.jpg
وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ولي العهد السعودي سيزور البيت الأبيض في 18 نوفمبر الجاري في زيارة عمل رسمية.يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى للأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض منذ أكثر من 7 سنوات، رغم اللقاءات المتعددة التي جمعته بالرئيس الأمريكي خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها في مايو/أيار الماضي خلال جولة ترامب في الشرق الأوسط، التي هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، وبحث سبل إنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة.ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المرتقب في واشنطن متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال تلك الجولة، بالإضافة إلى بحث التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين، والتنسيق بشأن آليات تنفيذها.
https://sarabic.ae/20250402/إعلام-محمد-بن-سلمان-يرتب-لمفاجأة-سياسية-خلال-زيارة-ترامب-1099166036.html
الأخبار
ar_EG
البيت الأبيض: ولي العهد السعودي يزور واشنطن يوم 18 نوفمبر في زيارة عمل رسمية
