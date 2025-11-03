عربي
انهيار برج آثري وسط روما... وموسكو تعلق
انهيار برج آثري وسط روما... وموسكو تعلق
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين، انهيارا جزئيا لبرج تاريخي بالقرب من الكولوسيوم أثناء عمليات ترميم، مما أسفر عن إصابة عدد من العمال، وعلقت المتحدثة... 03.11.2025
2025-11-03T15:31+0000
2025-11-03T15:31+0000
روسيا
إيطاليا
العالم
أخبار العالم الآن
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "للتذكير، في مايو (أيار) من هذا العام، أفادت وزارة الخارجية الإيطالية أن "الدعم الإيطالي لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات العسكرية والإسهامات المدفوعة من خلال آليات الاتحاد الأوروبي، تبلغ نحو 2.5 مليار يورو، منها نحو 1 مليار يورو مخصصة للاجئين، و310 ملايين يورو لدعم ميزانية الدولة و93 مليون يورو مخصصة للأنشطة الإنسانية".وفي وقت سابق من اليوم، انهار جزء من برج كونتي الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى في وسط روما بالقرب من الكولوسيوم، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.وفي وقت لاحق، وقع انهيار آخر حيث غطت سحابة من الغبار حشد المتفرجين والصحفيين، مما أجبر قوات الأمن على توسيع الطوق الأمني. ووصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.
انهيار برج آثري وسط روما... وموسكو تعلق

15:31 GMT 03.11.2025
شهدت العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين، انهيارا جزئيا لبرج تاريخي بالقرب من الكولوسيوم أثناء عمليات ترميم، مما أسفر عن إصابة عدد من العمال، وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هذا الحادث.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "للتذكير، في مايو (أيار) من هذا العام، أفادت وزارة الخارجية الإيطالية أن "الدعم الإيطالي لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات العسكرية والإسهامات المدفوعة من خلال آليات الاتحاد الأوروبي، تبلغ نحو 2.5 مليار يورو، منها نحو 1 مليار يورو مخصصة للاجئين، و310 ملايين يورو لدعم ميزانية الدولة و93 مليون يورو مخصصة للأنشطة الإنسانية".

وتابعت أنه "في الوقت الذي تهدر فيه الحكومة الإيطالية أموال دافعي الضرائب بلا معنى، تنهار إيطاليا، من الاقتصاد إلى الأبراج".

الروبل واليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
3 دول غربية تعارض استخدام الأموال الروسية المجمدة لصالح نظام كييف
05:29 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، انهار جزء من برج كونتي الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى في وسط روما بالقرب من الكولوسيوم، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.
وفي وقت لاحق، وقع انهيار آخر حيث غطت سحابة من الغبار حشد المتفرجين والصحفيين، مما أجبر قوات الأمن على توسيع الطوق الأمني. ووصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.
