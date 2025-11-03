https://sarabic.ae/20251103/انهيار-برج-آثري-وسط-روما-وموسكو-تعلق--1106690875.html
شهدت العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين، انهيارا جزئيا لبرج تاريخي بالقرب من الكولوسيوم أثناء عمليات ترميم، مما أسفر عن إصابة عدد من العمال، وعلقت المتحدثة... 03.11.2025
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "للتذكير، في مايو (أيار) من هذا العام، أفادت وزارة الخارجية الإيطالية أن "الدعم الإيطالي لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات العسكرية والإسهامات المدفوعة من خلال آليات الاتحاد الأوروبي، تبلغ نحو 2.5 مليار يورو، منها نحو 1 مليار يورو مخصصة للاجئين، و310 ملايين يورو لدعم ميزانية الدولة و93 مليون يورو مخصصة للأنشطة الإنسانية".

وتابعت أنه "في الوقت الذي تهدر فيه الحكومة الإيطالية أموال دافعي الضرائب بلا معنى، تنهار إيطاليا، من الاقتصاد إلى الأبراج".
شهدت العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين، انهيارا جزئيا لبرج تاريخي بالقرب من الكولوسيوم أثناء عمليات ترميم، مما أسفر عن إصابة عدد من العمال، وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هذا الحادث.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "للتذكير، في مايو (أيار) من هذا العام، أفادت وزارة الخارجية الإيطالية أن "الدعم الإيطالي لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات العسكرية والإسهامات المدفوعة من خلال آليات الاتحاد الأوروبي، تبلغ نحو 2.5 مليار يورو، منها نحو 1 مليار يورو مخصصة للاجئين، و310 ملايين يورو لدعم ميزانية الدولة و93 مليون يورو مخصصة للأنشطة الإنسانية".
وتابعت أنه "في الوقت الذي تهدر فيه الحكومة الإيطالية أموال دافعي الضرائب بلا معنى، تنهار إيطاليا، من الاقتصاد إلى الأبراج".
وفي وقت سابق من اليوم، انهار جزء من برج كونتي الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى في وسط روما بالقرب من الكولوسيوم، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.
وفي وقت لاحق، وقع انهيار آخر حيث غطت سحابة من الغبار حشد المتفرجين والصحفيين، مما أجبر قوات الأمن على توسيع الطوق الأمني. ووصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.