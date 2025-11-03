عربي
https://sarabic.ae/20251103/باحث-سياسي-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-حول-عدم-التفكير-في-تزويد-كييف-بصواريخ-توماهوك-خدعة-سياسية-1106685458.html
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب حول عدم التفكير في تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" خدعة سياسية
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب حول عدم التفكير في تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" خدعة سياسية
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث السياسي اليمني عدنان عبد الله، أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "لا يفكر في تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، هو خدعة سياسية... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T12:26+0000
2025-11-03T12:26+0000
حصري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
الكرملين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072272498_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_6d9e9b15bafe18c45e5c965186de8c02.jpg
وقال عبد الله، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "ترامب ربما أراد أن يبعث برسالة لموسكو بأن البيت الأبيض يتجه نحو تقليص الدعم العسكري لكييف لكي تخفف روسيا من اندفاعها الميداني".وتابع: "في الواقع، ممكن أن يكون ذلك سياسة الكمين الاستراتيجي، حيث تظهر أمريكا وجه العقلانية، بينما تغذي الحرب سرًا بالسلاح والاستخبارات".وأضاف: "هذه التصريحات التي تبدو تراجعًا في العلن، ما هو إلا مناورة تخفي تحتها استراتيجية الضغط الناعم، التي تهدف إلى كسب الوقت وتعديل موازين القوى في الميدان الأوكراني، دون أن تتحمل واشنطن تكلفة سياسية مباشرة".وأوضح عبد الله أن "أمريكا لا تفاوض بصدق ولا تُسالم بنية سلام، بل تراوغ، حيث تتقن سياسة الوجهين، وجه المسالم في الإعلام، ووجه المحارب في السر".واختتم عبدالله: "في النهاية، يمكن القول إن تصريح ترامب ليس إلا طلقة من طلقات الحرب النفسية ضد روسيا، في محاولة للضغط عليها، لكن موسكو أثبتت خلال الفترة الماضية أن ذلك لا يجدي معها، مؤكدة مرارا على أنها تريد حل الأزمة من جذروها الأساسية والتي تسببت في نشوبها".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لا يفكر في تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، وفق تعبيره.وذكر الرئيس الأمريكي، بأنه لا يشارك في المداولات الأوروبية المتعلقة بإمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمّدة.وقال ترامب للصحفيين، في تصريحات نقلها البيت الأبيض عبر بث صوتي: "أنا لا أشارك في هذه المناقشات".وردا على سؤال حول ما يمكن أن يكون "القشة الأخيرة"، التي قد تجعله يعتبر أن القيادة الروسية "غير مستعدة للتسوية"، قال الرئيس الأمريكي: "لا توجد قشة أخيرة. أحيانا يجب أن تدعهم يتقاتلون قليلًا حتى يُفرغوا ما بداخلهم"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20251103/ترامب-يقول-إنه-لا-يفكر-جديا-في-إعطاء-صواريخ-توماهوك-إلى-أوكرانيا-1106670916.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072272498_138:0:1915:1333_1920x0_80_0_0_ebd82d66c128583913a00511e640d87f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الكرملين, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الكرملين, العالم, أخبار العالم الآن

باحث سياسي لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب حول عدم التفكير في تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" خدعة سياسية

12:26 GMT 03.11.2025
© AP Photo / Kenneth Mollصواريخ توماهوك الأمريكية
صواريخ توماهوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Kenneth Moll
تابعنا عبر
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد الكاتب والباحث السياسي اليمني عدنان عبد الله، أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "لا يفكر في تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، هو خدعة سياسية محكمة في لعبة الشطرنج الدولية، التي تتقنها واشنطن منذ عقود".
وقال عبد الله، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "ترامب ربما أراد أن يبعث برسالة لموسكو بأن البيت الأبيض يتجه نحو تقليص الدعم العسكري لكييف لكي تخفف روسيا من اندفاعها الميداني".
وتابع: "في الواقع، ممكن أن يكون ذلك سياسة الكمين الاستراتيجي، حيث تظهر أمريكا وجه العقلانية، بينما تغذي الحرب سرًا بالسلاح والاستخبارات".
وأضاف: "هذه التصريحات التي تبدو تراجعًا في العلن، ما هو إلا مناورة تخفي تحتها استراتيجية الضغط الناعم، التي تهدف إلى كسب الوقت وتعديل موازين القوى في الميدان الأوكراني، دون أن تتحمل واشنطن تكلفة سياسية مباشرة".
وأوضح عبد الله أن "أمريكا لا تفاوض بصدق ولا تُسالم بنية سلام، بل تراوغ، حيث تتقن سياسة الوجهين، وجه المسالم في الإعلام، ووجه المحارب في السر".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
ترامب يقول إنه لا يفكر جديا في إعطاء صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
01:26 GMT
واختتم عبدالله: "في النهاية، يمكن القول إن تصريح ترامب ليس إلا طلقة من طلقات الحرب النفسية ضد روسيا، في محاولة للضغط عليها، لكن موسكو أثبتت خلال الفترة الماضية أن ذلك لا يجدي معها، مؤكدة مرارا على أنها تريد حل الأزمة من جذروها الأساسية والتي تسببت في نشوبها".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لا يفكر في تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، وفق تعبيره.
وقال ترامب، لدى سؤاله عما إذا كان سيرسل الصواريخ إلى كييف: "لا، ليس جديا".
وذكر الرئيس الأمريكي، بأنه لا يشارك في المداولات الأوروبية المتعلقة بإمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمّدة.
وقال ترامب للصحفيين، في تصريحات نقلها البيت الأبيض عبر بث صوتي: "أنا لا أشارك في هذه المناقشات".
وردا على سؤال حول ما يمكن أن يكون "القشة الأخيرة"، التي قد تجعله يعتبر أن القيادة الروسية "غير مستعدة للتسوية"، قال الرئيس الأمريكي: "لا توجد قشة أخيرة. أحيانا يجب أن تدعهم يتقاتلون قليلًا حتى يُفرغوا ما بداخلهم"، وفق تعبيره.
