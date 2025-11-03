https://sarabic.ae/20251103/ياوغان-46-الصين-تطلق-قمرا-صناعيا-جديدا-لرصد-الأرض-فيديو-1106688921.html
"ياوغان-46".. الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض.. فيديو
أعلنت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC)، اليوم الاثنين، أن الصين نجحت في إطلاق القمر الصناعي لرصد الأرض "ياوغان-46"، إلى مداره باستخدام صاروخ...
وبحسب الشركة الصينية، سيستخدم القمر الصناعي، بشكل رئيسي، للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وأبحاث الموارد الأرضية والمائية الوطنية والأرصاد الجوية.وتم إطلاق القمر الصناعي "ياوغان-46" على متن الصاروخ "تشانجين-7 أي"، الذي يعد جزءا من عائلة الصواريخ الصينية المتطورة المستخدمة في المهام الفضائية، ويتوقع أن يسهم "ياوغان-46" في توفير بيانات دقيقة وموثوقة، مما يدعم جهود الحكومة الصينية في حماية البيئة والتخطيط الاستراتيجي للموارد الطبيعية.
أعلنت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC)، اليوم الاثنين، أن الصين نجحت في إطلاق القمر الصناعي لرصد الأرض "ياوغان-46"، إلى مداره باستخدام صاروخ "تشانجين-7 أي".
وبحسب الشركة الصينية، سيستخدم القمر الصناعي، بشكل رئيسي، للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وأبحاث الموارد الأرضية والمائية الوطنية والأرصاد الجوية.
وتم إطلاق القمر الصناعي "ياوغان-46" على متن الصاروخ "تشانجين-7 أي"، الذي يعد جزءا من عائلة الصواريخ الصينية المتطورة المستخدمة في المهام الفضائية، ويتوقع أن يسهم "ياوغان-46" في توفير بيانات دقيقة وموثوقة، مما يدعم جهود الحكومة الصينية في حماية البيئة والتخطيط الاستراتيجي للموارد الطبيعية.