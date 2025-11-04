https://sarabic.ae/20251104/إعلام-مجلس-الأمن-والدفاع-السوداني-يناقش-مقترحا-أمريكيا-لوقف-إطلاق-النار-1106715174.html
إعلام: مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار
ووفقا لإحدى تلك الوسائل، فإن "المقترح الأمريكي، الذي تم تسلمُه في الآونة الأخيرة، يقترح هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 9 أشهر، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق حوار سياسي بين الطرفين".وأكد المصدر الحكومي، بحسب الوسيلة، أن "مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش اليوم مقترح الهدنة الأمريكي بالتنسيق مع الجهات المختصة"، مشددًا على "رفض أي دور سياسي لقوات الدعم السريع في أي عملية انتقالية مستقبلية".وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني، قد أفادت الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قُتلوا في الفاشر، على أيدي قوات الدعم السريع".والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية، "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع".
أعلن مصدر رفيع في الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات السودانية، بدأت دراسة مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار الشامل، في خطوة قد تمثل تقدمًا نحو هدنة إنسانية طويلة الأمد"، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ووفقا لإحدى تلك الوسائل، فإن "المقترح الأمريكي، الذي تم تسلمُه في الآونة الأخيرة، يقترح هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 9 أشهر، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق حوار سياسي بين الطرفين".
وأكد المصدر الحكومي، بحسب الوسيلة، أن "مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش اليوم مقترح الهدنة الأمريكي بالتنسيق مع الجهات المختصة"، مشددًا على "رفض أي دور سياسي لقوات الدعم السريع في أي عملية انتقالية مستقبلية".
وكانت السلطات في إقليم دارفور
السوداني، قد أفادت الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قُتلوا في الفاشر، على أيدي قوات الدعم السريع".
وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني، لوكالة "سبوتنيك"، أن "عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، ارتفع إلى 2200، منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول (الماضي)، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".
والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية، "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر
تحت سيطرة الدعم السريع".