https://sarabic.ae/20251104/إعلام-مجلس-الأمن-والدفاع-السوداني-يناقش-مقترحا-أمريكيا-لوقف-إطلاق-النار-1106715174.html

إعلام: مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار

إعلام: مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلن مصدر رفيع في الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات السودانية، بدأت دراسة مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار الشامل، في خطوة قد تمثل تقدمًا نحو... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T08:59+0000

2025-11-04T08:59+0000

2025-11-04T08:59+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg

ووفقا لإحدى تلك الوسائل، فإن "المقترح الأمريكي، الذي تم تسلمُه في الآونة الأخيرة، يقترح هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 9 أشهر، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق حوار سياسي بين الطرفين".وأكد المصدر الحكومي، بحسب الوسيلة، أن "مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش اليوم مقترح الهدنة الأمريكي بالتنسيق مع الجهات المختصة"، مشددًا على "رفض أي دور سياسي لقوات الدعم السريع في أي عملية انتقالية مستقبلية".وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني، قد أفادت الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قُتلوا في الفاشر، على أيدي قوات الدعم السريع".والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية، "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع".

https://sarabic.ae/20251104/أمير-قطر-نؤكد-صدمتنا-جميعا-من-هول-المجازر-التي-ارتكبت-في-الفاشر-بالسودان-1106711227.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي