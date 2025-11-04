https://sarabic.ae/20251104/حضور-صناعي-روسي-لافت-في-غلفود-2025-حلول-متكاملة-من-التغليف-إلى-التصنيع-الغذائي-1106718862.html

حضور صناعي روسي لافت في "غلفود 2025".. حلول متكاملة من التغليف إلى التصنيع الغذائي

حضور صناعي روسي لافت في "غلفود 2025".. حلول متكاملة من التغليف إلى التصنيع الغذائي

شهد جناح روسيا في معرض "غلفود 2025" بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركة مجموعة من الشركات الصناعية، التي تقدم حلولًا متقدمة في مجالات التغليف،... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

من بين أبرز المشاركين، برزت شركات روسية تقدم حلولًا متكاملة تلبي احتياجات قطاع الأغذية من مرحلة التعبئة إلى التصنيع الحراري. إحدى الشركات المتخصصة في مواد التعبئة والتغليف المرنة، عرضت مجموعة واسعة من الأكياس متعددة الطبقات والأغلفة المخصصة للمنتجات الغذائية، مع تركيز واضح على الابتكار البيئي.في المقابل، قدمت شركة أخرى حلولًا صناعية متقدمة في مجال تصنيع معدات معالجة اللحوم والأسماك، تشمل آلات التقطيع، أنظمة التعبئة، وأجهزة التعقيم. وتتميز هذه الشركة بتصميمات مخصصة تراعي احتياجات المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر دعمًا فنيًا وتدريبًا مباشرًا، مستفيدة من خبرتها في التصدير إلى أوروبا وآسيا، ومن قدرتها على تقديم حلول بأسعار تنافسية.ويعكس هذا الحضور الروسي في "غلفود 2025" نموذجًا للتكامل الصناعي بين التغليف، المعدات، والمعالجة الحرارية، حيث تقدم الشركات المشاركة حلولًا متكاملة تعزز قدرة الصناعة الروسية على مواكبة احتياجات الأسواق الخليجية، من حيث الجودة، الابتكار، والاستدامة.

دبي

