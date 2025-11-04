https://sarabic.ae/20251104/حضور-صناعي-روسي-لافت-في-غلفود-2025-حلول-متكاملة-من-التغليف-إلى-التصنيع-الغذائي-1106718862.html
حضور صناعي روسي لافت في "غلفود 2025".. حلول متكاملة من التغليف إلى التصنيع الغذائي
حضور صناعي روسي لافت في "غلفود 2025".. حلول متكاملة من التغليف إلى التصنيع الغذائي
شهد جناح روسيا في معرض "غلفود 2025" بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركة مجموعة من الشركات الصناعية، التي تقدم حلولًا متقدمة في مجالات التغليف،... 04.11.2025
من بين أبرز المشاركين، برزت شركات روسية تقدم حلولًا متكاملة تلبي احتياجات قطاع الأغذية من مرحلة التعبئة إلى التصنيع الحراري. إحدى الشركات المتخصصة في مواد التعبئة والتغليف المرنة، عرضت مجموعة واسعة من الأكياس متعددة الطبقات والأغلفة المخصصة للمنتجات الغذائية، مع تركيز واضح على الابتكار البيئي.في المقابل، قدمت شركة أخرى حلولًا صناعية متقدمة في مجال تصنيع معدات معالجة اللحوم والأسماك، تشمل آلات التقطيع، أنظمة التعبئة، وأجهزة التعقيم. وتتميز هذه الشركة بتصميمات مخصصة تراعي احتياجات المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر دعمًا فنيًا وتدريبًا مباشرًا، مستفيدة من خبرتها في التصدير إلى أوروبا وآسيا، ومن قدرتها على تقديم حلول بأسعار تنافسية.ويعكس هذا الحضور الروسي في "غلفود 2025" نموذجًا للتكامل الصناعي بين التغليف، المعدات، والمعالجة الحرارية، حيث تقدم الشركات المشاركة حلولًا متكاملة تعزز قدرة الصناعة الروسية على مواكبة احتياجات الأسواق الخليجية، من حيث الجودة، الابتكار، والاستدامة.
شهد جناح روسيا في معرض "غلفود 2025" بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركة مجموعة من الشركات الصناعية، التي تقدم حلولًا متقدمة في مجالات التغليف، المعدات الصناعية وأنظمة الإنتاج الغذائي، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التعاون التقني والغذائي مع أسواق الخليج.
من بين أبرز المشاركين، برزت شركات روسية تقدم حلولًا متكاملة تلبي احتياجات قطاع الأغذية من مرحلة التعبئة إلى التصنيع الحراري. إحدى الشركات المتخصصة في مواد التعبئة والتغليف المرنة، عرضت مجموعة واسعة من الأكياس متعددة الطبقات والأغلفة المخصصة للمنتجات الغذائية، مع تركيز واضح على الابتكار البيئي.
وتعتمد هذه الشركة على تقنيات طباعة متقدمة، وتوفر حلولًا متخصصة تلبي احتياجات شركات الأغذية والمشروبات، مع ضمان الامتثال لمعايير السلامة الغذائية الدولية، وتسعى من خلال مشاركتها إلى فتح قنوات توزيع جديدة في الخليج، خاصة في ظل الطلب المتزايد على حلول تغليف مستدامة وعالية الجودة.
في المقابل، قدمت شركة أخرى حلولًا صناعية متقدمة في مجال تصنيع معدات معالجة اللحوم والأسماك، تشمل آلات التقطيع، أنظمة التعبئة، وأجهزة التعقيم. وتتميز هذه الشركة بتصميمات مخصصة تراعي احتياجات المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر دعمًا فنيًا وتدريبًا مباشرًا، مستفيدة من خبرتها في التصدير إلى أوروبا وآسيا، ومن قدرتها على تقديم حلول بأسعار تنافسية.
كما شاركت أيضًا شركة روسية متخصصة في أنظمة المعالجة الحرارية للمنتجات الغذائية، حيث عرضت أفرانًا صناعية، أنظمة تبريد وتجميد، وخطوط إنتاج للخبز والمعجنات. وتستند هذه الشركة إلى تقنيات إيطالية مرخصة، وتوفر حلولًا مخصصة للمخابز والمصانع الغذائية، مع التركيز على الكفاءة الطاقية وسرعة الإنتاج. وتسعى من خلال مشاركتها إلى بناء شراكات مع شركات التصنيع الغذائي في الخليج، وتقديم حلول إنتاج متقدمة تلبي متطلبات الجودة والسرعة في الأسواق المحلية.
ويعكس هذا الحضور الروسي في "غلفود 2025" نموذجًا للتكامل الصناعي بين التغليف، المعدات، والمعالجة الحرارية، حيث تقدم الشركات المشاركة حلولًا متكاملة تعزز قدرة الصناعة الروسية على مواكبة احتياجات الأسواق الخليجية، من حيث الجودة، الابتكار، والاستدامة.