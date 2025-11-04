علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب
أفاد تقرير مناخي جديد بأن 22 من أصل 34 "علامة حيوية" للأرض تومض باللون الأحمر، مما يشير إلى أن الكوكب في أزمة، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك..
وتقترب أنظمة الأرض من نقاط التحول، التي يمكن أن تغرق الكوكب في نظام "مسار دفيئة خطير ومتسارع"، وإحدى "العلامات الحيوية" التي قاسها الباحثون هي فقدان مستوي قياسي من الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق في عام 2024.وأكد الخبير أن "هناك حاجة للتعامل بجديدة شديدة مع هذا الأمر لما ينطوي عليه من تأثيرات مدمرة ويتعين أيضا تفعيل صندوق الخسائر الذي تم التوافقة عليه ف قمة المناخ عام 2022 وهناك عدم التزام من الدول حتى أن ثاني أكبر ملوث للكوكب، وهي أمريكا انسحبت من اتفاقية المناخ"، مشيرا إلى أن "الأفراد أيضا عليهم مسؤولية في مكافحة التغيرات المناخية عبر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وهي نسب وإن كانت تبدو ضئيلة لكنها مؤثرة جدا باعتبار أنها تتضاعف بقدر عدد السكان".وأوضح الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأبحاث اكتشفت العوامل والجين المسؤول عن إصلاح الجروح لكن الفكرة تكمن في صياغة الجسم لهذه العملية، وتوجيه الجين لإصلاح الجروح بشكل سليم بحيث تكون النتائج العلاجية أفضل"، مشيرا إلى أن "هذا الاكتشاف من شأنه إعادة صياغة الجراحات الترميمية، لأن الجراح ستكون أمامه خيارات أكبر وستنال تجربة المريض درجة رضاء أفضل مع انعدام آثار الجروح بعد الشفاء".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب

راديو
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب
أفاد تقرير مناخي جديد بأن 22 من أصل 34 "علامة حيوية" للأرض تومض باللون الأحمر، مما يشير إلى أن الكوكب في أزمة، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك.. بينما يفتح بحث جديد الطريق أمام تقنية ثورية لترميم الجروح من دون ندوب.
وتقترب أنظمة الأرض من نقاط التحول، التي يمكن أن تغرق الكوكب في نظام "مسار دفيئة خطير ومتسارع"، وإحدى "العلامات الحيوية" التي قاسها الباحثون هي فقدان مستوي قياسي من الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق في عام 2024.

وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال رئيس مركز معلومات التغير المناخي، أ. د. محمد علي فهيم، إن "العلامات الحيوية للأرض تستخدم كمدلول لقياس تغير المناخ، وهناك تسارع كبير في تغير المناخ، وتشير نتائج التقرير تشير إلى أن هناك اقترابا كبيرا من نقطة التحول الحرج، ورأينا خلال الأيام الأخيرة زيادة كبيرة واتساع في رقعة الفيضانات في أماكن متفرقة من الأرض لم تكن تتعرض لهذه الظواهر المناخي".

وأكد الخبير أن "هناك حاجة للتعامل بجديدة شديدة مع هذا الأمر لما ينطوي عليه من تأثيرات مدمرة ويتعين أيضا تفعيل صندوق الخسائر الذي تم التوافقة عليه ف قمة المناخ عام 2022 وهناك عدم التزام من الدول حتى أن ثاني أكبر ملوث للكوكب، وهي أمريكا انسحبت من اتفاقية المناخ"، مشيرا إلى أن "الأفراد أيضا عليهم مسؤولية في مكافحة التغيرات المناخية عبر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وهي نسب وإن كانت تبدو ضئيلة لكنها مؤثرة جدا باعتبار أنها تتضاعف بقدر عدد السكان".

من جانبه، يقول استشاري جراحة التجميل بالكلية الملكية بانجلترا، د. رامي العناني، إن "الأبحاث كانت تعكف خلال الفترة الماضية على دراسة على كيفية التئام الجروح بدون أثار، وهذا له علاقة بالخلايا الجذعية الجنينية، فضلا عن كيفية تطور الكولاجين الذي يساعد على التئام الجلد، وهو يتأثر بعدة عوامل منها الزمن والعوامل البيئية بل وحتى الطعام وهذه تتسبب في تدميره فضلا عن عامل الأكسدة، وتركز العديد من الدراسات الآن على عكس مسار الأكسدة".

وأوضح الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأبحاث اكتشفت العوامل والجين المسؤول عن إصلاح الجروح لكن الفكرة تكمن في صياغة الجسم لهذه العملية، وتوجيه الجين لإصلاح الجروح بشكل سليم بحيث تكون النتائج العلاجية أفضل"، مشيرا إلى أن "هذا الاكتشاف من شأنه إعادة صياغة الجراحات الترميمية، لأن الجراح ستكون أمامه خيارات أكبر وستنال تجربة المريض درجة رضاء أفضل مع انعدام آثار الجروح بعد الشفاء".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
