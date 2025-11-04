https://sarabic.ae/20251104/علامات-الأرض-الحيوية-ترسل-إنذارا-أحمر-وجروح-المستقبل-بلا-ندوب-1106729297.html

علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب

علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير مناخي جديد بأن 22 من أصل 34 "علامة حيوية" للأرض تومض باللون الأحمر، مما يشير إلى أن الكوكب في أزمة، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك.. بينما... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T14:39+0000

2025-11-04T14:39+0000

2025-11-04T14:39+0000

راديو

مرايا العلوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106729008_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_0518a487d8d83a98e0f7360533d0359e.png

علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب سبوتنيك عربي علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب

وتقترب أنظمة الأرض من نقاط التحول، التي يمكن أن تغرق الكوكب في نظام "مسار دفيئة خطير ومتسارع"، وإحدى "العلامات الحيوية" التي قاسها الباحثون هي فقدان مستوي قياسي من الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق في عام 2024.وأكد الخبير أن "هناك حاجة للتعامل بجديدة شديدة مع هذا الأمر لما ينطوي عليه من تأثيرات مدمرة ويتعين أيضا تفعيل صندوق الخسائر الذي تم التوافقة عليه ف قمة المناخ عام 2022 وهناك عدم التزام من الدول حتى أن ثاني أكبر ملوث للكوكب، وهي أمريكا انسحبت من اتفاقية المناخ"، مشيرا إلى أن "الأفراد أيضا عليهم مسؤولية في مكافحة التغيرات المناخية عبر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وهي نسب وإن كانت تبدو ضئيلة لكنها مؤثرة جدا باعتبار أنها تتضاعف بقدر عدد السكان".وأوضح الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأبحاث اكتشفت العوامل والجين المسؤول عن إصلاح الجروح لكن الفكرة تكمن في صياغة الجسم لهذه العملية، وتوجيه الجين لإصلاح الجروح بشكل سليم بحيث تكون النتائج العلاجية أفضل"، مشيرا إلى أن "هذا الاكتشاف من شأنه إعادة صياغة الجراحات الترميمية، لأن الجراح ستكون أمامه خيارات أكبر وستنال تجربة المريض درجة رضاء أفضل مع انعدام آثار الجروح بعد الشفاء".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

مرايا العلوم, аудио