علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب
أفاد تقرير مناخي جديد بأن 22 من أصل 34 "علامة حيوية" للأرض تومض باللون الأحمر، مما يشير إلى أن الكوكب في أزمة، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك.. بينما...
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر.. وجروح المستقبل بلا ندوب
وتقترب أنظمة الأرض من نقاط التحول، التي يمكن أن تغرق الكوكب في نظام "مسار دفيئة خطير ومتسارع"، وإحدى "العلامات الحيوية" التي قاسها الباحثون هي فقدان مستوي قياسي من الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق في عام 2024.وأكد الخبير أن "هناك حاجة للتعامل بجديدة شديدة مع هذا الأمر لما ينطوي عليه من تأثيرات مدمرة ويتعين أيضا تفعيل صندوق الخسائر الذي تم التوافقة عليه ف قمة المناخ عام 2022 وهناك عدم التزام من الدول حتى أن ثاني أكبر ملوث للكوكب، وهي أمريكا انسحبت من اتفاقية المناخ"، مشيرا إلى أن "الأفراد أيضا عليهم مسؤولية في مكافحة التغيرات المناخية عبر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وهي نسب وإن كانت تبدو ضئيلة لكنها مؤثرة جدا باعتبار أنها تتضاعف بقدر عدد السكان".وأوضح الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأبحاث اكتشفت العوامل والجين المسؤول عن إصلاح الجروح لكن الفكرة تكمن في صياغة الجسم لهذه العملية، وتوجيه الجين لإصلاح الجروح بشكل سليم بحيث تكون النتائج العلاجية أفضل"، مشيرا إلى أن "هذا الاكتشاف من شأنه إعادة صياغة الجراحات الترميمية، لأن الجراح ستكون أمامه خيارات أكبر وستنال تجربة المريض درجة رضاء أفضل مع انعدام آثار الجروح بعد الشفاء".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
أفاد تقرير مناخي جديد بأن 22 من أصل 34 "علامة حيوية" للأرض تومض باللون الأحمر، مما يشير إلى أن الكوكب في أزمة، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك.. بينما يفتح بحث جديد الطريق أمام تقنية ثورية لترميم الجروح من دون ندوب.
وتقترب أنظمة الأرض من نقاط التحول، التي يمكن أن تغرق الكوكب في نظام "مسار دفيئة خطير ومتسارع"، وإحدى "العلامات الحيوية" التي قاسها الباحثون هي فقدان مستوي قياسي من الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق في عام 2024.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال رئيس مركز معلومات التغير المناخي، أ. د. محمد علي فهيم، إن "العلامات الحيوية للأرض تستخدم كمدلول لقياس تغير المناخ، وهناك تسارع كبير في تغير المناخ، وتشير نتائج التقرير تشير إلى أن هناك اقترابا كبيرا من نقطة التحول الحرج، ورأينا خلال الأيام الأخيرة زيادة كبيرة واتساع في رقعة الفيضانات في أماكن متفرقة من الأرض لم تكن تتعرض لهذه الظواهر المناخي".
وأكد الخبير أن "هناك حاجة للتعامل بجديدة شديدة مع هذا الأمر لما ينطوي عليه من تأثيرات مدمرة ويتعين أيضا تفعيل صندوق الخسائر الذي تم التوافقة عليه ف قمة المناخ عام 2022 وهناك عدم التزام من الدول حتى أن ثاني أكبر ملوث للكوكب، وهي أمريكا انسحبت من اتفاقية المناخ"، مشيرا إلى أن "الأفراد أيضا عليهم مسؤولية في مكافحة التغيرات المناخية عبر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وهي نسب وإن كانت تبدو ضئيلة لكنها مؤثرة جدا باعتبار أنها تتضاعف بقدر عدد السكان".
من جانبه، يقول استشاري جراحة التجميل بالكلية الملكية بانجلترا، د. رامي العناني، إن "الأبحاث كانت تعكف خلال الفترة الماضية على دراسة على كيفية التئام الجروح بدون أثار، وهذا له علاقة بالخلايا الجذعية الجنينية، فضلا عن كيفية تطور الكولاجين الذي يساعد على التئام الجلد، وهو يتأثر بعدة عوامل منها الزمن والعوامل البيئية بل وحتى الطعام وهذه تتسبب في تدميره فضلا عن عامل الأكسدة، وتركز العديد من الدراسات الآن على عكس مسار الأكسدة".
وأوضح الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأبحاث اكتشفت العوامل والجين المسؤول عن إصلاح الجروح لكن الفكرة تكمن في صياغة الجسم لهذه العملية، وتوجيه الجين لإصلاح الجروح بشكل سليم بحيث تكون النتائج العلاجية أفضل"، مشيرا إلى أن "هذا الاكتشاف من شأنه إعادة صياغة الجراحات الترميمية، لأن الجراح ستكون أمامه خيارات أكبر وستنال تجربة المريض درجة رضاء أفضل مع انعدام آثار الجروح بعد الشفاء".