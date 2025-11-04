عربي
غوتيريش: أي قوة ستنشر في غزة يجب أن تحظى بتفويض أممي
غوتيريش: أي قوة ستنشر في غزة يجب أن تحظى بتفويض أممي
غوتيريش: أي قوة ستنشر في غزة يجب أن تحظى بتفويض أممي
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن "مجلس الأمن الدولي سيناقش مسودة مشروع القرار، التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن...
2025-11-04T10:04+0000
2025-11-04T10:04+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7847e0520d2d34167a5833754fa35f41.jpg
وقال غوتيريش إنه "يدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية"، مؤكدًا أن "أي قوة ستُنشر في غزة، يجب أن تحظى بتفويض أممي".وشدد على ضرورة "التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية ستستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار القطاع.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار لـ"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعًا أمنيًا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير (كانون الثاني) المقبل".كما تشير المسودة إلى أن "دولًا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تُشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251104/مديرة-الاستخبارات-الأمريكية-تعترف-بصعوبة-مراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106717542.html
https://sarabic.ae/20251104/الأونروا-75-ألف-نازح-يحتمون-في-أكثر-من-100-مبنى-للوكالة-في-غزة-معظمها-متضرر-ومكتظ-1106710859.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebc9a7d05f359a715bf734b0d7e091f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم

غوتيريش: أي قوة ستنشر في غزة يجب أن تحظى بتفويض أممي

10:04 GMT 04.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن "مجلس الأمن الدولي سيناقش مسودة مشروع القرار، التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن القوة المزمع نشرها في قطاع غزة".
وقال غوتيريش إنه "يدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية"، مؤكدًا أن "أي قوة ستُنشر في غزة، يجب أن تحظى بتفويض أممي".
وشدد على ضرورة "التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية ستستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار القطاع.
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
مديرة الاستخبارات الأمريكية تعترف بصعوبة مراقبة وقف إطلاق النار في غزة
09:16 GMT
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار لـ"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".

وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعًا أمنيًا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير (كانون الثاني) المقبل".
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة في غزة معظمها متضرر ومكتظ
06:48 GMT
كما تشير المسودة إلى أن "دولًا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تُشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
