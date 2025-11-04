لحظة انهيار برج تاريخي من العصور الوسطى في إيطاليا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251104/لحظة-انهيار-برج-تاريخي-من-العصور-الوسطى-في-إيطاليا-فيديو--1106726451.html
لحظة انهيار برج تاريخي من العصور الوسطى في إيطاليا... فيديو
لحظة انهيار برج تاريخي من العصور الوسطى في إيطاليا... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الإيطالية روما، يوم أمس الاثنين، حادث انهيار جزئي مأساوي لبرج "كونتي" التاريخي، الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث عشر الميلادي، ويقع بالقرب... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T13:20+0000
2025-11-04T13:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106726545_0:0:510:287_1920x0_80_0_0_3e7fda80a2944442ebb7a62f933b2d10.png
ووقع الانهيار أثناء أعمال ترميم جارية في الموقع، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال ووفاة عامل روماني بعد وقت قصير من إنقاذه ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.وحدث الانهيار الأول قرابة الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى سقوط جزء من الجانب الجنوبي للبرج، وأثناء جهود الإنقاذ، وقع انهيار ثان للجزء المتبقي من البرج، مما أثار سحابة كثيفة من الغبار وأجبر قوات الأمن على توسيع الطوق الأمني.يذكر أن البرج، الذي شيد عام 1238 بمبادرة من البابا إنوسنت الثالث، كان يخضع في السنوات الأخيرة لأعمال ترميم ضمن خطة التعافي الوطنية في إيطاليا."ياوغان-46".. الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض.. فيديوأمطار غزيرة تشل نيويورك وتعطل حركة الطيران... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106726545_11:0:506:371_1920x0_80_0_0_8caa291ad97d495868a3ef1f0b32b1c0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

لحظة انهيار برج تاريخي من العصور الوسطى في إيطاليا... فيديو

13:20 GMT 04.11.2025
© Photo / xلحظة انهيار برج تاريخي من العصور الوسطى في إيطاليا
لحظة انهيار برج تاريخي من العصور الوسطى في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الإيطالية روما، يوم أمس الاثنين، حادث انهيار جزئي مأساوي لبرج "كونتي" التاريخي، الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث عشر الميلادي، ويقع بالقرب من الكولوسيوم والمنتدى الروماني الشهير.
ووقع الانهيار أثناء أعمال ترميم جارية في الموقع، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال ووفاة عامل روماني بعد وقت قصير من إنقاذه ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.
وحدث الانهيار الأول قرابة الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى سقوط جزء من الجانب الجنوبي للبرج، وأثناء جهود الإنقاذ، وقع انهيار ثان للجزء المتبقي من البرج، مما أثار سحابة كثيفة من الغبار وأجبر قوات الأمن على توسيع الطوق الأمني.
يذكر أن البرج، الذي شيد عام 1238 بمبادرة من البابا إنوسنت الثالث، كان يخضع في السنوات الأخيرة لأعمال ترميم ضمن خطة التعافي الوطنية في إيطاليا.
"ياوغان-46".. الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض.. فيديو
أمطار غزيرة تشل نيويورك وتعطل حركة الطيران... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала