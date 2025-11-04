https://sarabic.ae/20251104/لحظة-انهيار-برج-تاريخي-من-العصور-الوسطى-في-إيطاليا-فيديو--1106726451.html
لحظة انهيار برج تاريخي من العصور الوسطى في إيطاليا... فيديو
ووقع الانهيار أثناء أعمال ترميم جارية في الموقع، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال ووفاة عامل روماني بعد وقت قصير من إنقاذه ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.وحدث الانهيار الأول قرابة الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى سقوط جزء من الجانب الجنوبي للبرج، وأثناء جهود الإنقاذ، وقع انهيار ثان للجزء المتبقي من البرج، مما أثار سحابة كثيفة من الغبار وأجبر قوات الأمن على توسيع الطوق الأمني.يذكر أن البرج، الذي شيد عام 1238 بمبادرة من البابا إنوسنت الثالث، كان يخضع في السنوات الأخيرة لأعمال ترميم ضمن خطة التعافي الوطنية في إيطاليا.
شهدت العاصمة الإيطالية روما، يوم أمس الاثنين، حادث انهيار جزئي مأساوي لبرج "كونتي" التاريخي، الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث عشر الميلادي، ويقع بالقرب من الكولوسيوم والمنتدى الروماني الشهير.
ووقع الانهيار أثناء أعمال ترميم جارية في الموقع، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال ووفاة عامل روماني بعد وقت قصير من إنقاذه ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.
وحدث الانهيار الأول قرابة الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى سقوط جزء من الجانب الجنوبي للبرج، وأثناء جهود الإنقاذ، وقع انهيار ثان للجزء المتبقي من البرج، مما أثار سحابة كثيفة من الغبار وأجبر قوات الأمن على توسيع الطوق الأمني.
يذكر أن البرج، الذي شيد عام 1238 بمبادرة من البابا إنوسنت الثالث، كان يخضع في السنوات الأخيرة لأعمال ترميم ضمن خطة التعافي الوطنية في إيطاليا.